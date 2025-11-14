Xe gắn máy va chạm xe tải, 2 người tử vong trên tuyến đường du lịch Mũi Né tỉnh Lâm Đồng





Thông tin ban đầu cho biết, tối 14/11, 2 người đàn ông đi trên xe máy biển số 86K7-7979 lưu thông trên tuyến đường du lịch Mũi Né thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 86C-183.55 đang lưu thông hướng Mũi Né vào Phan Thiết.

Hiện trường vụ TNGT giữa xe gắn máy và xe tải. Ảnh: DP

Cú tông làm xe máy bể nát, 2 người đàn ông văng xuống đường được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, 2 nạn nhân đã tử vong sau đó.

Hiện trường vụ TNGT giữa xe gắn máy và xe tải. Ảnh: DP

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn để xác minh, điều tra vụ việc. Cùng với đó là trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ tai nạn giao thông theo quy định pháp luật.