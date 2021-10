Xe điện “Mèo ngoan” của Trung Quốc pin cực khủng, giá cạnh tranh, lấn sân thị trường Đông Nam Á

Khám phá xe điện "Mèo ngoan" của Trung Quốc

Ngày nay, khi nhắc tới biểu tượng động vật gắn liền với ô tô, có lẽ bạn sẽ nghĩ ngay đến con báo đốm trên biểu tượng dòng xe Jaguar. Tuy nhiên, không chỉ với thương hiệu Anh Quốc này, mà một thương hiệu khác là ORA-thương hiệu phụ của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Great Wall Motors đã cho ra mắt một dòng xe mang tên gọi thú cưng tên là ORA Good Cat (Mèo ngoan). Dĩ nhiên, khi cái tên nghe có vẻ buồn cười nhưng thực sự mẫu EV nhỏ nhắn này lại có một bảng thông số kỹ thuật đáng nể.

ORA Good Cat sẽ đến Vương quốc Anh vào năm 2022. Ảnh: @Paultan.

Được biết, ORA là một thương hiệu xe điện hoàn toàn mới của tập đoàn Great Wall Motors. Thương hiệu con này thường sản xuất những mẫu xe nhỏ gọn, đáng yêu chủ yếu hướng tới bộ phận người tiêu dùng trong đô thị. Bên cạnh đó, ORA dường như còn rất thích đặt tên xe theo các loài thú cưng. Tính tới hiện tại, ORA Good Cat đang là mẫu xe nhỏ nhắn, thú vị nhất của thương hiệu.

Mẫu xe này đã được ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái. Và mới đây nhất, chiếc xe này đã bắt đầu được lên kế hoạch xâm nhập thị trường Đông Nam Á, đầu tiên là tại Thái Lan. Theo Headlightmag, chiếc EV dễ thương này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

ORA Good Cat có lẽ là một trong những mẫu xe điện (EV) dễ thương nhất hiện nay. Ảnh: @Paultan.

Ảnh: @Paultan.

Nhìn chung, ORA Good Cat sẽ chính thức đến tay người tiêu dùng Thái với mức giá khởi điểm là khoảng 123.000 RM (tương đương tầm khoảng 672 triệu đồng). Thiết kế phía trước của chiếc xe này có thể gợi nhớ tới mẫu Volkswagen Beetle nguyên bản hay Porsche 911 nổi tiếng với đèn pha tròn, cùng với kích thước chiều dài x chiều rộng x chiều cao là 4.235 x 1.825 x 1.596 (mm) cùng trục cơ sở 2.650 mm.

Ora Good Cat không có thiết kế lưới tản nhiệt mà thay vào đó là hốc gió với mặt lưới hình thang và đi kèm với điểm nhấn là hai chi tiết mạ crôm hình giọt nước hai bên cản trước. Phía trên là đèn pha LED kiểu dáng tròn và to. Đuôi xe gây ấn tượng với dải đèn hậu LED tích hợp ngay trên cửa kính sau và hai dải phản quang thanh mảnh trên cản sau.

Thiết kế mang nét tương đồng với những chiếc xe của Porsche, đặc biệt là chiếc 911 nổi tiếng với đèn pha tròn. Ảnh: @Paultan.

Bên trong khoang cabin, vùng không gian này được thiết kế trẻ trung và cá tính với hai tông màu. Xe có hệ thống thông tin giải trí 4G chạy trên màn hình 20,5 inch kết hợp cụm công cụ kỹ thuật số, nhận dạng khuôn mặt và toàn bộ công nghệ hỗ trợ người lái. Xe cũng đi kèm với radar sóng 5mm, 12 cảm biến radar siêu âm và một bộ tứ camera, ghế bọc giả da cao cấp, vô lăng hai chấu, cửa sổ trời toàn cảnh panorama…

Xe điện "Mèo ngoan" của Trung Quốc có pin khủng

Để vận hành, xe trang bị động cơ điện nam châm vĩnh cửu được bố trí ở trục trước, sản sinh công suất tối đa là 143 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm. Vận hành cùng vói hai tùy chọn pin dung lượng 47,8 kWh và 59,1 kWh, giúp xe di chuyển quãng đường trong phạm vi là 401 km và 501 km tương ứng. Với trọng lượng được công bố là 3.323 pound (1.510 kg), Good Cat có tốc độ tối đa 93 dặm một giờ (150 km/giờ).

Bên trong của Good Cat cũng giống như bên ngoài, nó có sự độc đáo riêng. Ảnh: @Paultan.

Ảnh: @Paultan.

Để sạc đầy pin cho Ora Good Cat sẽ mất khoảng 8 tiếng đồng hồ với hệ thống sạc AC tiêu chuẩn. Hoặc người dùng sẽ mất khoảng 30 phút để sạc pin từ 30 – 80% khi sử dụng hệ thống sạc nhanh DC. Ngoài ra, xe còn có hệ thống hỗ trợ lái xe tự động với tên gọi Ora Pilot Driving. Hệ thống này sẽ mang đến một loạt tính năng giúp người lái an toàn trong quá trình vận hành xe như: kiểm soát hành trình thích nghi, kiểm soát chân ga tự động, hỗ trợ ôm cua thông minh và tự động đánh lái… Chức năng Wisdom Dodge sẽ hướng xe tránh xa an toàn các phương tiện lớn ở các làn đường liền kề trong khi vẫn giữ khoảng cách an toàn ở trên làn đường riêng của nó.

Điểm đặc biệt là xe còn có hệ thống đỗ xe tự động Ora Pilot, có thể giúp ghi nhớ vị trí, địa điểm đỗ xe, bằng cách học và ghi nhớ các tuyến đường đến chỗ đậu xe bằng định vị vệ tinh và radar siêu âm, đồng thời khi người lái xe ở gần một vị trí đã được lưu trước đó trong bộ nhớ của xe, chức năng đậu xe trong bộ nhớ sẽ cho phép xe tự tìm chỗ và đậu vào.

Có thể thấy, ORA gần đây đã rất chăm chỉ sản xuất những chiếc ô tô chạy điện kỳ quặc dành cho đô thị thành phố. Dựa trên sự thành công của loạt xe mang thương hiệu "Mèo" của họ, doanh số bán hàng của Ora đã tăng từ 256 chiếc vào tháng 2 năm 2020 (trong thời kỳ Covid-19) lên 6619 chiếc vào tháng 9 năm 2020 trên toàn quốc. Đây là một mức tăng tưởng cực kỳ rất ấn tượng.

Hệ thống an toàn cũng rất tốt, thông qua việc sử dụng hệ thống hỗ trợ lái xe tự động với tên gọi Ora Pilot Driving. Ảnh: @Paultan.

Được chắp bút bởi nhà thiết kế cũ của Porsche, Emanuel Derta, Good Cat chắc chắn có một số yếu tố thiết kế lấy cảm hứng từ Porsche, mặc dù xe mang kiểu dáng tròn trịa và ít hung dữ hơn. Với kiểu dáng dễ thương, giá cả tương đối thấp và nhiều tính năng tiện lợi, Good Cat đã trở nên khá phổ biến - phục vụ cho đối tượng người đi làm và đi học / mua sắm. Với phạm vi hoạt động lên đến 501 km, Good Cat giúp giảm bớt sự lo lắng về phạm vi cho chủ sở hữu xe, trong khi vẫn giữ được mức giá cả phải chăng.

Sau bãi đáp tại Thái Lan, ORA Good Cat- chiếc xe điện nhỏ nhắn dễ nhìn của Trung Quốc sẽ tiếp tục có mặt tại thị trường Malaysia vào cuối năm nay. Hiện vẫn chưa rõ mẫu xe này có mặt tại Việt Nam hay không. Và nếu là sự thật, nó sẽ đối đầu trực tiếp với ô tô điện VinFast VF e34.