Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Gia đình
Thứ bảy, ngày 15/11/2025 00:24 GMT+7

Xem phim, tôi vội vàng cho con trai nghỉ học một tuần, trễ thêm chút nữa có lẽ tôi sẽ hối hận cả đời

+ aA -
Theo YIYI (Thanh niên Việt) Thứ bảy, ngày 15/11/2025 00:24 GMT+7
Một đứa trẻ thành công về học vấn mà tâm hồn mục ruỗng thì mọi thành tựu đều vô nghĩa.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Con trai tôi, Khải (16 tuổi), luôn là niềm tự hào của gia đình. Con có thành tích học tập xuất sắc, tính cách điềm đạm, không bao giờ gây rắc rối. Chính sự "hoàn hảo" đó đã khiến tôi lơ là. Tôi nghĩ, miễn là con đạt điểm cao, con đã ổn.

Thực chất, những dấu hiệu bất thường ở con đã xuất hiện từ lâu: Khải bắt đầu ngủ nhiều hơn, từ chối mọi hoạt động giải trí và có thái độ thờ ơ với mọi thứ. Con không còn cáu gắt, mà là hoàn toàn vô cảm. Khi tôi hỏi, con chỉ nói "Con mệt" hoặc "Không có gì đâu mẹ". Tôi vội vàng kết luận con bị áp lực học hành quá mức và chỉ cần động viên là đủ.

Nhưng sự việc lên đến đỉnh điểm khi tôi bắt gặp Khải nhìn chằm chằm vào bức tường, đôi mắt trống rỗng và không hề phản ứng khi tôi gọi tên. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi nhận ra đây không phải là mệt mỏi thông thường, mà là sự kiệt quệ tinh thần đã chạm đến giới hạn.

Trong lúc bối rối, tôi xem phim Sex Education.

Tôi luôn chú ý đến sự vụng về và nỗi cô độc của Otis, người phải vật lộn với các vấn đề tâm lý và cảm xúc của chính mình. Phim Sex Education đã dạy tôi một điều quan trọng: Những người có vẻ ngoài bình thường nhất lại thường là những người cô đơn nhất. Họ giấu nỗi đau để làm hài lòng người khác.

Xem phim Sex Education, tôi vội vàng cho con trai nghỉ học một tuần, trễ thêm chút nữa có lẽ tôi sẽ hối hận cả đời (Otis trong phim)

Tôi chợt nhận ra, Khải không hề "ổn". Con tôi đang mang một gánh nặng tâm lý khổng lồ, cố gắng duy trì chiếc mặt nạ "con ngoan" để không làm tôi thất vọng. Sự vô cảm của con là cách con đóng băng bản thân để đối phó với sự lo lắng và áp lực không tên.

Tôi nhớ lại cách các nhân vật trong phim Sex Education, dù là chuyên gia Jean Milburn hay bạn bè thân thiết, cũng có lúc không nhận ra được sự đau khổ thực sự của người thân. Tôi hiểu rằng, nếu tôi tiếp tục phớt lờ những dấu hiệu này, hậu quả có thể là một cú sốc mà tôi sẽ hối hận cả đời.

Ngay sáng hôm sau, tôi đã đưa ra một quyết định liều lĩnh. Tôi gọi điện cho trường, nói rằng Khải cần nghỉ học một tuần vì lý do sức khỏe. Tôi dẹp hết công việc, hủy bỏ mọi kế hoạch, và dắt con trai đi chơi.

Chúng tôi không đi du lịch xa hoa. Chúng tôi chỉ lái xe đến một vùng ngoại ô yên tĩnh, nơi không có sách vở, không có wifi mạnh, và không có áp lực thành tích. Tôi không nói về tương lai, tôi không hỏi về điểm số. Tôi chỉ nói về những điều vụn vặt: cây cỏ, bộ phim yêu thích, và cả những sai lầm ngớ ngẩn của tôi khi còn trẻ.

Điều quan trọng nhất: Tôi lắng nghe. Tôi để Khải nói về sự mệt mỏi, về cảm giác vô vọng khi phải chạy theo sự kỳ vọng của bố mẹ, và cả sự sợ hãi rằng con không đủ giỏi.

Chúng tôi đã thực hiện "liệu pháp không phán xét" mà tôi học được từ tinh thần của phim Sex Education. Tôi không phản bác, không phân tích, chỉ đơn giản là xác nhận cảm xúc của con: "Mẹ hiểu con mệt mỏi".

