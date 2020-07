Xe SUV mới Ford Bronco Sport ra mắt, giá từ 652 triệu đồng

Trong đó, hai mẫu Bronco 2 cửa và 4 cửa đậm chất nam tính và quân sự, hứa hẹn sẽ là dòng xe đồng hành cùng những tín đồ Offroad. Còn mẫu Ford Bronco Sport là dòng xe thân thiện hơn với khách hàng thông thường, những người có nhu cầu sử dụng xe cho cả mục đích hằng ngày, lẫn "lên rừng xuống biển" vào những dịp đặc biệt.

Nếu như Ford Bronco 2021 sinh ra để cạnh tranh với Jeep Wrangler thì dòng Ford Bronco Sport được thiết kế để đối đầu với Jeep Compass và Cherokee. Xe sở hữu ngoại hình thật sự nam tính với nhiều đường nét vuông vức, cứng cáp. Đầu xe vuông, thiết kế hút gió tối giản, lưới tản nhiệt chữ nhật, nối liền với cụm đèn pha tròn LED. Cản trước và vòm bánh xe ốp nhựa đen cứng cáp nhằm giảm thiểu những va chạm và đá văng khi người dùng off-road.

Ford Bronco Sport 2021 có kích thước dài x rộng lần lượt là 4387 x 2088 mm, chiều cao xe vào khoảng 1783 – 1890 mm với chiều dài trục cơ sở 2670 mm. So với Escape, Bronco Sport ngắn hơn, rộng hơn và cao hơn, trục cơ sở xe cũng ngắn hơn 41mm so với mẫu xe "anh em". Thân xe nhiều mảng dập thẳng, dứt khoát. Giá nóc, bậc lên xuống hông xe, cột C to dày đều tạo cảm giác rất "safari". Dàn chân trên dòng xe này cũng vô cùng đa dạng.

Tại thời điểm ra mắt, Bronco Sport công bố 5 phiên bản gồm: Base, Big Bend, Outer Banks, Badlands và First Edition (lốp 29 inch). Thiết kế thực dụng ngoài việc tăng sự cứng cáp và nam tính, còn đem đến không gian cực rộng rãi trong nội thất. Người dùng dễ dàng đem theo vô số hành lý và vật dụng, cực kỳ phù hợp cho những chuyến đi cắm trại.

Ford còn có 1 tính năng khá hay là hệ thống đèn gầm LED, cho nguồn sáng rộng lên đến 12 m2, nhằm giúp cho người lái khi đi vào các khu vực như: rừng và núi được an toàn hơn. Bởi vì "trong thiên nhiên hoang dã thì không có đèn đường".

Nội thất Bronco Sport đơn giản và dễ sử dụng. Chính giữa là màn hình thông tin giải trí SYNC 3 rộng 8 inch, tương thích Apple CarPlay™ và Android Auto™. Xung quanh là các phím điều khiển cơ, các khe gió dọc và núm điều khiển cần số. Xe cũng được cung cấp Ford Alexa và radio vệ tinh SiriusXM™ . Hệ thống âm thanh B&O 10 loa. Khu hành lý Bronco Sport còn có thể lắp thành một chiếc bàn để phục vụ cho việc ăn uống. Khu này cũng có ổ sạc 400W và làm bằng chất liệu dễ dàng chùi rửa.

Nhưng không vì là một mẫu SUV mà chiếc Ford Bronco Sport hiền lành hơn những "người anh em" Bronco khác. Xe sở hữu DNA của Bronco, động cơ EcoBoost, dung tích 2.0L, cho công suất 245 mã lực và hệ dẫn động 4x4 với hộp số ly hợp kép và khóa vi sai.

Trái tim của Ford Bronco Sport là 2 tùy chọn động cơ. Bản tiêu chuẩn là động cơ 3 xy lanh 1.5L EcoBoost, cho công suất 181 mã lực và 257 Nm. Bản cao cấp Badlands và First Edition sử dụng động cơ 4 xy lanh 2.0L EcoBoost, cho công suất 245 mã lực và 372Nm. Đi cùng là hộp số tự động 8 cấp cho cả 2 bản động cơ. Tuy nhiên, bản 2.0L sẽ có thêm hệ thống làm mát cùng lẫy chuyển số trên vô lăng.

Hệ thống Ford Co-Pilot 360™ hứa hẹn sẽ đem đến trải nghiệm lái an toàn và dễ dàng hơn cho người dùng nhờ vào các tính năng như: Hỗ trợ tiền va chạm với phanh tự động và chức năng phát hiện người đi bộ (Pre-Collision Assist with Automatic Emergency Braking featuring Pedestrian Detection) / Cảnh báo vật thể cắt ngang phía trước với phanh hỗ trợ (Forward Collision Warning and Dynamic Brake Support) / Hệ thống cảnh báo điểm mù với chức năng cảnh báo phương tiện băng ngang (Blind Spot Information System with Cross-Traffic Alert) / Giữ làn đường (Lane-Keeping System) / Đèn pha tự động (Auto High Beam Headlamps)

Đặc biệt, ở hệ thống Ford Co-Pilot 360 Assist và Ford Co-Pilot 360 Assist 2.0, xe có thêm: Ga tự động với chức năng stop/go và giữ xe giữa làn đường (Adaptive Cruise Control with Stop-and-Go and Lane-Centering) / Ga tự động với chức năng stop/go và giữ xe giữa làn đường và nhận diện tín hiệu giao thông / Hỗ trợ vô lăng Evasive Steering Assist / Kích hoạt định vị trên màn hình bằng giọng nói (voice-activated touch screen navigation)

Tại thị trường Mỹ, xe đang có mức giá như sau: ở phiên bản Base: 28.155 USD tương đương 652 triệu đồng, phiên bản Sport Big Bend: 29.655 USD tương đương 687 triệu đồng, Sport Outer Banks: 33.655 USD tương đương 780 triệu đồng, bản Sport Badlands: 34.155 USD tương đương 792 triệu đồng và bản cao cấp nhất Sport First Edition: 39.995 USD tương đương 927 triệu đồng.