Xây dựng phường Tân Phước thành đô thị thông minh, trung tâm logistics hiện đại

Ngày 18/8, Đảng bộ phường Tân Phước (TP.HCM) tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Phú Mỹ

Phường Tân Phước được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Tân Phước và Phước Hòa của TP.Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây với diện tích khoảng 8.361,83ha, dân số khoảng 31.000 người. Phường Tân Phước có vị trí chiến lược quan trọng, giáp sông Thị Vải, là một trong những cửa ngõ quan trọng của vùng Đông Nam bộ.

Đặc biệt, trên địa bàn phường Tân Phước hiện nay có 1 KCN, 13 cảng biển và 16 cảng thủy nội địa đang hoạt động. Hạ tầng các KCN được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 được đầu tư hiện đại, thu hút nhiều doanh nghiệp FDI và hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa đang hoạt động. Từ đó, thúc đẩy công nghiệp hóa và tăng trưởng bền vững góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống người dân.

Ngoài ra, phường Tân Phước còn có vị trí chiến lược trọng điểm trong vùng công nghiệp - cảng biển - logistics, trực tiếp kết nối với các KCN lớn, cảng Cái Mép - Thị Vải và các tuyến giao thông quan trọng như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường 991B, cầu Phước An, đường Vành đai 4. Đây là lợi thế vượt trội tạo điều kiện thuận lợi để phường Tân Phước trở thành cửa ngõ cung cấp dịch vụ thương mại, logistics cho hành lang kinh tế Cái Mép - Thị Vải - sân bay Long Thành.

Đồng thời, cũng là điểm trung chuyển, cung cấp dịch vụ thương mại, logistics cho hoạt động công nghiệp - dịch vụ- cảng biển tại khu vực phía Đông thành phố. Với nền tảng chính trị - xã hội ổn định, kinh tế phát triển nhanh và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, Tân Phước có tiềm năng lớn để trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững của TP.HCM.

Cảng Cái Mép - Thị Vải thuộc địa bàn phường Tân Phước

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ phường Tân Phước đặt mục tiêu xây dựng phường Tân Phước thành đô thị thông minh, trung tâm logistics hiện đại, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối chặt chẽ với các hành lang kinh tế trong vùng, tối ưu hóa tiềm năng và lợi thế so sánh của địa phương.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao; lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế chia sẻ làm trọng tâm động lực phát triển; phát huy tiềm năng, khai thác lợi thế cạnh tranh về hệ thống cảng biển; trở thành một đầu mối lớn về cảng cửa ngõ và trung chuyển quốc tế, khu thương mại tự do và trung tâm logistics hiện đại.

Phường cũng đưa ra 3 khâu đột phá gồm: Đột phá về thương mại tự do gắn với cảng biển; chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyển đổi số, lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng để phát triển toàn diện, bền vững; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, tiếp cận hiệu quả các nguồn lực…

Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Phước, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại đại hội, ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khẳng định, phường Tân Phước sở hữu những tiềm năng và lợi thế so sánh nổi bật mà ít địa phương nào có được, khi nằm trong trung tâm công nghiệp - cảng biển - logistics với hệ thống cảng biển nước sâu, đặc biệt là cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối đồng bộ với các khu công nghiệp lớn.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Dũng đề nghị phường Tân Phước thực hiện các nhiệm vụ quan trọng: Định hình không gian phát triển mới; tập trung phát triển kinh tế gắn với đô thị hóa bền vững; phát triển văn hóa đồng bộ, tương xứng với phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phát triển không gian sống xanh, bền vững; tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.