Sau một tuần đó, Khải không trở thành một con người hoàn toàn khác, nhưng ánh mắt con đã có lại sự sống. Con học cách thả lỏng, học cách chấp nhận sự không hoàn hảo.

Tôi nhận ra rằng, sự kiệt sức tinh thần không được chữa khỏi bằng thuốc bổ hay lời động viên sáo rỗng, mà bằng sự hiện diện trọn vẹn và không phán xét của cha mẹ. Tôi đã may mắn can thiệp kịp thời. Nếu tôi trễ thêm chút nữa, nếu tôi tiếp tục để con chìm trong nỗi cô độc và áp lực, có lẽ tôi sẽ phải hối hận vì đã mất đi đứa con mình yêu thương nhất.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tử vi ngày mai: khi thời tiết trở lạnh, vận may của 4 con giáp tăng lên, sự nghiệp triển vọng, tiền bạc dôi dư

Theo tử vi ngày mai, vào mùa thu đông, sự nghiệp và tài lộc của 4 con giáp này sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định, mang lại thu nhập cao.

Con số may mắn hôm nay ngày 16/11: Bạch Dương vượt qua trở ngại, Cự Giải tỏa sáng rực rỡ

Gia đình
Con số may mắn hôm nay ngày 16/11: Bạch Dương vượt qua trở ngại, Cự Giải tỏa sáng rực rỡ

Tử vi ngày mai: 4 con giáp vụng về trong giao tiếp nhưng tốt bụng, gặp được ân nhân, cuối tháng 11 phất nhanh

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp vụng về trong giao tiếp nhưng tốt bụng, gặp được ân nhân, cuối tháng 11 phất nhanh

3 con giáp bứt phá bằng trí tuệ, điềm tĩnh mà sắc bén, tuần tới kinh doanh bứt phá, kiếm tiền về đầy túi

Gia đình
3 con giáp bứt phá bằng trí tuệ, điềm tĩnh mà sắc bén, tuần tới kinh doanh bứt phá, kiếm tiền về đầy túi

Xem phim, tôi bật khóc nức nở khi nghe câu này: Chuyện nhà người ta mà sao giống y đúc chuyện nhà mình

Gia đình
Xem phim, tôi bật khóc nức nở khi nghe câu này: Chuyện nhà người ta mà sao giống y đúc chuyện nhà mình

Đọc thêm

Cơ thể nứt nẻ, bong tróc da nghiêm trọng vì tưởng sâu bò lên da, tự tìm lá bôi đắp
Xã hội

Cơ thể nứt nẻ, bong tróc da nghiêm trọng vì tưởng sâu bò lên da, tự tìm lá bôi đắp

Xã hội

Bệnh nhân cho biết, cảm giác ngứa dữ dội khiến bà tưởng tượng có sâu bò trên da, từ đó tìm các loại thuốc lá, thuốc nam bôi trực tiếp lên vùng tổn thương.

Từ trang sách của một dòng họ, Truyện Kiều tiếp tục lan tỏa giá trị vượt thời gian
Văn hóa - Giải trí

Từ trang sách của một dòng họ, Truyện Kiều tiếp tục lan tỏa giá trị vượt thời gian

Văn hóa - Giải trí

Nhân dịp kỷ niệm nhiều dấu mốc quan trọng về Đại thi hào Nguyễn Du, Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã giới thiệu ấn phẩm “Truyện Kiều bản Tiên Điền” được biên soạn công phu, chọn lọc từ tinh hoa các bản Kiều suốt 200 năm qua.

Heimir Hallgrimsson - Từ kỳ tích EURO 2016, World Cup 2018 đến 'ghế nóng' ĐT Indonesia?
Thể thao

Heimir Hallgrimsson - Từ kỳ tích EURO 2016, World Cup 2018 đến "ghế nóng" ĐT Indonesia?

Thể thao

Heimir Hallgrimsson, vị chiến lược gia đặc biệt với nghề tay trái là nha sĩ, đã viết nên câu chuyện cổ tích cùng ĐT Iceland tại Euro 2016 và World Cup 2018, nay nổi lên như một ứng viên tiềm năng cho các đội tuyển đang tìm kiếm sự đột phá, trong đó có ĐT Indonesia.

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam
Tin tức

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam

Tin tức

Sáng 17/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ kỷ niệm.

Đưa giáo dục quyền con người vào trường học, xóa bỏ tư duy không quản được thì cấm
Chuyển động Sài Gòn

Đưa giáo dục quyền con người vào trường học, xóa bỏ tư duy không quản được thì cấm

Chuyển động Sài Gòn

Được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc với số phiếu kỷ lục, Việt Nam đặt mục tiêu đưa quyền con người thành giá trị cốt lõi, từ trường học đến chính quyền cơ sở, đảm bảo "không ai bị bỏ lại phía sau".

Bí mật gây sốc của những người nắm quyền: 7 sự thật và tình tiết trơ tráo nhất từ ​​vụ án của đồng minh ông Zelensky
Thế giới

Bí mật gây sốc của những người nắm quyền: 7 sự thật và tình tiết trơ tráo nhất từ ​​vụ án của đồng minh ông Zelensky

Thế giới

Các bộ trưởng thực sự được bổ nhiệm như thế nào, người ta phải nói gì với nguyên thủ quốc gia trong một cuộc họp và ai thực sự chịu trách nhiệm về an ninh nhà máy điện hạt nhân? Hãng tin NV của Ukraine đã chọn ra những tình tiết chính từ vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong những năm gần đây, tiết lộ điểm yếu của chính phủ.

Lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ sạt lở kinh hoàng ở đèo Khánh Lê
Tin tức

Lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ sạt lở kinh hoàng ở đèo Khánh Lê

Tin tức

Các nạn nhân ngồi trên xe khách 40 chỗ kể lại, đã nghe tiếng ầm ầm rất lớn tại đèo Khánh Lê, Khánh Hòa khiến mọi người trên xe hoảng loạn, hô hoán.

Loại rau mọc ở bờ rào, làm ấm bụng, giảm đau nhức, hỗ trợ tiêu hoá, đem làm chả vô cùng thơm ngon
Gia đình

Loại rau mọc ở bờ rào, làm ấm bụng, giảm đau nhức, hỗ trợ tiêu hoá, đem làm chả vô cùng thơm ngon

Gia đình

Loại rau này có tác dụng làm ấm bụng, giảm đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, làm giảm mồ hôi tay chân, hỗ trợ tiêu hóa, và giảm đau bụng do lạnh.

Giải cứu 2 người dân đi làm rẫy bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết ở Đà Nẵng
Tin tức

Giải cứu 2 người dân đi làm rẫy bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết ở Đà Nẵng

Tin tức

Lượng chức năng đã hiệp đồng nhiều biện pháp để giải cứu thành công 2 người dân ở xã Phước Chánh (TP Đà Nẵng) bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết do mưa lớn kéo dài.

Tin mới nhất về ngập lụt ở tỉnh Quảng Trị mới: Nước lũ ở một xã có thể vượt đỉnh lũ năm 2020
Nhà nông

Tin mới nhất về ngập lụt ở tỉnh Quảng Trị mới: Nước lũ ở một xã có thể vượt đỉnh lũ năm 2020

Nhà nông

Tin mới nhất về ngập lụt ở tỉnh Quảng Trị mới. Nước lũ ở một xã có thể vượt đỉnh lũ năm 2020. Ở xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị (địa phận huyện Đakông trước đây), mưa lớn đang gây ngập lụt trên diện rộng, khiến giao thông bị chia cắt, nhiều nhà dân ngập sâu, chính quyền địa phương đang di dời dân.

Lời chúc 20/11 của Chủ tịch nước dành cho thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam
Xã hội

Lời chúc 20/11 của Chủ tịch nước dành cho thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Xã hội

Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi lời chúc 20/11 nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam: "Xin gửi tri ân sâu sắc các thế hệ nhà giáo vì sự cống hiến to lớn, thầm lặng nhưng vô cùng cao quý cho sự nghiệp "gieo chữ, trồng người" của dân tộc".

Tin nóng: Đang mở 5 cửa van, xả tràn gần 674m³/s hồ Sông Cái-hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Khánh Hoà
Nhà nông

Tin nóng: Đang mở 5 cửa van, xả tràn gần 674m³/s hồ Sông Cái-hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Khánh Hoà

Nhà nông

Tin nóng: Đang mở 5 cửa van, xả tràn gần 674m³/s hồ Sông Cái-hồ lớn chứa nước nhất tỉnh Khánh Hoà. Ngày 17/11, thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận( tỉnh Khánh Hoà) cho biết, mưa lớn đã khiến mực nước nhiều hồ chứa ở khu vực phía nam tỉnh Khánh Hoà tiếp tục dâng cao. Trong đó có hồ Sông Cái- hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Khánh Hoà đã vượt mực nước thiết kế, đang mở 5 cửa van, xả tràn gần 674m³/s

Cửa ngõ Hà Nội xuất hiện “siêu đô thị” mới gần Sân bay Gia Bình
Nhà đất

Cửa ngõ Hà Nội xuất hiện “siêu đô thị” mới gần Sân bay Gia Bình

Nhà đất

Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hai phân khu hơn 3.272 ha tại cửa ngõ Đông Bắc, khu vực nằm gần vị trí dự kiến xây dựng Sân bay Gia Bình. Quy hoạch mới được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị và hạ tầng vùng.

2 người ở Cà Mau bị sét đánh tử vong ngoài đầm tôm
Tin tức

2 người ở Cà Mau bị sét đánh tử vong ngoài đầm tôm

Tin tức

Làm thuê ngoài đầm nuôi tôm công nghiệp của người dân ở Cà Mau khi trời mưa, anh H. và anh L. không may bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Bộ Nội vụ: “Không có chuyện sáp nhập 34 tỉnh, thành còn 16 tỉnh, thành”
Xã hội

Bộ Nội vụ: “Không có chuyện sáp nhập 34 tỉnh, thành còn 16 tỉnh, thành”

Xã hội

Đây là khẳng định của lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) sáng nay (17/11) với PV Dân Việt. Vị này cho biết, thông tin tiếp tục sắp xếp tỉnh thành trong thời gian tới là không chính xác.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
Tin tức

Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Tin tức

Ngày 17/11, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang Tuấn giúp 'Truy tìm long diên hương' bùng nổ doanh thu gần 60 tỷ
Phim ảnh

Quang Tuấn giúp "Truy tìm long diên hương" bùng nổ doanh thu gần 60 tỷ

Phim ảnh

Phim "Truy tìm long diên hương" với sự góp mặt của Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam bùng nổ doanh thu gần 60 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu.

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang 'Mù Tạt'?
Thể thao

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt"?

Thể thao

Những ngày qua, cư dân mạng rầm rộ đồn đoán tiền vệ tiền vệ Phạm Đức Huy chuẩn bị làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt".

EVNCPC chủ động cắt điện do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên
Kinh tế

EVNCPC chủ động cắt điện do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên

Kinh tế

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đến sáng ngày 17/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã chủ động cắt điện gần 31.000 khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị điện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Tin tức

Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ngọc Huyền 'Cha tôi, người ở lại' vừa cưới đã có biệt thự đẹp
Văn hóa - Giải trí

Ngọc Huyền "Cha tôi, người ở lại" vừa cưới đã có biệt thự đẹp

Văn hóa - Giải trí

Ngọc Huyền - nữ chính "Cha tôi, người ở lại" sau hôn lễ trang trọng lại khiến khán giả bất ngờ khi để lộ tin vui. Đó là cô và chồng đã tích cóp và xây được căn biệt thự siêu đẹp.

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Xã hội

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao

Xã hội

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025
Thể thao

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025

Thể thao

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – CTCP (PVCFC – Phân Bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành với giải trong vai trò nhà tài trợ kim cương, thể hiện sự gắn bó tự nhiên với mảnh đất nơi doanh nghiệp được hình thành và lớn lên.

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở
Tin tức

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở

Tin tức

Chính quyền các xã A Vương và Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã, trong đó có đoạn bị đứt gãy nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc
Thế giới

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc

Thế giới

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã ra lệnh bắt giữ Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, người bị tình nghi tham nhũng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước
Nhà nông

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, tỉnh đang quyết tâm phát triển ngành tôm không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng ngành tôm công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi
Tin tức

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi

Tin tức

Ngày 15/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác hại của cơn bão Kalmaegi.

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở
Tin tức

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở

Tin tức

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cấm cả 2 chiều đường đèo Prenn để đảm bảo an toàn do nứt mặt đường, sạt lở.

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trần Quốc Toản chỉ được duy nhất một lần chép gộp và gọn toàn bộ tiểu sử vào sử sách chính thống cổ truyền-bộ “Đại Việt sử ký toàn thư”-ở đoạn biên niên sử về năm Nhâm Ngọ (1282), khi sách này tường thuật diễn biến và kết quả của cuộc “Hội nghị vương hầu và trăm quan” nhà Trần, “bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu”, chuẩn bị chống cuộc đại xâm lăng của đế chế Mông Nguyên lần thứ hai.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?
Bạn đọc

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa người thân trong gia đình khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý.

Tin đọc nhiều

1

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

2

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn "lao dốc", người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn 'lao dốc', người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng "tung chiêu" lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng 'tung chiêu' lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

5

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật