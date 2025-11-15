Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Nông thôn mới
Thứ bảy, ngày 15/11/2025 17:26 GMT+7

Xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên: Khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới và hướng đi mới từ cây chuối tiêu hồng

+ aA -
Hà Thanh - Kiều Hải Thứ bảy, ngày 15/11/2025 17:26 GMT+7
Là xã trung du miền núi của tỉnh Thái Nguyên, xã Văn Hán sau sáp nhập đang cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với tổng diện tích tự nhiên hơn 9.623 ha, địa phương này sở hữu nhiều lợi thế về đất đai, rừng sản xuất và các vùng chè lâu năm là tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế bền vững.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vững bước từ nền tảng xây dựng nông thôn mới

Xã Văn Hán được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai xã Khe Mo và Văn Hán của huyện Đồng Hỷ cũ. Sau sáp nhập, xã Văn Hán tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao. Đáng chú ý, Xã Khe Mo đã được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2017. Xã Văn Hán cũ cũng đã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022, tạo nên nền tảng quan trọng cho toàn xã sau sáp nhập tiếp tục phát triển.

Sau sáp nhập, xã Văn Hán có tổng diện tích tự nhiên hơn 9.623 ha. Ảnh: Hà Thanh

Để minh chứng cho những đổi thay đó, ông Chu Văn Thân – Trưởng xóm La Đùm chia sẻ về sự chuyển biến rõ nét trong đời sống người dân: “Trước kia, khi chưa có chương trình nông thôn mới, đời sống bà con còn nhiều khó khăn, việc trao đổi hàng hóa cũng bị hạn chế do giao thông chưa thuận tiện. Từ khi Nhà nước quan tâm đầu tư hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, việc đi lại và buôn bán của người dân thông suốt hơn, kinh tế vì thế phát triển rõ rệt. Đến nay, các tuyến đường liên xóm của La Đùm đã được đầu tư đồng bộ với chiều dài trên 5km; đường nội xóm cũng hoàn thành được khoảng 80%. Xóm hiện có 187 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 80%, chủ yếu là người Nùng. Nhờ hạ tầng từng bước hoàn thiện, đời sống bà con ngày càng khấm khá.”

Ông Chu Văn Thân – Trưởng xóm La Đùm (bên phải) cho biết, từ khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, đời sống của người dân trong xóm ngày càng khá giả. Ảnh: Hà Thanh
Hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Văn Hán được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Hà Thanh

Hiện trên địa bàn xã có: 5 doanh nghiệp, 19 làng nghề, 2 chợ truyền thống, 172 hộ kinh doanh cá thể, trong đó chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, kinh doanh, chế biến nông, lâm nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi để xã đẩy mạnh tiêu chí kinh tế, việc làm và tổ chức sản xuất trong chương trình NTM.

Chuyển đổi mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp

Theo báo cáo thống kê của xã, hiện trên địa bàn xã Văn Hán có tổng diện tích chè hơn 1.498 ha, trong đó có 1.413 ha đang cho thu hoạch. Những năm gần đây, Văn Hán đã đẩy mạnh chuyển đổi diện tích chè theo hướng VietGAP, ứng dụng các biện pháp chăm sóc để nâng cao chất lượng, đồng thời thực hiện kế hoạch trẻ hóa các nương chè, tái canh diện tích chè già cỗi theo lộ trình đến năm 2025.

Hiện trên địa bàn xã Văn Hán có tổng diện tích chè hơn 1.498 ha, đây là loại cây trồng chủ lực của xã. Ảnh: Hà Thanh

Là địa phương có điều kiện tự nhiên thuận lợi, Văn Hán cũng đặc biệt chú trọng phát triển lâm nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm, xã trồng mới được 350 ha rừng, đạt 100% kế hoạch năm; đồng thời duy trì ổn định 2.774 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Do có nhiều lợi thế tự nhiên, xã Văn Hán đặc biệt chú trọng phát triển lâm nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Hà Thanh

Đây là những kết quả nổi bật giúp Văn Hán tiếp tục giữ vững tiêu chí số 13 và tiêu chí số 15 trong bộ tiêu chí NTM nâng cao: phát triển sản phẩm, bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên rừng.

Cây chuối tiêu hồng – hướng thoát nghèo hiệu quả

Trong bức tranh phát triển nông nghiệp của xã, cây chuối tiêu hồng đang nổi lên trở thành cây trồng cho thu nhập cao, giúp nhiều hộ dân cải thiện đời sống. Hiện toàn xã có khoảng 60 ha trồng chuối tiêu hồng, tập trung nhiều nhất ở xóm Long Giàn và xóm Đèo Khế.

Cây chuối tiêu hồng đang trở thành loại cây trồng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân xã Văn Hán. Ảnh: Hà Thanh

Anh Lý Văn Hàm, hộ trồng chuối tại xóm Đèo Khế chia sẻ: “Gia đình tôi hiện trồng khoảng 2.500 cây chuối. Cây chuối chăm sóc không vất vả như chè, ít tốn công. Mỗi năm thu 5–6 tấn, giá khoảng 5.000 đồng/kg. Không cao lắm nhưng bán quanh năm, có thu đều đặn.”

Anh Hàm cho biết thêm: “Chuối có thể luân canh với chè. Khi đất chè bị thoái hóa, trồng chuối để cải tạo đất, vài năm sau lại có thể quay về trồng chè mà đất vẫn tốt.”

Đây cũng là một trong những mô hình giúp Văn Hán giải bài toán tăng thu nhập cho người dân, phù hợp định hướng tái cơ cấu nông nghiệp của xã.

Nhớ lại những ngày đầu đưa chuối tiêu hồng về trồng, ông Phương Văn Quyết, Chi hội trưởng Nông dân xóm Đèo Khế, cho biết: “Năm 2017, gia đình tôi trồng thử 1.000 cây chuối tiêu hồng. Không ngờ cây hợp đất, phát triển nhanh, thương lái vào tận vườn thu. Từ đó cả xóm mở rộng diện tích.”

Ông Quyết nhấn mạnh: “Chuối trồng được ở bờ rào, ruộng thấp hay đất đồi. Thương lái vào mua liên tục, hầu như không có quả nào phải bỏ đi.”

Ông Nguyễn Kiên Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hán, khẳng định: “Chuối tiêu hồng là cây trồng tiềm năng của xã. Chúng tôi đang khuyến khích người dân mở rộng diện tích, chuyển đổi những vùng đất kém hiệu quả sang trồng chuối.”

Ông nhấn mạnh mục tiêu quan trọng: “Xã sẽ đưa sản phẩm chuối tiêu hồng tham dự Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2025 và tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP.”

Đây là bước đi phù hợp khi Văn Hán đang đẩy mạnh xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng, giúp gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao – hiện đại – bền vững

Từ nền tảng đã đạt được, xã Văn Hán đang hướng tới mục tiêu xa hơn: Giữ vững các tiêu chí NTM nâng cao, phát triển các sản phẩm chủ lực như chè, chuối tiêu hồng, mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Đời sống người dân xã Văn Hán ngày càng cải thiện, thu nhập tăng, xây dựng nhà cửa khang trang. Ảnh: Hà Thanh

Mô hình trồng chuối tiêu hồng từ vài hộ trồng thử nghiệm đến hàng chục ha trên địa bàn toàn xã đang chứng minh hiệu quả rõ rệt: dễ làm, vốn ít, đầu ra ổn định, có thể phát triển thành sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh.

Với quyết tâm của chính quyền, sự chung tay của Hội Nông dân và nỗ lực mạnh mẽ của bà con, Văn Hán đang vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao hiện đại và bền vững.

Tham khảo thêm

Xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên vững bước xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ nền tảng vững chắc

Xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên vững bước xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ nền tảng vững chắc

Du lịch nông thôn, chuyển đổi số, hạ tầng và môi trường xanh làm nền tảng phát triển nông thôn mới Ninh Bình

Du lịch nông thôn, chuyển đổi số, hạ tầng và môi trường xanh làm nền tảng phát triển nông thôn mới Ninh Bình

Tạo lập trang trại trù phú, nông dân Phú Thọ hút du khách đến trải nghiệm hái dâu tây, nho chín

Tạo lập trang trại trù phú, nông dân Phú Thọ hút du khách đến trải nghiệm hái dâu tây, nho chín

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đọc thêm

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang 'Mù Tạt'?
Thể thao

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt"?

Thể thao

Những ngày qua, cư dân mạng rầm rộ đồn đoán tiền vệ tiền vệ Phạm Đức Huy chuẩn bị làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt".

EVNCPC chủ động cắt điện do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên
Kinh tế

EVNCPC chủ động cắt điện do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên

Kinh tế

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đến sáng ngày 17/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã chủ động cắt điện gần 31.000 khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị điện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Tin tức

Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ngọc Huyền 'Cha tôi, người ở lại' vừa cưới đã có biệt thự đẹp
Văn hóa - Giải trí

Ngọc Huyền "Cha tôi, người ở lại" vừa cưới đã có biệt thự đẹp

Văn hóa - Giải trí

Ngọc Huyền - nữ chính "Cha tôi, người ở lại" sau hôn lễ trang trọng lại khiến khán giả bất ngờ khi để lộ tin vui. Đó là cô và chồng đã tích cóp và xây được căn biệt thự siêu đẹp.

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Xã hội

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao

Xã hội

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025
Thể thao

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025

Thể thao

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – CTCP (PVCFC – Phân Bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành với giải trong vai trò nhà tài trợ kim cương, thể hiện sự gắn bó tự nhiên với mảnh đất nơi doanh nghiệp được hình thành và lớn lên.

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở
Tin tức

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở

Tin tức

Chính quyền các xã A Vương và Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã, trong đó có đoạn bị đứt gãy nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc
Thế giới

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc

Thế giới

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã ra lệnh bắt giữ Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, người bị tình nghi tham nhũng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước
Nhà nông

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, tỉnh đang quyết tâm phát triển ngành tôm không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng ngành tôm công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi
Tin tức

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi

Tin tức

Ngày 15/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác hại của cơn bão Kalmaegi.

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở
Tin tức

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở

Tin tức

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cấm cả 2 chiều đường đèo Prenn để đảm bảo an toàn do nứt mặt đường, sạt lở.

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trần Quốc Toản chỉ được duy nhất một lần chép gộp và gọn toàn bộ tiểu sử vào sử sách chính thống cổ truyền-bộ “Đại Việt sử ký toàn thư”-ở đoạn biên niên sử về năm Nhâm Ngọ (1282), khi sách này tường thuật diễn biến và kết quả của cuộc “Hội nghị vương hầu và trăm quan” nhà Trần, “bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu”, chuẩn bị chống cuộc đại xâm lăng của đế chế Mông Nguyên lần thứ hai.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?
Bạn đọc

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa người thân trong gia đình khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý.

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt
Thế giới

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt

Thế giới

Việc cung cấp khí thiên nhiên hoá lỏng từ Mỹ cho các nước châu Âu thông qua Hy Lạp sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt, đồng thời tạo ra các rủi ro đối với môi trường – Đó là nhận định của Giám đốc Trung tâm Síp của Viện Nghiên cứu Hoà bình Oslo (PRIO), ông Harry Tzimitras, chuyên gia về khu vực Đông Địa Trung Hải, tuyên bố.

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”
Pháp luật

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”

Pháp luật

Trong phần thủ tục khai mạc, Cao Văn Hùng, kẻ phóng hỏa sát hại 11 người im lặng trước các câu hỏi của thẩm phán, luật sư với lý do “tai điếc, mắt mờ” và ngoài ra, một số bị hại vắng mặt nên phiên tòa phải hoãn để đảm bảo quyền lợi của họ.

Làm thế nào để được gắn nhãn 'gạo Việt xanh, phát thải thấp', chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết
Nhà nông

Làm thế nào để được gắn nhãn "gạo Việt xanh, phát thải thấp", chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết

Nhà nông

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Thanh Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) cho rằng, Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động vượt ra khỏi quy mô của một chuỗi giá trị ngành hàng mà đã tạo nên một hệ sinh thái.

