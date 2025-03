Xem nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm "mình đồng da sắt", kề đao vào cổ kéo ôtô

Bên cạnh các bài tập võ thuật, tấn công tội phạm, khí công là một trong những nội dung biểu diễn đặc biệt trong ngày diễn ra chương trình Gala âm nhạc “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”. Sau khi thực hiện xong bài luyện tập khí công kề đao vào cổ kéo ôtô, chiến sĩ Mùa Thị Ánh Ngọc (Đội 6 - Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 - K02) cho biết: "Em sinh năm 2001, quê ở Điện Biên. Mặc dù biết trước nghề công an, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm rất vất vả, nhưng vì đam mê từ nhỏ trở thành chiến sĩ công an nhân dân, đấu tranh với tội phạm, mang lại bình yên cho xã hội, nên sau khi học xong trường Cao đẳng Y dược Việt Trì - Phú Thọ, em đã quyết tâm trở thành người lính cảnh sát đặc nhiệm".