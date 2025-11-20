Xã Nghĩa Trụ, (địa phận huyện Văn Giang trước đây), tỉnh Hưng Yên trao quà của Tổng Bí thư Tô Lâm tặng trên 1.300 người cao tuổi ( từ 80 tuổi trở lên) trên địa bàn xã.

Trong không khí ấm áp và trang trọng tại chương trình, lãnh đạo xã đã trao tận tay quà tặng của Tổng Bí thư Tô Lâm đến hơn 1.300 người cao tuổi trong xã. Mỗi suất quà là 1 chiếc áo len.

Lãnh đạo xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên trao quà của Tổng Bí thư Tô Lâm tặng người cao tuổi trong xã.

Lãnh đạo xã Nghĩa Trụ (địa phận huyện Văn Giang trước đây), tỉnh Hưng Yên trao quà của Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Nhân dân thôn Tam Kỳ.

Trước đó, xã Nghĩa Trụ và thôn Tam Kỳ tổ chức trao quà của Tổng Bí thư Tô Lâm là 421 suất quà (gồm bánh, kẹo) tặng tất cả các hộ dân thôn Tam Kỳ.

Theo: Báo Hưng Yên