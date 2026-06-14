Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Scotland đã thắng 4/6 trận (hòa 1 và thua 1), đứng nhất bảng, qua đó giành vé tới Bắc Mỹ một cách thuyết phục.

The Tartan Army đã thua 2 trận giao hữu liên tiếp trước Nhật Bản và Bờ Biển Ngà hồi tháng 3. Dù vậy, thầy trò HLV Steve Clarke sau đó đã đáp trả bằng 2 chiến thắng thuyết phục trước Curacao và Bolivia trong 2 tuần qua.

Haiti vs Scotland.

Vũ khí lợi hại nhất của Scotland hiện tại là Scott McTominay. Ngôi sao thuộc biên chế Napoli có thể sẽ là nhân tố định đoạt đến cục diện trận đấu này. Anh là 1 cầu thủ đa năng, di chuyển linh hoạt giữa các tuyến và xâm nhập vòng cấm muộn. Điều này rất cần thiết khi đối đầu với hàng phòng ngự lùi sâu và kỉ luật như Haiti. Trong khi đó, cánh trái của The Tartan Army cũng khá lợi hại với sự xuất hiện của Andrew Robertson và John McGinn.

Bên kia chiến tuyến, Haiti không sở hữu cầu thủ thực sự tiếng tăm nào. Cầu thủ lớn tuổi nhất (38) và khoác áo đội tuyển nhiều nhất (81) trong đội hình là thủ môn kiêm đội trưởng Johny Placid , người có thể được bảo vệ bởi hàng thủ 4 người gồm Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix và Martin Experience.

Tiền vệ Jean-Ricner Bellegarde của Wolves và tiền đạo Wilson Isidor của Sunderland dự kiến ​sẽ đá chính, trong đó Isidor sẽ dẫn dắt hàng công cùng tiền đạo chủ lực Duckens Nazon, người đã lập kỉ lục ghi 44 bàn thắng trong 78 lần khoác áo Haiti.

Không quá bất ngờ khi Scotland được đánh giá cao hơn hẳn so với Haiti. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để The Tartan Army bắt nạt “đứa em út” của giải đấu, giành trọn vẹn 3 điểm. Họ thậm chí cần phải cố gắng thắng với cách biệt lớn nhất có thể, vì đội xếp thứ 3 có thành tích tốt cũng sẽ lọt vào vòng 1/16. 2 trận đấu còn lại với Morocco và Brazi, cơ hội giành điểm của Scotland sẽ hẹp hơn đáng kể.

Xem trực tiếp Haiti vs Scotland trên kênh nào?

Tại Việt Nam, người hâm mộ có thể theo dõi World Cup 2026 trên các nền tảng của VTV sau khi đài truyền hình quốc gia sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu. Theo thông báo, nhà đài nắm giữ hệ thống quyền truyền thông đầy đủ, gồm truyền hình, phát thanh, internet, thiết bị di động và quyền trình chiếu công cộng. Người hâm mộ trong nước có thể theo dõi World Cup 2026 qua nhiều hình thức khác nhau, từ xem trực tiếp trên tivi, nền tảng số đến các điểm xem tập trung được cấp phép.