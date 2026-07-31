Ngày 28/7/2026, UBND xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn và thôn Long Hưng tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản gắn liền với đất nông nghiệp và các gia đình có mộ nằm trong phạm vi thu hồi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Nghĩa Trụ.

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Xuống chỉ đạo trực tiếp công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, Đồng chí Nguyễn Quốc Chương-Phó bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ yêu cầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình, thủ tục, đảm bảo nhanh chóng, minh bạch, rõ ràng, tạo sự hài lòng của người dân.

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Tiếp xúc với các hộ có đất bị thu hồi đồng chí Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên cũng gửi lời cảm ơn người dân xã Nghĩa Trụ nói chung, Nhân dân thôn Long Hưng nói riêng đã ủng hộ, đồng tình, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền trong thực hiện Dự án Trường THPT Nghĩa Trụ để ngôi trường triển khai xây dựng trong thời gian sớm nhất."

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Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên 100% người dân có đất thu hồi thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Nghĩa Trụ đều phấn khởi và đồng thuận rất cao về chính sách bồi thường hỗ trợ.

Nhờ cách làm bài bản, sự phối hợp đồng bộ và tinh thần trách nhiệm cao, công tác chi trả diễn ra thuận lợi, nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân...