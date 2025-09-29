Xác minh vụ nhóm người giành giật lấy phiếu mua dự án bất động sản tại TP.HCM

Giành giật, lấy phiếu mua dự án bất động sản tại TP.HCM

Ngày 29/9, cơ quan chức năng phường An Khánh (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh vụ việc một nhóm người giành giật, tranh nhau để lấy phiếu mua một dự án bất động sản ở phường Bình Dương.

Theo đó, mạng xã hội đang lan truyền clip tại một hội trường có đông người tập trung. Trong đó, một nhóm nhiều người gồm nam, nữ chen nhau lấy tờ giấy màu xanh của những người mặc áo vest màu đen đưa ra.

Đáng chú ý, có 2 người phụ nữ leo cả lên bàn để giật lấy sấp giấy tờ cho nhanh. Sau khi lấy được, người phụ nữ tóc ngắn liên quay đi, di chuyển chỗ khác vì sợ những người khác lấy được sấp giấy tờ. Nhiều người khác cũng tỏ vẻ cố gắng, ra sức giành lấy các tờ giấy.

Nhiều ý kiến trên mạng xã chội cho rằng đây chỉ là dàn cảnh, chiêu trò câu view, thu hút sự chú ý của các môi giới mục đích lôi kéo khách hàng.

Người phụ nữ trèo cả lên bàn để giành xấp giấy tờ mua bất động sản. Ảnh: Mạng xã hội





Theo thông tin, hội trường trên toạ lạc tại một tòa nhà trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh, TP.HCM). Đây là không gian tổ chức sự kiện mở án một dự án căn hộ thương mại tại phường Bình Dương, TP.HCM.

Theo tìm hiểu, đây là sự kiện ra mắt dự án chung cư Orchard Grand (thuộc dự án Sycamore, phường Bình Dương, TP.HCM) của CapitaLand Development được tổ chức ngày 28/9.

Tại sự kiện, đơn vị tổ chức đã triển khai các phiếu quà tặng cho khách hàng tham gia đặt chỗ với giải thưởng là điện thoại, ipad…

Clip một nhóm người giành nhau để lấy phiếu mua căn hộ một dự án bất động sản tại TP.HCM. Ảnh: Mạng xã hội





Chia sẻ với PV, ông T. (nhà đầu tư bất động sản tại TP.HCM) cho hay trong bối cảnh thị trường không quá “nóng sốt”, việc một sự án có giá bán khá cao được khách hàng giành giật, đổ xô tranh nhau mua như nội dung đoạn clip lan truyền trên mạng là rất khó có thể xảy ra.

Theo tìm hiểu, dự án chung cư Orchard Grand có quy mô hai tháp căn hộ cao 24 tầng, gồm 517 căn hộ. Dự án toạ lạc tại phường Bình Dương, TP.HCM (trước đây là phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).