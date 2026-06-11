Xem trực tiếp khai mạc World Cup 2026 trên kênh nào, lúc mấy giờ?

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 đang cận kề với một sự thay đổi mang tính lịch sử. Lần đầu tiên trong hành trình của giải đấu, người hâm mộ sẽ được chiêm ngưỡng tới ba lễ khai mạc riêng biệt, tương ứng với ba quốc gia đồng đăng cai là Mexico, Canada và Mỹ. Đây là nỗ lực của FIFA nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa đa dạng của Bắc Mỹ và tạo nên khởi đầu bùng nổ cho kỷ nguyên World Cup 48 đội.

Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về "thánh đường" bóng đá Azteca tại Mexico City vào lúc 00h30 ngày 12/6 (giờ Việt Nam). Buổi lễ đầu tiên dự kiến kéo dài khoảng 16 phút 30 giây, diễn ra ngay trước trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi. FIFA đã huy động một dàn nghệ sĩ lừng danh như J Balvin, Tyla và đặc biệt là sự xuất hiện của Shakira cùng Burna Boy để trình diễn ca khúc chính thức mang tên "Dai Dai". Đây hứa hẹn là một bữa tiệc âm nhạc đậm chất Latinh đầy quyến rũ.

Lễ khai mạc World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 00h30 ngày 12/6.

Tiếp nối nhịp đập sôi động, rạng sáng ngày 13/6 (02h00, giờ Việt Nam), lễ khai mạc thứ hai sẽ diễn ra tại sân BMO Field (Toronto, Canada) trước cuộc đọ sức giữa đội chủ nhà và Bosnia & Herzegovina. Với thời lượng khoảng 13 phút, buổi lễ sẽ mang đậm dấu ấn phong cách nghệ thuật của "Xứ sở lá phong" với sự góp mặt của Michael Buble và Alanis Morissette.

Điểm dừng chân cuối cùng trong chuỗi sự kiện này là sân vận động SoFi (Los Angeles, Mỹ) vào 08h00 sáng cùng ngày 13/6 (giờ Việt Nam). Chủ nhà Mỹ dự kiến sẽ phô diễn công nghệ hiện đại thông qua hình ảnh chiếc cúp phát sáng khổng lồ. Sân khấu tại đây sẽ bùng nổ với sự hiện diện của Katy Perry và ngôi sao K-pop Lisa (BLACKPINK). Ban nhạc Dan + Shay sẽ đảm nhiệm phần quốc ca Mỹ, mở màn cho trận đấu giữa tuyển Mỹ và Paraguay.

Theo thông báo từ FIFA, mỗi buổi lễ sẽ bắt đầu khoảng 90 phút trước giờ bóng lăn. Điểm đặc biệt của kỳ World Cup này là khán giả trên khán đài không chỉ đứng ở vai trò quan sát mà còn được mời tham gia trực tiếp vào các hoạt động tương tác, tạo nên tinh thần gắn kết toàn cầu đúng như thông điệp của giải đấu.

Xem trực tiếp khai mạc World Cup 2026 trên kênh nào?

Tại Việt Nam, người hâm mộ có thể theo dõi World Cup 2026 trên các nền tảng của VTV sau khi đài truyền hình quốc gia sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu. Theo thông báo, nhà đài nắm giữ hệ thống quyền truyền thông đầy đủ, gồm truyền hình, phát thanh, internet, thiết bị di động và quyền trình chiếu công cộng. Người hâm mộ trong nước có thể theo dõi World Cup 2026 qua nhiều hình thức khác nhau, từ xem trực tiếp trên tivi, nền tảng số đến các điểm xem tập trung được cấp phép.