Xem trực tiếp chung kết FA Cup 2022/2023 trên kênh nào?

Trận derby thành Manchester giữa Man City vs M.U diễn ra vào lúc 21h00 hôm nay 3/6 (giờ Việt Nam), trên sân Wembley, London thuộc khuôn khổ trận chung kết FA Cup mùa giải 2022/2023. Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp màn so tài đỉnh cao giữa Man City vs M.U trên FPT Play và Truyền hình MyTV.