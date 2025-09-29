Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Bão số 10 (Bualoi)
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Chuyển động Sài Gòn
Thứ hai, ngày 29/09/2025 12:49 GMT+7

Xác minh vụ nhóm người giành giật lấy phiếu mua dự án bất động sản tại TP.HCM

+ aA -
Gia Linh Thứ hai, ngày 29/09/2025 12:49 GMT+7
Gần đây, mạng xã hội đang xôn xao đoạn clip một nhóm người giành nhau để lấy phiếu mua căn hộ một dự án bất động sản tại TP.HCM.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giành giật, lấy phiếu mua dự án bất động sản tại TP.HCM

Ngày 29/9, cơ quan chức năng phường An Khánh (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh vụ việc một nhóm người giành giật, tranh nhau để lấy phiếu mua một dự án bất động sản ở phường Bình Dương.

Theo đó, mạng xã hội đang lan truyền clip tại một hội trường có đông người tập trung. Trong đó, một nhóm nhiều người gồm nam, nữ chen nhau lấy tờ giấy màu xanh của những người mặc áo vest màu đen đưa ra.

Đáng chú ý, có 2 người phụ nữ leo cả lên bàn để giật lấy sấp giấy tờ cho nhanh. Sau khi lấy được, người phụ nữ tóc ngắn liên quay đi, di chuyển chỗ khác vì sợ những người khác lấy được sấp giấy tờ. Nhiều người khác cũng tỏ vẻ cố gắng, ra sức giành lấy các tờ giấy.

Nhiều ý kiến trên mạng xã chội cho rằng đây chỉ là dàn cảnh, chiêu trò câu view, thu hút sự chú ý của các môi giới mục đích lôi kéo khách hàng.

Người phụ nữ trèo cả lên bàn để giành xấp giấy tờ mua bất động sản. Ảnh: Mạng xã hội


Theo thông tin, hội trường trên toạ lạc tại một tòa nhà trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh, TP.HCM). Đây là không gian tổ chức sự kiện mở án một dự án căn hộ thương mại tại phường Bình Dương, TP.HCM.

Theo tìm hiểu, đây là sự kiện ra mắt dự án chung cư Orchard Grand (thuộc dự án Sycamore, phường Bình Dương, TP.HCM) của CapitaLand Development được tổ chức ngày 28/9.

Tại sự kiện, đơn vị tổ chức đã triển khai các phiếu quà tặng cho khách hàng tham gia đặt chỗ với giải thưởng là điện thoại, ipad…

Clip một nhóm người giành nhau để lấy phiếu mua căn hộ một dự án bất động sản tại TP.HCM. Ảnh: Mạng xã hội


Chia sẻ với PV, ông T. (nhà đầu tư bất động sản tại TP.HCM) cho hay trong bối cảnh thị trường không quá “nóng sốt”, việc một sự án có giá bán khá cao được khách hàng giành giật, đổ xô tranh nhau mua như nội dung đoạn clip lan truyền trên mạng là rất khó có thể xảy ra.

Theo tìm hiểu, dự án chung cư Orchard Grand có quy mô hai tháp căn hộ cao 24 tầng, gồm 517 căn hộ. Dự án toạ lạc tại phường Bình Dương, TP.HCM (trước đây là phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Tham khảo thêm

TP.HCM giải tỏa ách tắc sổ hồng, cư dân nhiều dự án sắp có tin vui

TP.HCM giải tỏa ách tắc sổ hồng, cư dân nhiều dự án sắp có tin vui

Hàng loạt dự án cao tốc bị chậm do thiếu vật liệu và năng lực nhà thầu

Hàng loạt dự án cao tốc bị chậm do thiếu vật liệu và năng lực nhà thầu

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng cuối tuần tăng lại vùng lịch sử, tiệm vàng nổi tiếng Sài Gòn có diễn biến lạ

Giá vàng hôm nay 27/9 tiếp tục tăng thêm nửa triệu đồng mỗi lượng, đưa vàng về lại vùng giá cao lịch sử 135 triệu đồng/lượng. Tiệm vàng nổi tiếng tại TP.HCM có diễn biến lạ.

