Xe gia đình Toyota Sienna mới nhận được điểm cao trong các bài đánh giá IIHS

Toyota Sienna 2021 là một trong số những mẫu xe đạt giải thưởng Xe an toàn TOP SAFETY PICK PLUS vào đầu tháng này. Mới đây chiếc MPV đã tham gia vào bài kiểm tra va chạm của IIHS. Theo đó, thế hệ mới của Toyota Sienna xếp hạng Tốt trong cả 6 bài đánh giá va chạm của IIHS và đạt xếp hạng tương tự cho trang bị neo ghế trẻ em, hệ thống tránh và giảm thiểu va chạm và hệ thống đèn pha LED tiêu chuẩn. Túi khí đã bung.

“Sienna 2020 đã thất bại trong hai bài kiểm tra va chạm một phần phía đầu xe vì cấu trúc bảo vệ của xe bị vò nát trong khoang hành khách. Không gian sống sót của hành khách không được duy trì tốt trong cả hai lần đánh giá, mặc dù chiếc xe thể hiện kém hơn trong bài kiểm tra phía ghế phụ ”, IIHS lưu ý. “Mô hình năm 2021 không gặp các vấn đề về cấu trúc này và các phép đo từ các cảm biến trong hình nộm không cho thấy nguy cơ thương tích cao đối với người lái xe hoặc hành khách."

Ở thế hệ mới Toyota Sienna 2021 sở hữu một vẻ ngoài nổi bật và cứng cáp hơn, khung gầm TNGA-K mới, gói an toàn Toyota Safety Sense 2.0 và hệ dẫn động 4 bánh. Đây là những yếu tố giúp thế hệ mới của Sienna 2021 được đánh giá cao hơn về mức độ an toàn so với thế hệ cũ.

Tuy nhiên một số thành viên từ mạng xã hội Reddit nhận xét rằng thử nghiệm của IIHS vẫn thiếu bài kiểm tra va chạm phía sau. Những thành viên này chỉ ra rằng: “Hãy chờ đến khi bạn xem được bài kiểm tra va chạm phía sau. Sienna thế hệ trước đã thể hiện thực sự kém cỏi. Điểm đáng chú ý là bài kiểm tra va chạm phía sau hoàn toàn tập trung vào tính toàn vẹn của bình nhiên liệu chứ không phải sự an toàn của hành khách, vì vậy, có vẻ như Toyota không bận tâm đến việc bảo vệ hành khách ở hàng ghế thứ 3." Nếu thế hệ mới của Sienna thể hiện tốt ở bài kiểm tra va chạm phía sau, đây chắc chắn sẽ là một mẫu xe MPV tốt mà khách hàng nên cân nhắc.

Ở thời điểm ra mắt, Toyota Sienna 2021 chỉ có duy nhất phiên bản động cơ hybrid. Sức mạnh được cung cấp bởi động cơ xăng 4 xy lanh, dung tích 2.5L và hai động cơ điện tạo ra tổng công suất kết hợp là 243 mã lực, trong khi theo ước tính của Toyota, chiếc MPV hybrid có mức tiêu thụ trung bình là 7,1 lít /100km.

Tại Mỹ, Toyota Sienna 2021 được phân phối dưới 5 phiên bản LE, XLE, XSE, Limited, Platinum và 2 cấu hình dẫn động (cầu trước và 2 cầu). Xe có giá bán từ 34,460 - 49.900 USD tương đương 799 triệu đồng và 1,15 tỷ đồng cho bản dẫn động cầu trước FWD. Bản dẫn động tất cả các bánh có giá từ 36.460 - 50.460 USD tương đương 845 triệu đồng - 1,17 tỷ đồng). Các bản LE FWD và LE AWD có 8 chỗ ngồi, trong khi các bản còn lại đều có 7 chỗ ngồi.