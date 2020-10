Xe điện Fiat 500 ra mắt, giá bán hơn 500 triệu đồng

Sau khi trình làng mẫu xe Fiat 500 Cabriolet (mui xếp) mới vào tháng 3 và Fiat 500 hatchback (2 cửa) mới vào tháng 6, hãng xe nước Ý tiếp tục cho ra mắt biến thể thứ 3 của dòng Fiat 500 với tên gọi 3 1. Điểm khác biệt - nếu không muốn nói là ấn tượng của Fiat 500 3 1 là thiết kế cánh cửa nhỏ mở ngược phía sau khoang hành khách như của xe Rolls-Royce. Theo đó, thiết kế này giúp việc ra vào hàng ghế sau dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt là vì không có trụ B. Vì lý do an toàn, cửa sau chỉ có thể được mở khi cửa trước đã mở.

Kích thước tổng thể của biến thể 3 1 giống hệt với Fiat 500 hatchback và cabriolet do cùng xây dựng trên nền tảng thế hệ mới: dài hơn 6cm, rộng hơn 6cm, cao hơn 4cm và chiều dài cơ sở được kéo dài thêm 20mm. Do có thêm chi tiết cửa sau, Fiat 500 3 1 chỉ tăng thêm 30 kg so với trọng lượng của 500 hatchback.

Tuy nhiên hãng xe này cam kết không ảnh hưởng đến việc xử lý hoặc tiêu thụ nhiên liệu. Cũng như hai kiểu dáng thân xe khác, Fiat 500 3 1 sở hữu đèn pha LED hoàn toàn. Xe còn được trang bị mâm hợp kim 17 inch hai tông màu và các chi tiết mạ chrome trên cửa sổ và ốp hông.

Bên trong, Fiat 500 3 1 trang bị ghế ngồi, bệ táp lô và bọc vô lăng bằng da sinh học. Đệm ghế dập nổi “FIAT”, vô lăng 2 tông màu,...là các trang bị nổi bật trong nội thất. Về tính năng tiện nghi, 500 3 1 cung cấp ghế trước chỉnh điện 6 hướng, gương chiếu hậu chỉnh điện, điều hòa tự động, vòng đeo tay mở khóa xe và cảm biến đỗ xe 360 độ.

Fiat 500 3 1 cũng sở hữu hệ thống thông tin giải trí UConnect 5 mới của FCA với màn hình TFT 7 inch, màn hình cảm ứng 10,25 inch NAV, DAB Radio, Apple CarPlay không dây và Android Auto, Uconnect Box và bộ sạc điện thoại thông minh không dây. Phiên bản tiêu chuẩn cũng trang bị camera sau độ phân giải cao, cảm biến điểm mù và đỗ xe 360 độ trong đô thị, cảm biến đèn khi trời tối, báo động khẩn cấp khi có va chạm và phanh đỗ điện tử.

Đối với hệ truyền động điện, Fiat 500 3 1 cung cấp 3 tùy chọn cấu hình động cơ cho khách hàng. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn ‘Action’ trang bị gói pin lithium-ion 23,8 kWh cung cấp năng lượng cho động cơ điện 94 mã lực. Xe tăng tốc từ 0-100 km / h mất 9,5 giây và có tốc độ tối đa được giới hạn ở 135 km/h.

Phiên bản trên cũng cung cấp phạm vi di chuyển hơn 180 km theo tiêu chuẩn WLTP. Fiat 500 “Action” được trang bị hệ thống sạc nhanh 50kW cho phép xe sạc đủ để di chuyển khoảng 50km trong vòng chưa đầy 10 phút sạc.

Phiên bản tầm trung Fiat 500 Passion và phiên bản cao cấp Fiat 500 Icon trang bị gói pin 42 kWh, cung cấp năng lượng cho động cơ điện có công suất 116 mã lực và mô-men xoắn 220 Nm. Tốc độ tăng tốc 0-100 km / h mất 9,0 giây và tốc độ tối đa được giới hạn ở 150 km/h.

Fiat 500 3 1 cũng được trang bị các tính năng an toàn tiêu chuẩn như: Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Thông minh (iACC) và Định vị làn đường, Nhận dạng biển báo giao thông, Phanh khẩn cấp tự động với tính năng nhận dạng người đi bộ và người đi xe đạp, Hỗ trợ tốc độ Thông minh và Kiểm soát Làn đường.

Quan trọng hơn, phạm vi di chuyển của xe lên tới 320 km. Công nghệ sạc nhanh 85 kW tiêu chuẩn đi kèm, cho phép pin đầy 80 phần trăm trong 35 phút hoặc 30 km chạy điện trong khoảng 5 phút. Rõ ràng những thông số trên không phải là mối lo ngại đối với các hãng như Tesla. Tuy nhiên, điểm sáng của Fiat 500 2021 nằm mức giá cực kỳ rẻ cho một chiếc xe điện trên thị trường.

Giá tại Ý cho Fiat 500 khởi điểm từ 23,550 USD tương đương hơn 540 triệu cho bản Action, đã bao gồm khoản khuyến khích xe điện của chính phủ 7.100 USD tương đương hơn 160 triệu đồng. Trên thực tế, rất khó để tìm thấy một mẫu xe điện rẻ như Fiat 500 ở châu Âu hay tại Mỹ. Cho đến hiện tại, Fiat vẫn đang cân nhắc tiềm năng của 500 tại phạm vi ngoài châu Âu và cụ thể là Bắc Mỹ. Dòng xe Fiat 500 chạy điện mới hứa hẹn sẽ là cứu tinh cho thương hiệu xe nước Ý - vốn đang lao đao trên thị trường ô tô hiện tại.