Xã kiến nghị xử lý khẩn đoạn cáp ngầm dẫn điện ra đảo Lý Sơn bị sóng đánh trồi lên mặt cát

Sáng 14/11, trao đổi với PV Dân Việt, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vạn Tường - ông Nguyễn Ngọc Trân cho biết, đã cấp báo cho UBND tỉnh và Điện lực Quảng Ngãi, về việc khoảng 60m của tuyến cáp ngầm dẫn điện ra đặc khu Lý Sơn tại đầu đất liền ở thôn Thanh Thuỷ, đã bị sóng dữ của bão số 13 vừa qua, khoét lớp đắp làm trồi lên mặt cát.

Khoảng 60m của tuyến cáp ngầm dẫn điện ra đặc khu Lý Sơn tại đầu đất liền ở thôn Thanh Thuỷ, đã bị sóng dữ của bão số 13 vừa qua, khoét lớp đắp làm trồi lên mặt cát.Ảnh: Ái Vy

Vị trí cáp bị sóng dữ gây xói lở tại vị trí từ cột 86 XT 470/DQU (điểm đầu của tuyến cáp) - mép nước và làm hư hỏng trụ biển cảnh báo, tiềm ẩn lớn nguy cơ mất an toàn cho người dân và phương tiện khi gần khu vực trên.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, để tránh nguy hiểm cho người dân, xã Vạn Tường đã chỉ đạo khẩn cho lực lượng chức năng trực thuộc canh gác, tổ chức tuần tra, cắm biển cảnh báo và ngăn người dân, phương tiện đến khu vực cáp ngầm bị trồi lên mặt cát, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vạn Tường Nguyễn Ngọc Trân cho hay.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vạn Tường Nguyễn Ngọc Trân.Ảnh: CP

Được biết liên quan đến cơn bão số 13 vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có báo cáo thiệt hại gửi cấp thẩm quyền Trung ương.

Cùng với các nội dung liên quan khác, tỉnh Quảng Ngãi cho biết số cột điện bị gãy đổ: 50 cái/10 xã, phường; đường dây điện bị đứt, hư hỏng khoảng 9.200m/3 xã.

2 trụ viễn thông bị hư hỏng ở xã Rờ Kơi; điện chiếu sáng công cộng và công viên bị hư hỏng 136 bộ đèn/ 2 xã, gồm phường Đức Phổ 71 bộ và xã Vạn Tường 65 bộ….

Biển cảnh báo cấm lại khu vực cáp ngầm dẫn điện bị trồi lên mặt cát.Ảnh: Ái Vy

Để khắc phục sạt lở, hư hỏng do bão số 13 gây ra, nhằm tái thiết, ổn định lại cuộc sống và hoạt động trên địa bàn, Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 306 tỷ đồng.