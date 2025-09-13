Đừng lo, vài mẹo nhỏ xào rau sau sẽ giúp rau luôn giữ được màu xanh mướt và hương vị trọn vẹn.

Nhiều người thường than phiền rằng ở nhà xào rau mãi vẫn không được xanh mướt như ngoài quán, chỉ lơ là một chút là rau đã ngả vàng, kém ngon mắt.

Thực ra, để có đĩa rau xanh giòn, tươi non không hề khó, chỉ cần nắm được vài bí quyết nhỏ trong cách chế biến. Hãy cùng khám phá những mẹo xào rau đơn giản nhưng hiệu quả dưới đây để mâm cơm gia đình thêm trọn vị nhé!

Xào rau cho chút rượu

Khi xào rau, thêm một ít rượu nấu ăn (rượu trắng, rượu vàng…) sẽ giúp lá rau không bị ngả vàng.

Với các loại rau có vị đắng, bạn có thể cho thêm chút đường trong lúc đảo, sẽ giúp giảm bớt vị đắng.

Xào rau cho lượng dầu vừa đủ

Xào rau nên dùng dầu nhiều hơn bình thường một chút. Nếu thiếu dầu, rau sẽ khô, nhìn kém hấp dẫn và ăn cũng không ngon. Đây cũng là lý do tại sao rau xào ngoài hàng trông xanh mướt, bóng bẩy và ngon miệng hơn.

Xào rau nhanh trên lửa lớn

Xào rau nhất định phải dùng lửa to và thao tác nhanh tay. Rau vừa cho vào chảo cần đảo liên tục, nhanh chóng. Ví dụ, xào rau muống (khoảng 500g) không nên quá 1 phút; xào bắp cải thì khoảng 2-3 phút là đủ.

Xào rau cho muối đúng thời điểm

Khi xào rau, thời điểm cho muối rất quan trọng. Với những loại rau nhiều nước như xà lách, cải thảo… phải đợi đến lúc rau chín khoảng 80% mới cho muối. Nếu cho muối quá sớm, rau sẽ ra nhiều nước, dễ bị nhũn, mất màu.

Với những loại rau ít nước như rau muống, rau lang, ngọn bí… thì nên cho muối ngay sau khi làm nóng dầu, rồi mới cho rau vào đảo nhanh. Cách này giúp rau tiết ra một ít nước trong quá trình xào, giữ được màu xanh tươi.

Xào rau thêm nước sôi

Khi xào, tuyệt đối không cho nước lạnh vì sẽ làm rau bị dai, mất ngon. Nếu cần, hãy cho chút nước sôi, rau sẽ xanh non, mềm ngọt hơn. Những loại rau có thân lá hơi cứng (như cải bẹ) có thể thêm chút nước sôi để đảo cho đều.

Rau sau khi xào xong, cho ra đĩa không nên chất thành đống. Hãy dùng đũa tạo một khoảng trống ở giữa đĩa, giúp rau tỏa nhiệt nhanh, không bị nóng lâu làm đổi màu.