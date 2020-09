Xác định nguyên nhân vụ tài xế xe tải cùng cô gái trẻ tử vong dưới sông

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Liên quan đến sự việc tài xế xe tải lao xuống sông cứu cô gái trẻ, cả 2 tử vong thương tâm, chiều 20/9, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm tử thi bàn giao thi thể 2 nạn nhân về cho gia đình an táng.

Theo lãnh đạo Công an huyện Lục Nam, lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc này là do chị D.T.T (SN 1997, ở xã Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc Giang) điều khiển xe máy đi vào làn đường giữa dành cho ô tô, không có lan can nên bị trượt chân rơi xuống sông.

Lúc này, anh G.V.T. (SN 1998 ở xã Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang), lái xe tải đến cầu Cẩm Lý thấy chị T. bị rơi xuống sông nên đã đỗ xe, nhảy xuống sông cứu chị T.

Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, cả người phụ nữ và tài xế cùng bị đuối nước thương tâm.

Sau nhiều giờ triển khai tìm kiếm, đến khoảng 15h, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị T. và đến 15h35 phút cùng ngày, thi thể anh T đã được tìm thấy.

“Cầu Cẩm Lý chỉ dành cho ô tô và tàu hoả đi thôi, xe máy không được đi vào. Tuy nhiên, khi không có cơ quan chức năng là người dân lại đi xe máy vào đây nên chúng tôi không xử lý hết được”, lãnh đạo Công an huyện Lục Nam nói.

Theo vị lãnh đạo này, bên ngoài cùng của cầu Cẩm Lý đều có lan can, mỗi bên cao khoảng 80cm, còn trong lòng cầu chỉ có con trạch cao khoảng 20cm.