Xác thực thuê bao khi đổi thiết bị: Siết SIM “rác”, giảm lừa đảo, hạn chế phiền hà cho người dân

Từ 15/6/2026, theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKCN, thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học khuôn mặt (tương tự việc thay đổi thiết bị đầu cuối có cài đặt tài khoản ngân hàng, tài khoản VNeID hay thay esim).

Trong trường hợp người dùng không xác thực lại trong 30 ngày kể từ khi đổi máy, nhà mạng có thể tiến hành các biện pháp mạnh hơn, như khóa thuê bao hai chiều, chấm dứt hợp đồng.

Yêu cầu này nhằm đảm bảo duy trì số điện thoại luôn gắn với đúng người sử dụng; giúp giảm rủi ro cho chính người dùng trong trường hợp SIM bị mất hoặc thất lạc nhưng chưa kịp khóa, tránh bị kẻ xấu lợi dụng cho các hành vi lừa đảo. Bên cạnh đó, số điện thoại ngày nay đang dần trở thành 1 kênh hỗ trợ định danh liên kết với các tài khoản số, tài khoản ngân hàng, ví điện tử, việc duy trì, bảo vệ tính chính chủ cũng là bảo vệ quyền lợi của chính bản thân trên môi trường số.

Nhà mạng VinaPhone hỗ trợ người dân xác thực thông tin thuê bao tại TP.HCM.

Chia sẻ với PV Dân Việt, đại diện Cục Viễn thông cho biết, giai đoạn trước đây, các quy định đã làm tốt việc bảo đảm tính chính xác của thông tin tại thời điểm đăng ký.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, vẫn còn không ít các trường hợp khách hàng bỏ SIM không dùng nữa mà không đăng ký huỷ, bị các đối tượng lợi dụng vào việc phi pháp, hoặc trường hợp các đối tượng thuê, mượn thông tin để kích hoạt SIM không chính chủ bán cho người dùng mà không tiến hành chuẩn hoá thông tin thuê bao, thậm chí bán cho các đối tượng xấu lợi dụng phục vụ hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và quyền lợi của người sử dụng.

Ngay trong đợt tổng rà soát chính chủ đang được thực hiện, chỉ trong hơn 1 tháng triển khai đã phát hiện được hơn 1,6 triệu SIM không chính chủ.

Xác thực thông tin thuê bao trước giờ G: Nhà mạng khuyến nghị khách hàng ra sao?

“Định hướng mới là làm sạch dữ liệu một lần, sau đó duy trì tính chính chủ của thuê bao thông qua cơ chế định kỳ xác thực khi phát hiện SIM được sử dụng trên một thiết bị khác, thay vì phải định kỳ xác thực lại đảm bảo chính chủ của toàn bộ các thuê bao đang hoạt động.

Việc xác thực này được triển khai tương tự các mô hình đã áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng, ví điện tử hay một số dịch vụ số thiết yếu, nơi người dùng phải xác thực sinh trắc học khi đăng nhập trên thiết bị mới”, đại diện Cục Viễn thông nhấn mạnh.

Trong khi đó từ góc nhìn của mình, chuyên gia công nghệ viễn thông Dương Ngô Anh lấy viện dẫn, theo các khảo sát, chu kỳ thay đổi điện thoại thông minh của người Việt trung bình khoảng 2,5-3,5 năm, còn với điện thoại phổ thông là 4-5 năm.

Vì vậy, nếu mỗi lần đổi thiết bị người dùng chỉ mất thêm một bước xác thực lại thông tin thuê bao vốn được thực hiện rất nhanh, tác động đến đại đa số người sử dụng được đánh giá là không lớn.

Hiện nay, các nhà mạng đã đầu tư nhiều hệ thống phân tích hành vi, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện các số điện thoại có dấu hiệu phát tán cuộc gọi rác hoặc lừa đảo. Tuy nhiên, các đối tượng xấu ngày càng sử dụng nhiều thiết bị và công nghệ để che giấu danh tính. Việc xác thực khi thay đổi thiết bị sẽ bổ sung thêm một lớp bảo vệ, giúp nhận diện tốt hơn các hành vi bất thường.

“Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân không còn sử dụng SIM nhưng vẫn đứng tên thuê bao. Nếu những SIM này bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, chủ thuê bao có thể gặp nhiều rắc rối trong quá trình xác minh.

Ngược lại, biện pháp này được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các đối tượng kinh doanh SIM kích hoạt sẵn. Khi SIM được bán cho người khác, người mua sẽ phải cập nhật thông tin chính chủ mới có thể sử dụng bình thường, từ đó hạn chế tình trạng mua bán SIM rác trên thị trường”, ông Ngô Anh phân tích.

Theo chuyên gia Ngô Anh, trong quá trình sử dụng, vẫn tồn tại tình trạng cho mượn, cho thuê, mua bán SIM đã kích hoạt sẵn hoặc đăng ký hàng loạt để kinh doanh. Đây là một trong những nguyên nhân khiến SIM rác và các hành vi lừa đảo qua điện thoại tiếp tục phát sinh.

Liên quan đến những ý kiến lo ngại về các tình huống như điện thoại hỏng, hết pin khi đang ở vùng sâu, vùng xa hoặc trong thiên tai, chuyên gia Dương Ngô Anh cho rằng đây là những kịch bản rất cá biệt và chưa phản ánh hành vi sử dụng phổ biến. Đồng thời, việc xác thực không đồng nghĩa với kiểm soát thiết bị của người dùng mà chỉ nhằm xác nhận SIM vẫn do đúng chủ sở hữu sử dụng khi phát hiện có sự thay đổi.

“Trong bối cảnh cuộc chiến chống SIM rác và lừa đảo trực tuyến ngày càng phức tạp, việc duy trì tính chính xác của thông tin thuê bao bằng các giải pháp công nghệ được xem là hướng đi hiệu quả hơn so với việc định kỳ yêu cầu toàn bộ người dân phải đi chuẩn hóa thông tin một lần nữa”, chuyên gia Ngô Anh nhấn mạnh.