Giá vàng đầu tuần tăng tiếp lên mốc lịch sử, kinh doanh vàng miếng nhận được chỉ đạo mới

Chuyển động Sài Gòn
Giá vàng đầu tuần tăng tiếp lên mốc lịch sử, kinh doanh vàng miếng nhận được chỉ đạo mới

TP.HCM giải tỏa ách tắc sổ hồng, cư dân nhiều dự án sắp có tin vui

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM giải tỏa ách tắc sổ hồng, cư dân nhiều dự án sắp có tin vui

Vụ thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng carton tại con hẻm ở TP.HCM: Người mẹ 25 tuổi đã có chồng con

Chuyển động Sài Gòn
Vụ thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng carton tại con hẻm ở TP.HCM: Người mẹ 25 tuổi đã có chồng con

Tin vui cho TP.HCM: Tăng hạng trong bảng xếp hạng Trung tâm Tài chính Toàn cầu

Chuyển động Sài Gòn
Tin vui cho TP.HCM: Tăng hạng trong bảng xếp hạng Trung tâm Tài chính Toàn cầu

Đọc thêm

Quốc hội quyết định công tác nhân sự, không nghỉ giữa kỳ họp thứ 10
Tin tức

Quốc hội quyết định công tác nhân sự, không nghỉ giữa kỳ họp thứ 10

Tin tức

Quốc hội sẽ xem xét thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, đồng thời tiến hành công tác nhân sự, giám sát và dân nguyện...

Triệu Việt Vương áp dụng “kế trì cửu chiến” đánh bại quân Lương ở đầm Dạ Trạch
Đông Tây - Kim Cổ

Triệu Việt Vương áp dụng “kế trì cửu chiến” đánh bại quân Lương ở đầm Dạ Trạch

Đông Tây - Kim Cổ

Triệu Quang Phục-Triệu Việt Vương là một võ tướng, một lãnh tụ nghĩa quân đã kế tục xuất sắc sự nghiệp của Lý Bí-Lý Nam Đế-vị vua tạo dựng nhà nước Vạn Xuân trong lịch sử. Triệu Việt Vương đã phát kiến ra việc xây dựng căn cứ địa kháng chiến và áp dụng “kế trì cửu chiến”, từng bước đánh bại quân Lương, đuổi chúng ra khỏi bờ cõi, giành lại độc lập cho dân tộc.

Xúc động hành trình 5km đường rừng đưa bệnh nhân Lào từ Đà Nẵng về quê an toàn
Xã hội

Xúc động hành trình 5km đường rừng đưa bệnh nhân Lào từ Đà Nẵng về quê an toàn

Xã hội

Lực lượng công an, quân sự xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng) đã thay phiên khiêng võng đưa bà Pơloong Thị Deeng (75 tuổi, người Lào) vượt 5km đường rừng từ thôn Atu 2 về bản Abưl, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Bảng xếp hạng sau vòng 5 V.League 2025/2026: Cuộc đua tứ mã
Thể thao

Bảng xếp hạng sau vòng 5 V.League 2025/2026: Cuộc đua tứ mã

Thể thao

LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) khép lại vòng 5 với cục diện rất đáng chú ý ở cuộc đua vô địch, khi lần đầu tiên xuất hiện tình trạng tách tốp với sự bứt phá của 4 đội bóng ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng.

Một lễ hội hoành tráng kéo dài từ phường Sài Gòn đến phường Vũng Tàu, Bình Dương sắp diễn ra
Chuyển động Sài Gòn

Một lễ hội hoành tráng kéo dài từ phường Sài Gòn đến phường Vũng Tàu, Bình Dương sắp diễn ra

Chuyển động Sài Gòn

Lễ hội Sông nước TP.HCM năm nay lần đầu tiên được tổ chức kéo dài từ phường Sài Gòn đến phường Bình Dương, phường Vũng Tàu trong vòng 1 tháng. Chương trình nghệ thuật khai mạc tiếp tục sẽ là điểm nhấn đặc biệt được mong chờ.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở: Những giấy tờ cần thiết
Bạn đọc

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở: Những giấy tờ cần thiết

Bạn đọc

Người dân vẫn có thể được cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở ngay cả khi chưa có đủ giấy tờ, miễn là đáp ứng điều kiện theo quy định. Luật Đất đai 2024 quy định rõ các trường hợp, từ nhà đất có hoặc không có giấy tờ, công trình xây dựng có mục đích hỗn hợp cho đến nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

NATO ra tuyên bố mới về cuộc xung đột ở Ukraine
Điểm nóng

NATO ra tuyên bố mới về cuộc xung đột ở Ukraine

Điểm nóng

Cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc bằng đàm phán, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại Học viện Quân sự West Point của Mỹ. Bản ghi âm bài phát biểu của ông đã được đăng tải trên kênh YouTube NATO News.

Đường sắt bị ảnh hưởng do bão số 10, phục vụ suất ăn miễn phí cho hành khách
Giao thông - Xây dựng

Đường sắt bị ảnh hưởng do bão số 10, phục vụ suất ăn miễn phí cho hành khách

Giao thông - Xây dựng

Công ty CP vận tải đường sắt vừa thông tin về tình hình tổ chức chạy tàu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam trong thời gian chịu ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi).

Thi thể trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị là học sinh lớp 11
Tin tức

Thi thể trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị là học sinh lớp 11

Tin tức

Thi thể của học sinh lớp 11 ở tỉnh Quảng Trị được phát hiện trôi dạt vào bờ biển, không còn nguyên vẹn sau 3 ngày mất tích.

2 trụ cột nào đang được Đồng Nai dựa vào để nuôi tham vọng trở thành trung tâm kinh tế phía Nam?
Đầu tư - Tài chính

2 trụ cột nào đang được Đồng Nai dựa vào để nuôi tham vọng trở thành trung tâm kinh tế phía Nam?

Đầu tư - Tài chính

Đồng Nai sau hợp nhất với Bình Phước có cơ hội lớn vươn thành trung tâm kinh tế phía Nam. Để đạt mục tiêu, tỉnh Đồng Nai mới cần tập trung vào 2 trụ cột: Nâng cao chất lượng cán bộ và hoàn thiện hạ tầng chiến lược gắn với sân bay Long Thành.

Say bia rượu, du khách Trung Quốc ném bê tông vỡ kính siêu thị ở Hà Nội
Pháp luật

Say bia rượu, du khách Trung Quốc ném bê tông vỡ kính siêu thị ở Hà Nội

Pháp luật

Trong lúc say bia rượu rạng sáng 21/9, Su Jianning, 36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đã nhặt bê tông ném vào mặt tiền một siêu thị ở phường Yên Hòa, khiến 3 tấm kính vỡ nát.

Gây án mạng rồi tự sát từ việc kiểm tra điện thoại, thấy người khác nhắn tin xưng chồng với vợ mình
Pháp luật

Gây án mạng rồi tự sát từ việc kiểm tra điện thoại, thấy người khác nhắn tin xưng chồng với vợ mình

Pháp luật

Rạng sáng, người đàn ông ở Hà Nội thấy điện thoại của vợ có tin nhắn từ người lạ, xưng vợ chồng với nội dung tình cảm nên ghen tuông, yêu cầu giải thích không được liền rút dao gây án.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (Bão BUALOI) suy yếu dần, cảnh báo sụt đất, lũ quét, sạt lở do hoàn lưu bão
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (Bão BUALOI) suy yếu dần, cảnh báo sụt đất, lũ quét, sạt lở do hoàn lưu bão

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, trưa ngày 29/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) đang di chuyển với tốc độ 20km/h trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Dự báo hoàn lưu bão rất rộng, ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Bộ phận giàu collagen của con heo, đem hấp với bia thành món ăn đậm đà, thơm lừng, cả nhà đều mê
Gia đình

Bộ phận giàu collagen của con heo, đem hấp với bia thành món ăn đậm đà, thơm lừng, cả nhà đều mê

Gia đình

Bộ phận giàu collagen tự nhiên, đặc biệt ở da và mô liên kết, rất tốt cho sức khỏe làn da, tóc, móng, xương khớp và phục hồi cơ thể sau sinh.

Cảnh sát vào cuộc vụ xe khách chèn ép xe tải trên đường Vành đai 3, Hà Nội
Tin tức

Cảnh sát vào cuộc vụ xe khách chèn ép xe tải trên đường Vành đai 3, Hà Nội

Tin tức

Cảnh sát đã xác minh 2 tài xế liên quan vụ xe khách chèn ép, va chạm với xe tải trên đường Vành đai 3, đoạn qua phường Đông Ngạc, Hà Nội. Họ khai không có mâu thuẫn, nguyên nhân sự việc là do tài xế xe khách bị khuất tầm nhìn khi điều khiển.

Giá thép và quặng sắt giảm sâu khi EU dự tính áp thuế cao với thép Trung Quốc
Nhà đất

Giá thép và quặng sắt giảm sâu khi EU dự tính áp thuế cao với thép Trung Quốc

Nhà đất

Giá thép cây và quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần qua, chịu sức ép từ kế hoạch EU áp thuế nhập khẩu cao, cùng với tồn kho thép gia tăng.

Võ Tắc Thiên có cuộc sống tình ái phức tạp tới mức nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Võ Tắc Thiên có cuộc sống tình ái phức tạp tới mức nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, xung quang những chuyện thị phi về quyền lực, người ta còn nhắc đến những cuộc tình vụng trộm của Võ Tắc Thiên.

Bão số 10 Bualoi vẫn dữ dội: Bộ GDĐT tiếp tục chỉ đạo 'nóng' các tỉnh, thành
Xã hội

Bão số 10 Bualoi vẫn dữ dội: Bộ GDĐT tiếp tục chỉ đạo "nóng" các tỉnh, thành

Xã hội

Trước ảnh hưởng của cơn bão số 10 Bualoi, Bộ GDĐT hướng dẫn việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình theo kế hoạch, chỉ đạo của chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Con gái Phi Nhung nói lời xót xa: “Đã 5 năm 9 tháng rồi con chưa được chạm vào tay mẹ”
Văn hóa - Giải trí

Con gái Phi Nhung nói lời xót xa: “Đã 5 năm 9 tháng rồi con chưa được chạm vào tay mẹ”

Văn hóa - Giải trí

Wendy Phạm – con gái duy nhất của ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ những lời xót xa về mẹ của mình sau 4 năm cô qua đời vì Covid-19.

Xác định được người đàn ông tông vào đuôi xe, bấm còi inh ỏi khi va chạm với nữ quân nhân ở Hà Nội
Pháp luật

Xác định được người đàn ông tông vào đuôi xe, bấm còi inh ỏi khi va chạm với nữ quân nhân ở Hà Nội

Pháp luật

Người đàn ông điều khiển xe máy SH tông vào đuôi xe, rồi bấm còi liên tục khi va chạm với nữ quân nhân ở ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội) đã bị cảnh sát lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe.

Nghệ sĩ Nhân dân là Cục trưởng vui mừng khi gặp lại 'vợ ba' của 'Sóng ở đáy sông'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Cục trưởng vui mừng khi gặp lại "vợ ba" của "Sóng ở đáy sông"

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân, Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc xúc động hội ngộ diễn viên đóng "vợ ba" trong phim "Sóng ở đáy sông" năm xưa.

Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 đồng chí
Tin tức

Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 đồng chí

Tin tức

Sáng 29/9, tại Nhà văn hóa Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho hơn 257.000 đảng viên thuộc 152 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Cựu sao U23 Việt Nam lên xe hoa với 'nửa kia' xinh đẹp
Thể thao

Cựu sao U23 Việt Nam lên xe hoa với "nửa kia" xinh đẹp

Thể thao

Làng bóng đá Việt Nam sắp đón nhận một tin vui lớn khi cựu sao U23 Việt Nam là hậu vệ Liễu Quang Vinh và bạn gái Nguyễn Ngọc Ánh chính thức ấn định ngày cưới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Trao quyền mạnh mẽ, tin tưởng tuyệt đối vào cấp xã, phường
Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Trao quyền mạnh mẽ, tin tưởng tuyệt đối vào cấp xã, phường

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, quan điểm xuyên suốt của thành phố là phân cấp, ủy quyền tối đa cho cấp xã, phường "không có việc giữ lại, hoàn toàn tin tưởng anh em ở dưới làm được”.

Hỗ trợ tiền cho số hộ di dời, Sở NN&MT Quảng Ngãi cử đoàn kiểm tra hiện trường nứt núi
Tin tức

Hỗ trợ tiền cho số hộ di dời, Sở NN&MT Quảng Ngãi cử đoàn kiểm tra hiện trường nứt núi

Tin tức

Cùng hỗ trợ tiền cho số di dời 500.000 đồng/hộ, vào sáng nay 29/9, Sở NN&MT Quảng Ngãi đã cử đoàn vào hiện trường kiểm tra, để có chỉ đạo và kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý cụ thể tại khu vực nứt núi ở thôn Rooc Mẹt, xã Đăk Plô.

Bí thư thôn ở Thanh Hóa tử vong khi giúp dân chống bão số 10
Tin tức

Bí thư thôn ở Thanh Hóa tử vong khi giúp dân chống bão số 10

Tin tức

Sáng 29/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn xã có một bí thư thôn bị cây đổ đè tử vong khi đi chống bão số 10 (Bualoi).

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thái Nguyên được chỉ định giữ chức Bí thư Lào Cai
Tin tức

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thái Nguyên được chỉ định giữ chức Bí thư Lào Cai

Tin tức

Sáng 29/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc với 440 đại biểu đại diện cho 119 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham dự.

Định dọn cỏ quanh nhà, nghe lời con trai mang bán, nông dân TP.HCM bỗng chốc làm giàu
Chuyển động Sài Gòn

Định dọn cỏ quanh nhà, nghe lời con trai mang bán, nông dân TP.HCM bỗng chốc làm giàu

Chuyển động Sài Gòn

Từ những cây quanh nhà như cây cảnh, nông dân Võ Văn Môi xã Đông Thạnh (TP.HCM) biến thành dược liệu bán giá cao, từ đó làm giàu hiệu quả.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua yêu nước ở Lâm Đồng cần chú ý tập quán, văn hóa các dân tộc thiểu số
Đại đoàn kết dân tộc

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua yêu nước ở Lâm Đồng cần chú ý tập quán, văn hóa các dân tộc thiểu số

Đại đoàn kết dân tộc

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu phong trao thi đua yêu nước ở Lâm Đồng cần chú ý đến phong tục, tập quán, đặc điểm văn hóa các dân tộc thiểu số để thấm sâu, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cổ vũ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân.

Khát vọng vươn lên, đưa Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, du lịch của tiểu vùng Tây Bắc
Tin tức

Khát vọng vươn lên, đưa Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, du lịch của tiểu vùng Tây Bắc

Tin tức

Sáng nay (29/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, với 24 chỉ tiêu cụ thể, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá; quyết tâm xây dựng tỉnh Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, trung tâm du lịch của tiểu vùng Tây Bắc.

Tin đọc nhiều

1

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

2

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

3

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

4

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

5

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất