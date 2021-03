Xe buýt điện VinFast vận chuyển về Hà Nội sẵn sàng hoạt động

Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về chiếc xe buýt VinFast đang trên đường vận chuyển về Hà Nội trong tình trạng không được che chắn. Động thái này có thể thấy, mẫu xe này sẽ sớm được đưa vào hoạt động thử nghiệm trên một số tuyến phố của Thủ đô trong thời gian tới.

Cuối tháng 10/2020, hình ảnh xe buýt điện VinFast chính thức chạy thử nghiệm trên đường nội khu của nhà máy khiến gây xôn xao dư luận. Mẫu xe buýt điện đáp ứng đủ điều kiện của phương tiện vận tải hành khách công cộng đầu tiên ở Việt Nam. Theo quan sát, mẫu xe buýt điện của VinFast có ngoại hình vô cùng bắt mắt với 2 màu xanh lá và đen chủ đạo.

Ngoại hình ấn tượng và những công nghệ hiện đại của “tân binh” buýt điện một lần nữa khẳng định định hướng đầu tư và phát triển các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường của hãng xe Việt. Phần đầu xe được thiết kế đơn giản, hiện đại với logo chữ “V”. Phía trên là bảng led điện tử chạy chữ thông báo cho người dân về lộ trình điểm đầu – cuối mà xe sẽ đi qua.

Logo chữ “V” đặc trưng, biểu tượng cho hãng xe Việt xuất hiện ở cả phía trước và sau xe. Đáng chú ý, phía đuôi xe buýt điện còn có chữ “Green” gắn nổi rất dễ nhận biết ở góc dưới cùng bên phải biểu tượng cho sự thân thiện với môi trường - “Vì tương lai xanh” mà hãng xe Việt hướng đến khi quyết định sản xuất các sản phẩm xe điện.

Xe buýt điện VinFast vận hành thông qua khối động cơ điện đặt ở phía đuôi, hai bên hông được thiết kế với tấm thép có những khe hở chạy ngang thân vừa có tác dụng tản nhiệt vừa tạo điểm nhấn cho phần ngoại thất. VinFast cho biết, khối pin xe buýt điện sử dụng có năng lượng lên tới 281 kWh, nếu sạc bằng trạm sạc 150kW chỉ sau 2h sẽ đầy và có khả năng vận hành từ 220 – 260km.

Điều khác biệt, ấn tượng lớn nhất của xe buýt điện VinFast là không phát thải, không gây tiếng ồn. Khách đi xe cũng như những người cùng tham gia giao thông sẽ không cảm thấy bị say xe hay khó chịu bởi mùi xăng dầu, tiếng ồn như xe buýt thông thường.

Những chiếc xe buýt điện đầu tiên của VinFast sẽ được vận hành bởi Công ty TNHH Dịch vụ vận tải VinBus (thuộc Vingroup). VinBus sẽ cho ra đời App VinBus kết hợp cùng VinID hỗ trợ thông tin mạng lưới tuyến xe buýt của toàn Thành phố, giúp hành khách tra cứu thông tin tuyến đi tối ưu nhất. Tất cả các tuyến buýt sẻ đi từ trạm (Depot) kết nối vào trung tâm thành phố, đi qua các điểm trung chuyển lớn tập trung đông dân cư như bến xe, trường học, khu đô thị, bệnh viện, trung tâm thương mại….

Các sản phẩm của Vingroup đều là các sản phẩm thông minh, công nghệ hiện đại nên dù chưa công bố chi tiết các loại thiết bị, động cơ, hay pin trang bị cho xe nhưng qua hình ảnh ngoại thất, cho thấy hãng xe Việt tiếp tục hợp tác với những đối tác hàng đầu thế giới khi logo ZF – một ông lớn trong ngành công nghiệp ô tô xuất hiện ở mâm xe.

Đặc biệt, hãng xe Việt tiết lộ, trên xe còn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại để đảm bảo an toàn cũng như cung cấp các dịch vụ tiện lợi cho khách hàng như: Hệ thống kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn (lái xe không tập trung, buồn ngủ, mệt mỏi); Bảng điện tử thông báo điểm dừng sắp tới; Wifi miễn phí, hệ thống màn hình thông tin giải trí…Ngoài ra, trên xe còn có USB sạc điện, camera an ninh, camera hành trình trước, camera cảnh báo khi lùi, camera quan sát bên phải khi dừng đỗ.

Bên cạnh việc cơ bản hoàn thiện sản xuất xe, hiện VinBus – đơn vị vận hành xe buýt điện của Vingroup đã tuyển dụng đội ngũ nhân sự và tiến hành xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện… để sớm đưa vào vận hành sau khi có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trước tiên, VinBus sẽ tập trung vận hành tại Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc với số lượng xe khoảng từ 150-200 xe. Thời gian hoạt động dự kiến từ 05h – 22h hàng ngày, bình quân 10-20 phút một lượt xe. Ngày 16/10 vừa qua, Bộ GTVT đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và TP HCM đồng thuận với đề xuất vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện của Tập đoàn Vingroup.