Xã Duy Xuyên của TP Đà Nẵng đặt mục tiêu nông thôn mới hiện đại, người dân hạnh phúc

Hợp nhất để phát triển đồng bộ

Xã Duy Xuyên sau sáp nhập hiện có hơn 32.000 dân, với tổng diện tích trên 125km². Đây là địa phương có quy mô dân số và diện tích lớn nhất nhì khu vực nông thôn của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức lại không gian phát triển, phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn trong xây dựng nông thôn mới.



Diện mạo nông thôn mới tại xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng sung túc. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên cho biết, quá trình hợp nhất không chỉ đơn thuần là sắp xếp địa giới hành chính, mà còn là bước khởi đầu quan trọng để định hình mô hình phát triển nông thôn mới theo hướng hiện đại, gắn kết giữa hạ tầng, kinh tế, văn hóa và chất lượng sống của người dân.

“Chúng tôi xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng xã nông thôn mới hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, huy động sức mạnh tổng hợp từ nhà nước, doanh nghiệp và toàn thể cộng đồng”, ông Công chia sẻ.

Người dân xã Duy Xuyên hiến đất xây dựng tuyến đường liên thôn rộng 5m, kết nối đường quốc lộ 14H với đường ĐH25. Ảnh: T.H.

Về xã Duy Xuyên hôm nay, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những con đường bê tông thẳng tắp nối dài từ trung tâm xã đến các thôn, xóm và tận các cánh đồng trù phú. Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, thuận tiện cho việc đi lại, sản xuất và vận chuyển hàng hóa.

Tiêu biểu là tuyến đường ĐH25 đi qua khối phố Chiêm Sơn, vốn trước đây chỉ rộng khoảng 4m, mặt đường xuống cấp, gây khó khăn cho việc lưu thông. Tuy nhiên, nhờ chủ trương mở rộng và sự đồng thuận cao của người dân, hàng chục hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, mở rộng mặt đường lên 8m. Tương tự, tuyến đường ĐH8 cũng được người dân góp sức mở rộng lên 9m, mang lại diện mạo mới cho vùng quê.

Một góc xã Duy Xuyên hôm nay. Ảnh: T.H.

Thống kê đến nay, người dân toàn xã đã hiến hơn 10.000m² đất để mở rộng các tuyến giao thông. Trên 95% tuyến đường liên thôn đã được thảm nhựa hoặc bê tông hóa, tạo ra một mạng lưới giao thông nông thôn đồng bộ, sạch đẹp.

Không chỉ giao thông, các công trình phúc lợi như trường học, nhà văn hóa, trạm y tế cũng được sửa sang, đầu tư hiện đại. Hệ thống điện – nước đến tận từng hộ dân, môi trường được cải thiện rõ rệt. Những hình ảnh nhếch nhác, đường làng lầy lội năm nào giờ đã dần lùi vào dĩ vãng.

Kinh tế phát triển, người dân có việc làm ổn định

Bên cạnh hạ tầng, phát triển kinh tế được xem là “trục xương sống” trong chiến lược xây dựng nông thôn mới tại Duy Xuyên. Xã đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – thương mại, dịch vụ – nông nghiệp, với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 11%/năm.

Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Duy Oanh là đơn vị tiên phong trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. Ảnh: T.H.

Trên địa bàn xã hiện có 3 cụm công nghiệp nhỏ gồm Đông Yên, Tây An 1 và Tây An 2, thu hút hàng chục doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động địa phương và khu vực lân cận. Nhiều người dân không phải rời quê đi xa, mà vẫn có thể làm việc ổn định ngay trên chính mảnh đất mình sinh sống.

Cùng với đó, phong trào phát triển sản phẩm OCOP (Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”) cũng tạo động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị. Tính đến tháng 7/2025, toàn xã đã có 7 sản phẩm OCOP, trong đó 4 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao, 3 sản phẩm đạt 3 sao.

Đáng chú ý là các sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Duy Oanh như thanh gạo lứt hạt, rong biển... được thị trường đón nhận và đánh giá cao. Đây là minh chứng rõ ràng cho hướng đi đúng đắn trong việc phát huy lợi thế địa phương, gắn kết giữa sản xuất nông nghiệp và chế biến theo chuỗi giá trị.

Đi đôi với phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được chú trọng. Đến tháng 9/2025, toàn xã chỉ còn 99 hộ nghèo đa chiều (tỷ lệ 1,28%) và 42 hộ cận nghèo (0,54%). Những con số này thể hiện sự chuyển biến rõ nét trong đời sống người dân, nhờ các chính sách hỗ trợ đúng trọng tâm, cùng nỗ lực vươn lên của chính bà con.

Toàn xã Duy Xuyên có 7 sản phẩm OCOP, trong đó 4 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao, 3 sản phẩm đạt 3 sao. Ảnh: T.H.

Chia sẻ về sự thay đổi của quê hương, ông Đoàn Toàn – Bí thư Chi bộ thôn Chiêm Sơn bày tỏ: “Điều đáng quý là người dân không chỉ góp công, góp của mà còn góp cả niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền. Chính sự đồng lòng ấy đã làm nên những con đường khang trang, những khu dân cư yên bình và cuộc sống ngày một ấm no hơn”.

Trong giai đoạn tới, xã Duy Xuyên đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, không để “tụt chuẩn”, đồng thời nâng chất các tiêu chí về thu nhập, môi trường, tổ chức sản xuất, an toàn thực phẩm. Xã cũng định hướng trở thành địa phương đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và quản lý.

Với nền tảng đã đạt được, cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân, Duy Xuyên đang vững bước trên hành trình trở thành xã nông thôn mới hiện đại vào năm 2030 – nơi người dân không chỉ đủ đầy về vật chất mà còn hạnh phúc về tinh thần.