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?

Thể thao

6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?; Liverpool muốn chiêu mộ Antoine Semenyo; AS Roma tiến gần việc mượn Joshua Zirkzee.

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc
Nhà nông

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc

Nhà nông

Trùn đất xuất hiện dày đặc trong ruộng cấy giống gốc ST25 của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua. Cha đẻ của giống lúa ST25 cho biết đã rất ngỡ ngàng về điều này.

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%

Hòa Bình thi đua yêu nước

Sau sáp nhập, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có những kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng và tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 15,2 tỷ đồng, vượt 620,45% dự toán được giao.

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên
Media

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên

Media

Từ những nương ngô, sắn khô cằn, người dân vùng cao Điện Biên hôm nay đang hái quả ngọt từ những đồi cà phê chè xanh mướt. Mỗi gốc cà phê không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là niềm tin, là hy vọng của đồng bào về một cuộc sống đủ đầy hơn giữa núi rừng Tây Bắc.

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025
Kinh tế

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Kinh tế

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 02 – 06/12/2025 tại Hà Nội. Với chủ đề “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, chuỗi sự kiện quốc tế thường niên năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối tri thức, khơi dậy khát vọng phụng sự và nâng tầm vị thế của Việt Nam như một trung tâm khuyến khích khoa học và đổi mới sáng tạo của thế giới.

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ
Kinh tế

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ

Kinh tế

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vietbank đã triển khai chương trình “Chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ” nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế
Tin tức

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế

Tin tức

Chính phủ tính toán kinh phí đầu tư cho y tế cơ sở khoảng 52.500 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 43.000 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 9.500 tỷ đồng); Y tế dự phòng 28.700 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 18.700 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 10.000 tỷ đồng).

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?
Thể thao

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?

Thể thao

Lê Quang Liêm đã kết thúc hành trình tại World Cup 2025 môn cờ vua khi thua Alexander Donchenko 3,5-4,5 ở vòng 5. Dù Lê Quang Liêm đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh, nhưng anh vẫn phải dừng bước bởi pha “xuất kỳ chiêu” quá tinh tế của đối phương.

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững
Chuyển động Sài Gòn

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững

Chuyển động Sài Gòn

DEG - định chế tài chính phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Tái thiết KWF của Đức dự kiến sẽ rót thêm vốn đầu tư dài hạn vào TTC AgriS, công ty nông nghiệp lớn với trụ sở tại TP.HCM.

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng
Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng

Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp mở ra cơ hội tài lộc rực rỡ, giúp họ đầu tư thành công, khởi nghiệp thuận lợi, tài sản gia tăng nhanh chóng.

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai
Nhà nông

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai

Nhà nông

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã phối hợp với các Sở, ngành và hệ thống khuyến nông cả nước triển khai loạt chương trình, dự án nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng ứng phó cho nông dân trong phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tin tức

Ông Lữ Quang Ngời (53 tuổi) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, để HĐND tỉnh này bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2025-2030).

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
Nhà đất

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
17

Nhà đất

8 giờ sáng 17/11, điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội Kim Chung hỗn loạn khi người của chủ đầu tư thông báo không chấp nhận danh sách số tự phát người dân lập từ đêm. Hàng trăm người thức trắng trở lại vạch xuất phát.

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới
Kinh tế

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới

Kinh tế

Vừa qua, tại TP.HCM, Hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế/dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” đã thu hút hơn 500 hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn tham gia. Sự kiện do LPBank phối hợp cùng UBND phường Bến Thành, Thuế cơ sở 1 và Công ty Cổ phần MISA tổ chức, nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương thích ứng với lộ trình cải cách thuế mới của Chính phủ, dự kiến xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.

Tin đọc nhiều

1

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

2

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn "lao dốc", người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn 'lao dốc', người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng "tung chiêu" lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng 'tung chiêu' lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

5

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật