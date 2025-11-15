Xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên: Khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới và hướng đi mới từ cây chuối tiêu hồng

Vững bước từ nền tảng xây dựng nông thôn mới

Xã Văn Hán được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai xã Khe Mo và Văn Hán của huyện Đồng Hỷ cũ. Sau sáp nhập, xã Văn Hán tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao. Đáng chú ý, Xã Khe Mo đã được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2017. Xã Văn Hán cũ cũng đã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022, tạo nên nền tảng quan trọng cho toàn xã sau sáp nhập tiếp tục phát triển.

Sau sáp nhập, xã Văn Hán có tổng diện tích tự nhiên hơn 9.623 ha. Ảnh: Hà Thanh

Để minh chứng cho những đổi thay đó, ông Chu Văn Thân – Trưởng xóm La Đùm chia sẻ về sự chuyển biến rõ nét trong đời sống người dân: “Trước kia, khi chưa có chương trình nông thôn mới, đời sống bà con còn nhiều khó khăn, việc trao đổi hàng hóa cũng bị hạn chế do giao thông chưa thuận tiện. Từ khi Nhà nước quan tâm đầu tư hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, việc đi lại và buôn bán của người dân thông suốt hơn, kinh tế vì thế phát triển rõ rệt. Đến nay, các tuyến đường liên xóm của La Đùm đã được đầu tư đồng bộ với chiều dài trên 5km; đường nội xóm cũng hoàn thành được khoảng 80%. Xóm hiện có 187 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 80%, chủ yếu là người Nùng. Nhờ hạ tầng từng bước hoàn thiện, đời sống bà con ngày càng khấm khá.”

Ông Chu Văn Thân – Trưởng xóm La Đùm (bên phải) cho biết, từ khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, đời sống của người dân trong xóm ngày càng khá giả. Ảnh: Hà Thanh

Hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Văn Hán được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Hà Thanh

Hiện trên địa bàn xã có: 5 doanh nghiệp, 19 làng nghề, 2 chợ truyền thống, 172 hộ kinh doanh cá thể, trong đó chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, kinh doanh, chế biến nông, lâm nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi để xã đẩy mạnh tiêu chí kinh tế, việc làm và tổ chức sản xuất trong chương trình NTM.

Chuyển đổi mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp

Theo báo cáo thống kê của xã, hiện trên địa bàn xã Văn Hán có tổng diện tích chè hơn 1.498 ha, trong đó có 1.413 ha đang cho thu hoạch. Những năm gần đây, Văn Hán đã đẩy mạnh chuyển đổi diện tích chè theo hướng VietGAP, ứng dụng các biện pháp chăm sóc để nâng cao chất lượng, đồng thời thực hiện kế hoạch trẻ hóa các nương chè, tái canh diện tích chè già cỗi theo lộ trình đến năm 2025.

Hiện trên địa bàn xã Văn Hán có tổng diện tích chè hơn 1.498 ha, đây là loại cây trồng chủ lực của xã. Ảnh: Hà Thanh

Là địa phương có điều kiện tự nhiên thuận lợi, Văn Hán cũng đặc biệt chú trọng phát triển lâm nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm, xã trồng mới được 350 ha rừng, đạt 100% kế hoạch năm; đồng thời duy trì ổn định 2.774 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Do có nhiều lợi thế tự nhiên, xã Văn Hán đặc biệt chú trọng phát triển lâm nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Hà Thanh

Đây là những kết quả nổi bật giúp Văn Hán tiếp tục giữ vững tiêu chí số 13 và tiêu chí số 15 trong bộ tiêu chí NTM nâng cao: phát triển sản phẩm, bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên rừng.

Cây chuối tiêu hồng – hướng thoát nghèo hiệu quả

Trong bức tranh phát triển nông nghiệp của xã, cây chuối tiêu hồng đang nổi lên trở thành cây trồng cho thu nhập cao, giúp nhiều hộ dân cải thiện đời sống. Hiện toàn xã có khoảng 60 ha trồng chuối tiêu hồng, tập trung nhiều nhất ở xóm Long Giàn và xóm Đèo Khế.

Cây chuối tiêu hồng đang trở thành loại cây trồng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân xã Văn Hán. Ảnh: Hà Thanh

Anh Lý Văn Hàm, hộ trồng chuối tại xóm Đèo Khế chia sẻ: “Gia đình tôi hiện trồng khoảng 2.500 cây chuối. Cây chuối chăm sóc không vất vả như chè, ít tốn công. Mỗi năm thu 5–6 tấn, giá khoảng 5.000 đồng/kg. Không cao lắm nhưng bán quanh năm, có thu đều đặn.”

Anh Hàm cho biết thêm: “Chuối có thể luân canh với chè. Khi đất chè bị thoái hóa, trồng chuối để cải tạo đất, vài năm sau lại có thể quay về trồng chè mà đất vẫn tốt.”

Đây cũng là một trong những mô hình giúp Văn Hán giải bài toán tăng thu nhập cho người dân, phù hợp định hướng tái cơ cấu nông nghiệp của xã.

Nhớ lại những ngày đầu đưa chuối tiêu hồng về trồng, ông Phương Văn Quyết, Chi hội trưởng Nông dân xóm Đèo Khế, cho biết: “Năm 2017, gia đình tôi trồng thử 1.000 cây chuối tiêu hồng. Không ngờ cây hợp đất, phát triển nhanh, thương lái vào tận vườn thu. Từ đó cả xóm mở rộng diện tích.”

Ông Quyết nhấn mạnh: “Chuối trồng được ở bờ rào, ruộng thấp hay đất đồi. Thương lái vào mua liên tục, hầu như không có quả nào phải bỏ đi.”

Ông Nguyễn Kiên Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hán, khẳng định: “Chuối tiêu hồng là cây trồng tiềm năng của xã. Chúng tôi đang khuyến khích người dân mở rộng diện tích, chuyển đổi những vùng đất kém hiệu quả sang trồng chuối.”

Ông nhấn mạnh mục tiêu quan trọng: “Xã sẽ đưa sản phẩm chuối tiêu hồng tham dự Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2025 và tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP.”

Đây là bước đi phù hợp khi Văn Hán đang đẩy mạnh xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng, giúp gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao – hiện đại – bền vững

Từ nền tảng đã đạt được, xã Văn Hán đang hướng tới mục tiêu xa hơn: Giữ vững các tiêu chí NTM nâng cao, phát triển các sản phẩm chủ lực như chè, chuối tiêu hồng, mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Đời sống người dân xã Văn Hán ngày càng cải thiện, thu nhập tăng, xây dựng nhà cửa khang trang. Ảnh: Hà Thanh

Mô hình trồng chuối tiêu hồng từ vài hộ trồng thử nghiệm đến hàng chục ha trên địa bàn toàn xã đang chứng minh hiệu quả rõ rệt: dễ làm, vốn ít, đầu ra ổn định, có thể phát triển thành sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh.

Với quyết tâm của chính quyền, sự chung tay của Hội Nông dân và nỗ lực mạnh mẽ của bà con, Văn Hán đang vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao hiện đại và bền vững.