Xã "nghèo rớt mồng tơi” ở TP HCM nay dân đã có thu nhập 100 triệu/người/năm, nông thôn mới hiện đại

Theo UBND xã Bình Lợi, hiện xã Bình Lợi đã hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao với 19/19 tiêu chí. Trong đó, về tiêu chí thu nhập, theo kết quả điều tra thu nhập bình quân đầu người/năm của Cục Thống kê TP, năm 2024 đạt 92,8 triệu đồng/người/năm, chủ yếu từ hoạt động mua bán cá cảnh và cây mai vàng.

Đường mai Tết trên địa bàn xã nông thôn mới Bình Lợi vào mỗi dịp Tết đến. Ảnh: T.Đ

Thu nhập gần 100 triệu đồng/người/năm nhờ làm nông thôn mới

Hiện, xã Bình Lợi có tổng diện tích tự nhiên hơn 1905 ha, với diện tích đất nông nghiệp hơn 1.450 ha. Cây mai vàng là cây trồng chủ lực của địa phương này với diện tích 610 ha, diện tích nuôi cá kiểng hơn 45 ha, cá thịt là 98 ha. Xã Bình Lợi có hơn 12.300 nhân khẩu với 3640 hộ gia đình. Xã không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo Quốc gia, giai đoan 2021 - 2025.

UBND xã Bình Lợi cho biết, việc tăng cao thu nhập của người dân tại xã là do triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp – dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao hiệu quả sản xuất;

Bên cạnh đó, xã còn làm tốt các nhiệm vụ, các chính sách kêu gọi và thu hút đầu tư, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các dự án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với giới thiệu việc làm cho người lao động với các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn xã, huyện.



Nông dân xã nông thôn mới Bình Lợi trồng mai vàng. Ảnh: T.Đ

Ngoài ra, xã cũng tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ vay vốn phát triển ngành nghề, các loại hình dịch vụ trên địa bàn; tổ chức, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất – kinh doanh; tuyên truyền nhân rộng những mô hình mẫu mang tính chất hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cao trên địa bàn xã (nhà màng, nhà kính...), chăn nuôi, cây cảnh có hiệu quả, như các mô hình trồng rau an toàn, trồng cây mai vàng, trồng dưa lưới, nuôi cá cảnh,... nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Để giúp cho người lao động có việc làm thường xuyên, UBND xã đã phối hợp các trường dạy nghề tổ chức dạy nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn. Đến nay, số lao động qua đào tạo tại xã là 6.547/6.686 đạt tỷ lệ 97.92%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 2.868/6.686 (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đạt tỷ lệ 42,9% (lao động có việc làm)…



Ra mắt HTX Cá cảnh ở xã nông thôn mới Bình Lợi. Ảnh: T.Đ

Ông Mười Lập (Lê Văn Lập), một nông dân làm nghề ương mai giống trên địa bàn xã Bình Lợi cho biết, mỗi năm ông có thu nhập 200 triệu đồng với nghề này.

"Thực sự mà nói, nghề trồng mai là cứu cánh cho đời sống bà con tại xã thời gian qua, dù hiện nay một số nghề khác cũng phát triển. Từ ngày xã bắt tay làm nông thôn mới, xã đã lột xác hoàn toàn từ đời sống đến tinh thần", ông Mười Lập bộc bạch.



Bắt tay làm nông thôn mới kiểu mẫu

Mới đây, Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP.HCM tổ chức đoàn về xã Bình Lợi để thẩm định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, xã Bình Lợi cũng yêu cầu đoàn thẩm định đánh giá thêm tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu về An ninh trật tự.

Hội Nông dân huyện Bình Chánh phối hợp với UBND xã Bình Lợi tổ chức ra quân thực hiện công trình tuyến đường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại tuyến đường Trương Văn Đa, xã nông thôn mới Bình Lợi. Ảnh: T.Đ

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Lợi Nguyễn Phạm Minh Giảng, công tác bảo vệ an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Bình Lợi tiếp tục được giữ vững ổn định trước, trong và sau các dịp lễ tết hàng năm.

Trong năm 2023 – 2024, xã đã thực hiện tốt theo chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng ủy xã đề ra về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Năm 2023, xã được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự; không xảy ra tập trung đông người khiếu nại, tố cáo; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội từ nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy nổ) nghiêm trọng trở lên theo quy định của Bộ Công an (trừ trường hợp bất khả kháng). Đồng thời, số vụ phạm tội về trật tự xã hội, tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước.

Xây dựng hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã nông thôn mới Bình Lợi. Ảnh: T.Đ

Xã có một trong các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội - bảo đảm trật tự an toàn giao thông - phòng cháy - chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và có mô hình có dụng camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả;

Xã không thuộc danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (trừ các xã có đường biên giới quốc gia, đất liền, xã đảo); tập thể công an xã đạt danh hiệu "Đơn vị tiên tiến" trở lên; không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có cá nhân vi phạm kỷ luật.

Tập thể công an xã đạt danh hiệu "Đơn vị Tiên tiến " trở lên, không có cán bộ chiến sĩ vị phạm bị kỹ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có ca nhân vi phạm kỹ luật…