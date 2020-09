Xe "dã chiến lợn sề": Xe quân sự cổ điển, có động cơ tăng áp

Năm ngoái, Jeep đã tiết lộ một siêu phẩm hoành tráng tại sự kiện xe Jeep thường niên Easter Safari. Siêu phẩm này được chế tạo dựa trên chiếc Gladiator gốc. Giờ đây, thương hiệu tiếp tục cho ra mắt ảnh đồ họa nguyên mẫu xe Jeep Gladiator mới có hình thù kỳ lạ, tên gọi bá đạo chưa từng thấy.

Tên chính thức của chiếc xe này là Jeep Gladiator "Five Quarter" - hay còn được gọi là xe dã chiến lợn sề.

Ảnh: @Jeep.

Nói về cái tên đặc biệt Jeep Gladiator "Five Quarter" - xe dã chiến lợn sề thì Jeep Gladiator là tên mà dòng xe này được chế tạo dựa trên, còn "Five Quarter" ám chỉ xe được phân loại là xe quân đội cỡ 1¼ tấn, được chế tạo dựa trên nền tảng chiếc dã chiến Jeep Gladiator M-715 1968. Bản thiết kế đồ họa nguyên mẫu chiếc xe này do kỹ sư Rostislav trực tiếp thực hiện.

Ngay cái nhìn đầu tiên, không quá khó để thấy Jeep Gladiator "Five Quarter" - xe dã chiến lợn sề, có bộ thân rộng gầm thấp, lớp áo màu sắc đen sì trông nó đồ sộ như một con "lợn sề", phần đầu xe đã được đổi mới hoàn toàn, cùng yếu tố khí động học bổ sung.

Thay đổi ngoại thất là đáng kể. Mặt trước làm hoàn toàn bằng sợi carbon thay thế cho tấm kim loại ban đầu. Đồng thời, xe cũng có nhiều cải tiến về hệ thống truyền động, khung gầm để đảm bảo nó không làm xấu "danh hiệu di sản" từ chiếc Jeep Gladiator nguyên bản lịch sử.

Ảnh: @Jeep.

Bộ khung gầm xe cũng được gia cố chắc chắn để chịu tải trọng nặng tốt hơn, còn cản trước và sau cũng được tái thiết kế và dùng chất liệu thép Rubicon đắt tiền.

Theo ảnh nguyên mẫu, hệ thống chiếu sáng Jeep Gladiator "Five Quarter" đã được cập nhật: Xe có đèn pha HID với đèn phụ LED để chiếu sáng ban đêm phía trước. Tắm chắn bùn phía trước và nắp capô là hoàn toàn mới, và được làm từ chất liệu sợi carbon.

Để vận hành, xe có thể đi kèm với động cơ tăng áp Vigilante V8 dung tích 6,2L cho ra công suất tới 606 mã lực, cùng hộp số Chrysler 727 kiểu cũ ba cấp, và hộp chuyển số 'Rock-Trac' 241OR đặc biệt.

Ảnh: @Jeep.

Có thể nói rằng, ảnh đồ họa chiếc Jeep Gladiator "Five Quarter" này đã làm thỏa lòng của những người mê xe quân sự cổ điển, nhưng đồng thời xe vẫn áp dụng tinh tế giữa những chất liệu mới với công nghệ hiện đại. Chính vì lẽ đó mà nhiều mong Jeep Gladiator "Five Quarter" - Xe dã chiến lợn sề độc nhất này sớm được hiện thực hóa và bán ra thị trường.