Chiều ngày 4/2 (tức 14/1 âm lịch), hàng nghìn du khách thập phương đổ về đền Trần, phường Lộc Vương, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định trước giờ khai ấn. Khu vực này nằm sát quốc lộ 10 đông nghịt các đoàn xe. Lực lượng CSGT chốt chặn các ngã đường phân luồng tránh tình trạng ùn tắc.



Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an TP.Nam Định đã tổ chức phân luồng từ xa. Các xe ô tô không vào đền Trần sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn vào các tuyến tránh, phương tiện vào đền Trần sẽ đỗ tại các bãi xe được bố trí cách đền khoảng 500m. Riêng đường Trần Thừa (trước cửa đền Trần) sẽ thành tuyến đường đi bộ.

Xe ôm "hốt bạc" trước giờ khai ấn đền Trần. Clip: Gia Khiêm

Nhân cơ hội này, nhiều người dân đã trở thành xe ôm thời vụ "hốt bạc" nhân dịp ngày khai hội. Trong vai người đi đường, trao đổi với PV Dân Việt, một lái xe ôm cho biết, ngày thường làm đủ công việc từ phụ hồ, tự do… những ngày này chuyển sang làm xe ôm. Tuy nhiên, theo ghi nhận khá nhiều người chở khách không tuân thủ giao thông, chở khách quá số lượng quy định, không đội mũ bảo hiểm.

Hàng chục xe ôm đợi ngay trước cổng đền Trần. Ảnh: Gia Khiêm

"Mỗi chuyến chúng tôi chỉ lấy 20.000 – 30.000 đồng thôi. Từ sáng tới trưa được hơn 10 cuốc kiếm 200.000-300.000 đồng. Làm từ 6 giờ chiều đến 3 giờ sáng hôm sau cũng kiếm được tiền triệu", người này chia sẻ.

Chị Nguyễn Mai Anh (Hà Nội) chia sẻ, chị cùng gia đình từ Hà Nội về gửi ở bãi xe do ban tổ chức lễ hội đền Trần sắp xếp ngay cạnh đường Quốc Lộ. Tuy nhiên để di chuyển vào đền Trần cách đó gần 1km.

Nhiều du khách cho biết, giá xe ôm không quá cao nên vui vẻ trong ngày khai ấn đền Trần. Ảnh: Gia Khiêm

"Gia đình tôi quyết định bắt xe ôm, trung bình có xe chở 10.000 đồng có xe 20.000 đồng/người. Gia đình tôi hơn 10 thành viên tính ra mất hoảng gần 200.000 đồng tiền xe ôm nhưng ai nấy đều vui vẻ vì đầu xuân và thêm nữa đi bộ đỡ mỏi chân", chị Mai Anh nói.

Trong dịp đầu xuân đi đền Trần này, chị Mai Anh mong muốn cả gia đình thật nhiều sức khoẻ, mọi công việc thuận lợi.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, đơn vị này đã huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phân luồng giao thông trong Lễ khai ấn đền Trần năm 2023 tại phường Lộc Vượng, TP.Nam Định.

Mỗi lượt khách xe ôm có giá từ 10-20.000 đồng. Ảnh: Gia Khiêm

Gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ sẽ tham gia bảo vệ an toàn cho lễ khai ấn, phát ấn. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thiết lập hành lang an ninh để phân luồng giao thông, khắc phục tình trạng lộn xộn, người dân và du khách không thực hiện đúng quy định khi đi lễ hội.

Lễ khai ấn, phát ấn đền Trần (Nam Định) năm 2023 diễn ra từ đêm 4-5/2, đúng vào dịp nghỉ cuối tuần, do đó dự kiến thu hút hàng vạn du khách thập phương tham dự.

Lượng phương tiện giao thông qua địa bàn TP.Nam Định, nhất là trên các tuyến như Quốc lộ 10, Quốc lộ 21 sẽ tăng đột biến. Để tránh ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 10 đoạn qua đền Trần và các tuyến đường trên địa bàn TP.Nam Định, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã xây dựng phương án phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông để các phương tiện và người dân, du khách về đi lễ di chuyển theo đúng hướng dẫn.

Theo phương án của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nam Định, các phương tiện từ thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đi Thái Bình sẽ theo Quốc lộ 21, 21B lên cầu vượt Lộc Hòa (Quốc lộ 10) qua cầu vượt Lộc An đi theo đường Lê Đức Thọ ra cầu Tân Đệ sang Thái Bình.

Rất đông người dân đến chiêm bái ngày khai ấn đền Trần. Ảnh: Gia Khiêm

Các phương tiện từ Ninh Bình đi Thái Bình sẽ đi hướng Quốc lộ 10 vào đường dẫn lên cầu vượt Lộc An chạy theo đường Lê Đức Thọ ra cầu Tân Đệ sang Thái Bình.

Phương tiện từ Thái Bình đi Hà Nội đi qua cầu Tân Đệ rẽ trái theo Quốc lộ 21B (xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc) chạy theo đường Lê Đức Thọ qua cầu vượt Lộc Hòa để rẽ phải ra Quốc lộ 21 đi thẳng hướng Phủ Lý (Hà Nam).

Các phương tiện từ Thái Bình đi Ninh Bình sau khi qua cầu Tân Đệ rẽ trái theo Quốc lộ 21B, chạy theo đường Lê Đức Thọ qua cầu vượt Lộc An rẽ phải đi Ninh Bình. Tất cả các hướng di chuyển đều có biển chỉ dẫn trên đường.

Cùng với việc phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Nam Định cũng bố trí lực lượng cắm 30 chốt an ninh trên các tuyến đường tại TP.Nam Định và một số khu vực tại huyện Mỹ Lộc để điều hòa giao thông.

Cơ quan chức năng tỉnh Nam Định lưu ý, các phương tiện giao thông không dừng, đỗ trên Quốc lộ 10 và gửi xe ở các bãi xe tự phát xung quanh khu vực đền Trần. Phương tiện và người dân về đền Trần đi lễ hội gửi xe vào bãi xe số 1 và số 2 theo quy định của Ban Tổ chức lễ hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân TP.Nam Định Nguyễn Thị Như, Trưởng Ban tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần, mong muốn cùng với nỗ lực của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, du khách khi tham gia lễ hội thực hiện đúng các quy định, không chen lấn, xô đẩy, tránh tình trạng lộn xộn, nhất là hiểu đúng về ý nghĩa của việc phát ấn, xin ấn đầu năm.