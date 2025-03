Ngày 6/3, Báo NTNN/Dân Việt cùng nhà tài trợ, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ động thổ xây dựng 2 phòng học tại Trường mầm non Nga My, xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Điểm trường mơ ước được xây dựng với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Toàn bộ chi phí xây dựng "điểm trường mơ ước" ở xã Nga My do Qũy Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ.

"Điểm trường mơ ước" được khởi công ở xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Xã Nga My có tới 49% hộ nghèo và cận nghèo. Ảnh :N.T

Nga My là xã vùng khó khăn ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Toàn xã có hơn 5.000 nhân khẩu, trong đó tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm đến 49%. Toàn xã Nga My có 9 bản, trong đó bản xa nhất là Na Ngân cách trung tâm xã đến 23km. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy nên còn nhiều khó khăn.

Riêng Trường mầm non Nga My có tới 6 điểm trường lẻ và 1 điểm trường chính. Trong đó, nhiều điểm trường lẻ được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp. Ban giám hiệu nhà trường quyết định chuyển 2 điểm trường lẻ về điểm trường chính nâng cao công tác dạy và học. Tuy nhiên, tại điểm trường chính lại thiếu 2 phòng học, trong khi địa phương còn nhiều khó khăn nên kế hoạch đưa ra rồi lại phải tạm dừng.

Ban Giám hiệu trường mầm non xã Nga My và đơn vị thi công chính thức động thổ, xây dựng "điểm trường mơ ước". Ảnh: N.T

Thấu hiểu những khó khăn mà cô, trò trường mầm non xã Nga My đang gặp phải. Báo NTNN/Dân Việt đã cùng với Qũy Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) xây dựng 2 phòng học, đáp ứng nhu cầu của giáo viên nơi đây.

"Thực sự nguồn lực của địa phương rất hạn hẹp. Trong khi đó nếu vận động xã hội hóa để xây dựng phòng học cho các cháu cũng sẽ rất khó khăn vì bà con dân bản còn nghèo. Nhờ báo NTNN/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) giúp đỡ để học sinh có nơi khang trang để học tập. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo NTNN/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup)", ông Lương Văn Dũng – Chủ tịch UBND xã Nga My chia sẻ.

Cô Nguyễn Thúy Hà - Hiệu trường Trường mầm non Nga My vui mừng khi "điểm trường mơ ước" chính thức được khởi công. Cô Hà cũng chân thành gửi lời cảm ơn đến báo NTNN/Dân Việt và Qũy Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã kịp thời hỗ trợ nhà trường. Ảnh: N.T

"Trường rất cần 2 phòng học mới để chuyển khoảng 50 học sinh từ các điểm lẻ về. Khi học trò về điểm chính, có cơ sở vật chất tốt hơn các cháu sẽ được chăm sóc chu đáo hơn. Chất lượng dạy và học sẽ được nâng lên. Chúng tôi chân thành cảm ơn báo NTNN/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã kịp thời hỗ trợ nhà trường trong thời điểm khó khăn này", cô Nguyễn Thúy Hà – Hiệu trưởng Trường mầm non Nga My chia sẻ.