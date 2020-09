Xe sang Lexus LM có giá hơn 5 tỷ đồng tại Trung Quốc

Lexus lần đầu tiên ra mắt dòng MPV Lexus LM tại triển lãm Thượng Hải Auto Show 2019. Một năm sau, chiếc MPV hạng sang bắt đầu được bán ở Trung Quốc. Lexus LM được phát triển trên nền tảng của mẫu xe Toyota Alphard. Tuy nhiên, đúng với danh xưng là một phân nhánh “xe sang”, chiếc MPV được nâng cấp lên một tầm cao mới sang trọng và tiện nghi hơn. Cụ thể, với phiên bản 7 chỗ, Lexus LM sở hữu nhiều chi tiết bọc da bên trong nội thất. Hàng ghế thứ 2 kiểu thương gia và băng ghế dài ở phía sau.

Về ngoại hình, LM sở hữu ngôn ngữ thiết kế mang đậm chất Lexus với mặt ca-lăng hình đồng hồ cát, bao quanh là những đường viền mạ chrome sáng bóng cùng các chi tiết bên trong kiểu mạng nhện dày đặc và sắc cạnh. Cụm đèn chiếu sáng trung tâm dạng Full-Led với những tinh cầu projector trong suốt, dải đèn định vị daylight hình móc câu đặc trưng của Lexus. Phần đèn sương mù cũng được bao bọc bởi dải chrome bóng hình chữ L sắc sảo và cá tính. Ở phía sau, cụm đèn hậu của Lexus LM được làm hình chữ U độc đáo, kết hợp với dải chrome sáng với thiết kế tương đồng.

Khoang nội thất của Lexus LM được chào bán tại Việt Nam thuộc phiên bản LM 300h Royal Lounge với cấu hình chỉ 4 ghế ngồi, tiện nghi xa xỉ như chuyên cơ. Đây cũng chính là phiên bản cao nhất của dòng LM hướng tới đối tượng khách hàng là VIP.

Các trang bị có thể kể đến như vách ngăn cabin trước sau độc lập, hệ thống loa Mark Levinson 26 loa, màn hình TV 26 inch, cửa sổ trời, Massage ghế, sưởi ấm/làm mát ghế, bệ tì chân, đèn nội thất, nước hoa, tủ lạnh... Trong khi đó, phiên bản 4 chỗ mới thực sự là biến thể đáng giá nhất, phù hợp với những ông chủ giàu có đang tìm kiếm một chiếc xe rộng rãi.

Phiên bản 4 chỗ loại bỏ đi hàng ghế sau để nhường không gian lại cho khoang hành khách. Hàng ghế thứ 2 trang bị ghế thương gia với chức năng thông gió, sưởi ấm, massage. Nhờ bỏ đi hàng ghế sau mà hàng ghế thứ 2 có thể ngã ra như một chiếc giường với chỗ để chân vô cùng rộng rãi.

Đáng chú ý, khách hàng không chỉ nhận được một không gian nghỉ ngơi thoải mái mà còn vô cùng riêng tư với vách ngăn cách khoang lái. Vách ngăn này cũng trang bị màn hình 26 inch giải trí. Bệ tì tay trung tâm trang bị màn hình điều khiển giúp người ở hàng ghế sau dễ dàng thao tác điều chỉnh các chức năng bên trong xe. Đặc biệt, xe cũng sở hữu tủ lạnh mini.

Lexus LM 300h trang bị khối động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 2.5L kết hợp động cơ hybrid, cho ra tổng công suất 208 mã lực và 409 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là trang bị hộp số vô cấp E-CVT và tùy chọn hệ dẫn động 1 hoặc 2 cầu.

So sánh về giá bán, Lexus LM 4 chỗ có giá cao hơn 44.000 USD so với bản tiêu chuẩn. Nó cũng cao hơn giá của phiên bản cao cấp Toyota Alphard với 127.297 USD tương đương 2,9 tỷ đồng. Mức giá trên được xem là rẻ hơn khá nhiều so với Việt Nam khi Toyota Alphard có giá chính hãng 4,038 tỷ đồng còn Lexus LM chưa bán chính hãng và đang được các showroom xe tư nhân rao bán từ 7-10 tỷ đồng.

Lexus LM là dòng sản phẩm còn khá mới lạ tại thị trường Việt Nam, tính đến thời điểm này, đây là lần đầu tiên mẫu MPV hạng sang của Lexus được chào sân khách hàng tại đây. Nhưng với giá bán khoảng 11 tỷ đồng, Lexus LM chắc chắn là mẫu xe không dành cho số đông.