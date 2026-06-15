Đây là bước triển khai nhằm lắng nghe ý kiến góp ý của đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu lịch sử, văn hóa và tình hình thực tiễn ở cơ sở trước khi xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ) hoàn thiện phương án sắp xếp thôn, sáp nhập thôn để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân theo quy định.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên chủ trì hội nghị tham vấn, xin ý kiến đối với dự thảo phương án sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn xã. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thuận.

Tham dự hội nghị tham vấn, xin ý kiến đối với dự thảo phương án sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn xã còn có lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí nguyên lãnh đạo 3 xã Bách Thuận, Tự Tân, Tân Lập trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; đại diện đảng viên cao tuổi Đảng và đội ngũ cán bộ các thôn trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tham vấn, xin ý kiến đối với dự thảo phương án sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên mới (địa phận huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ).

Tại các hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên đã triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác sắp xếp, sáp nhập thôn.

Phòng Văn hóa-Xã hội xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên thông qua kế hoạch, dự thảo phương án sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn xã; đồng thời phổ biến các tiêu chuẩn đối với đội ngũ cán bộ thôn sau khi sắp xếp.

Theo dự thảo phương án, xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên mới (địa phận huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ) dự kiến sắp xếp 24 thôn hiện nay thành 10 thôn mới.

Các đại biểu nêu ý kiến tại Hội nghị tham vấn, xin ý kiến đối với dự thảo phương án sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên mới (địa phận huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ).

Việc xây dựng phương án được thực hiện trên cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, đồng thời nghiên cứu định hướng phát triển lâu dài của địa phương.

Các thôn mới của xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên dự kiến có quy mô từ 550 đến khoảng 1.000 hộ dân; tên gọi các thôn được lựa chọn trên cơ sở kế thừa các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống của địa phương và phù hợp với các quy định hiện hành.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở và trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đối với phương án sắp xếp địa bàn các thôn, tên gọi thôn mới, vị trí nhà văn hóa và các nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành sau sắp xếp.

Tại hội nghị tham vấn, xin ý kiến đối với dự thảo phương án sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều ý kiến chia sẻ với tinh thần trách nhiệm cao.

Các đại biểu bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất cao đối với chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn; đánh giá cao sự chủ động của Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã trong việc nghiên cứu, xây dựng phương án trong thời gian ngắn nhưng vẫn bảo đảm khoa học, chặt chẽ và có tầm nhìn lâu dài.

Các ý kiến cho rằng, phương án đã quan tâm đến yếu tố lịch sử, truyền thống, đặc điểm dân cư và yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất điều chỉnh một số nội dung liên quan đến địa giới, quy mô, tên gọi thôn mới và vị trí nhà văn hóa nhằm bảo đảm phù hợp hơn với thực tiễn và thuận lợi cho công tác quản lý sau này.

Các ý kiến đóng góp đều được lãnh đạo xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên nghiêm túc tiếp thu; nhiều nội dung được trao đổi, giải trình trực tiếp tại hội nghị để làm rõ cơ sở xây dựng phương án.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tiếp thu các ý kiến phù hợp để hoàn thiện dự thảo phương án.

Trên cơ sở đó, xã sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân theo đúng trình tự, thủ tục quy định trước khi quyết định và triển khai thực hiện, bảo đảm phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên mới (địa phận huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ).