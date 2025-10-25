Xã đảo Thạnh An thay áo hoa

Theo ông bạn thổ địa Năm Đổi (Nguyễn Văn Đổi), câu chuyện hình thành của xã đảo Thạnh An khá đặc biệt, gắn liền với sự phát triển của vùng đất ven biển, bãi bồi và những thay đổi trong chính sách hành chính.

Theo đó, trước khi trở thành một phần của TP.HCM, xã đảo Thạnh An thuộc tỉnh Đồng Nai. Năm 1976, trong quá trình chia lại các tỉnh, Thạnh An cùng với một số khu vực khác của huyện Cần Giờ (cũ) được chuyển từ tỉnh Đồng Nai về TP.HCM.

Trục đường chính của xã đảo Thạnh An đã được bê tông hóa thay con đường “nắng bụi, mưa lầy” ngày nào. Ảnh: Trần Đáng

Xã đảo Thạnh An đổi thay nhờ nông thôn mới

Hiện, địa bàn xã đảo Thạnh An được chia thành 3 ấp với 1.214 hộ/4928 nhân khẩu; dân cư đa số sống tập trung tại trung tâm xã (thuộc ấp Thạnh Hòa và Thạnh Bình), số còn lại sống phân bố rải rác tại ấp Thiềng Liềng và số nhỏ sống ở 2 khu vực Ba Giồng và Cán Gáo. Diện tích tự nhiên là 13.131,18ha, bao gồm: Diện tích tự nhiên là 13.131,18ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 57,41% (7.538,44ha); đất phi nông nghiệp chiếm 5.208,76ha; đất chưa sử dụng chiếm 2,92% (383,98ha).

Giao thông kết nối giữa xã đảo Thạnh An với bên ngoài chủ yếu là giao thông thủy nên việc đi lại và vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong mùa mưa, bão, ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư vào xã đảo. Người dân chủ yếu hành nghề khai thác đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và làm muối.

Ông Năm Đổi kể, sau khi đất nước thống nhất, xã Thạnh An vẫn là một khu vực khó khăn, chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp (sản xuất muối, đánh bắt thủy sản). Bản thân ông cũng làm muối tại ấp Thiềng Liềng.

“Cơ sở hạ tầng hạn chế và việc kết nối giao thông, giao thương các khu vực khác rất khó khăn”, ông Năm Đổi thổ lộ.

Cũng theo ông Năm Đổi, đến hồi di dân và xây dựng cơ sở hạ tầng trên xã đảo, chính quyền trung ương và địa phương bắt đầu chú trọng đến việc cải thiện cơ sở hạ tầng cho khu vực nông thôn. Người dân phải đối mặt với điều kiện sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về điện, nước sinh hoạt, đường giao thông và các dịch vụ y tế, giáo dục.

Ông Năm Đổi (Nguyễn Văn Đổi) trên ruộng muối ở ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An. Ảnh: Trần Đáng

Tuy nhiên, ông Năm Đổi cho rằng, trong giai đoạn làm nông thôn mới, xã đảo Thạnh An mới thay đổi triệt để từ mọi lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội đến thu nhập của người dân, giúp cư dân trên đảo nâng cao đời sống tinh thần, vật chất.

Như ông Năm Đổi, một diêm dân đang làm 5ha muối và nuôi mấy ao tôm ở ấp Thiềng Liềng hiện là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi TP.

“Người dân trên xã đảo không còn làm nghề truyền thống như làm muối, ngư nghiệp mà chuyển sang nuôi trồng thủy sản cá tôm, thậm chí làm du lịch cộng đồng cho thu nhập khá tốt”, ông Năm vui mừng chia sẻ.

Theo UBND xã Thạnh An, trong những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Thành phố, chính quyền địa phương, sự đồng thuận, chung sức của người dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất mở rộng đường giao thông… và các nguồn lực khác, quá trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực trên địa bàn xã.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật như sửa chữa, nâng cấp đường trục chính xã; nâng cấp đê bao đồng muối Thiềng Liềng; kè đá khu neo đậu tàu thuyền; xây dựng trường học, trạm y tế; ngầm hóa hệ thống điện; lắp đặt hệ thống ống dẫn nước sinh hoạt; chiếu sáng công cộng đã cơ bản hoàn thành và phát huy hiệu quả, làm thay đổi bộ mặt đô thị, giải quyết tình trạng ngập úng trong khu dân cư.

Bên cạnh đó, xã chú ý xây dựng mảng xanh, công viên, tạo điểm nhấn thu hút người dân đến tham quan, vui chơi, giải trí.

Những hoạt động trên không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống của người dân... mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách về phát triển và mức sống của người dân xã đảo so với mức bình quân chung của xã Cần Giờ; đồng thời góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, tạo diện mạo đổi mới cho xã đảo Thạnh An.

Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020 và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, UBND xã kết hợp triển khai thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên cơ sở khai thác hợp lý và có hiệu quả tiềm năng thế mạnh rừng, biển. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng ngành nuôi trồng, khai thác thủy sản, diêm nghiệp, dịch vụ - du lịch; cải thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng; quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Song song đó là nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đi đôi với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển và mức sống của người dân so với mức bình quân chung của xã, đưa Thạnh An trở thành xã đảo xanh, sạch, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Phát triển xã đảo Thạnh An trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng và phát triển xã đảo.

Người dân xã đảo Thạnh An làm du lịch cộng đồng. Ảnh. T.Đ

Thay chiếc áo chật cho xã đảo Thạnh An

Những năm phát triển nhanh chóng khiến xã đảo Thạnh An giờ như đang mặc chiếc áo chật chội bởi giới hạn do các ranh giới hiện hữu.

Vừa qua, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, sẽ mở rộng, điều chỉnh không gian xã đảo Thạnh An như: Rà soát, đề xuất điều chỉnh ranh rừng phòng hộ đối với cù lao Phú Lợi với diện tích 70,4217ha; tổ chức rà soát, nghiên cứu giải pháp lấn một phần sông Thêu (quy mô 153ha); điều chỉnh chuyển đổi diện tích đất muối tại ấp Thiềng Liềng (quy mô 424,68ha) nhằm tạo quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, mời gọi đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch.

Đồng thời, quy hoạch, sắp xếp dân cư, như lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã đảo Thạnh An phù hợp với quy hoạch vùng Cần Giờ, tạo thêm không gian, quỹ đất chỉnh trang khu dân cư, phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh theo dự án được phê duyệt. Tổ chức sắp xếp dân cư tập trung trên cơ sở chỉnh trang, cải tạo các điểm dân cư nông thôn tập trung hiện hữu tại khu vực cù lao Phú Lợi và một phần diện tích lấn sông Thêu (quy mô 153ha).

Cùng với việc duy trì, cải tạo điểm dân cư nông thôn phân tán hiện hữu khu vực ấp Thiềng Liềng, xã cũng di dời một bộ phận dân cư ở khu vực sạt lở, chịu ảnh hưởng của nước biển dâng về những khu vực dân cư tập trung. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: Phát triển giao thông; phát triển cấp điện; phát triển thông tin và truyền thông; phát triển cấp nước; công tác thoát nước; công tác xử lý rác.

UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về Kế hoạch thực hiện dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ảnh: T.Đ

Bên cạnh đó, phát triển kinh tế gồm: Phát triển nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; phát triển thương mại - dịch vụ; phát triển du lịch.

Ngoài ra, phát triển văn hóa - xã hội như: Phát triển giáo dục - đào tạo và dạy nghề; phát triển y tế; phát triển văn hóa, thể dục - thể thao; thực hiện giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Chúng tôi trò chuyện với các lão nông ở xã đảo Thạnh An về sự phát triển của vùng đất này, say sưa cho tới giờ chuyến đò khách cuối cùng của ngày nổ máy trở vào đất liền, nhưng câu chuyện vẫn còn dang dở.

Nhiều lần về thăm xã đảo Thạnh An, nhưng có thể nói mỗi lần về xã đảo này đều cho chúng tôi một ấn tượng mới về sự thay đổi. Thạnh An chuẩn bị thay áo hoa đẹp và vừa vặn hơn.