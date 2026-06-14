Xã “vùng lõi” KKT Quảng Ngãi, có nhà máy lọc dầu Dung Quất giảm ½ số thôn sau khi sắp xếp

Chiều 14/6, trao đổi với PV Dân Việt, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vạn Tường Nguyễn Ngọc Trân cho biết đến thời điểm này, sau gần 1 ngày triển khai thực hiện, việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến người dân về dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn, đã cơ bản hoàn tất.

Tuyến đường trung tâm của xã Vạn Tường. Ảnh: CP

Theo ghi nhận ban đầu tại Hội nghị, đại đa số người dân đều bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao dự thảo Đề án sắp xếp thôn, mà xã Vạn Tường đã đưa ra.

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Trong tuần đến, cấp thẩm quyền xã Vạn Tường sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và dự kiến, sẽ hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trước thời hạn trước 10 ngày, so với thời hạn mà tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu.

Theo người đứng đầu Đảng uỷ, HĐND xã, Vạn Tường hiện có 30 thôn/khoảng 18.852 hộ/hơn 58.000 nhân khẩu.

Sau khi thực hiện rà soát và sắp xếp, xã sẽ giữ nguyên 5 thôn, gồm Thượng Hòa, Sơn Trà, Phước Hòa, Lệ Thủy và An Cường; thực hiện sắp xếp 25 thôn còn lại, thành 10 thôn mới.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vạn Tường Nguyễn Ngọc Trân. Ảnh: CG

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Cụ thể những thôn mới được thành lập, gồm thôn Tuyết Diêm (sáp nhập từ thôn Tuyết Diêm 1 và 2, quy mô dân số 4.784 khẩu); thôn Đông Lỗ (sáp nhập từ 3 thôn Tuyết Diêm 3, Thuận Phước và Đông Lỗ, quy mô dân số 4.600 khẩu).

Thành lập thôn Tân Hy (sáp nhập 2 thôn Tân Hy 1 và 2, quy mô dân số 6.948 khẩu); thôn An Lộc (sáp nhập 3 thôn An Lộc, An Lộc Bắc và An Lộc Nam, quy mô dân số 4.090 khẩu).

Đại đa số người dân đều bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao dự thảo Đề án sắp xếp thôn, mà xã Vạn Tường đã đưa ra. Ảnh trang tin Vạn Tường.

NMLD Dung Quất. Ảnh: ĐX

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Thành lập thôn Thanh Thủy (sáp nhập 2 thôn Vạn Tường và Thanh Thủy, quy mô dân số 4.713 khẩu); thôn Phước Thiện (sáp nhập 3 thôn Phước Thiện, Phước Thiện 1 và 2, quy mô dân số 7.159 khẩu); thôn Nam Yên (sáp nhập 2 thôn 1 và 2, quy mô dân số 2.680 khẩu); thôn Long Bình (sáp nhập thôn 3, 4 và 5, quy mô dân số 4.334 khẩu).

Thành lập thôn Phước Thọ (sáp nhập 2 thôn Phước Thọ 1 và 2, quy mô dân số 2.864 khẩu); thôn Phú Long (sáp nhập thôn Phú Long 1, 2 và 3, quy mô dân số 4.426 khẩu).

Như vậy sau khi hoàn thành sắp xếp, xã Vạn Tường từ 30 thôn sẽ giảm xuống còn 15 thôn, tương ứng 50% số thôn hiện có.

1 góc Trung tâm xã Vạn Tường. Ảnh: BQN

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Được biết xã Vạn Tường được thành lập (ngày 1/7/2025) trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 5 xã, gồm Bình Thuận, Bình Đông, Bình Trị, Bình Hải, Bình Hòa và Bình Phước, huyện Bình Sơn cũ.

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