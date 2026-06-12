Xem trực tiếp Mexico vs Nam Phi trên kênh nào?

Để chuẩn bị cho trận mở màn World Cup 2026 với Mexico, Nam Phi đã thi đấu giao hữu liên tiếp với các đội bóng thuộc CONCACAF như Panama, Nicaragua hay mới đây là Jamaica. Kết quả, họ chỉ duy nhất 1 lần ca khúc khải hoàn (thắng 1, hòa 2, thua 1).

Điểm mạnh của Nam Phi là lối chơi giàu tốc độ và thể lực. Họ có thể chuyển đổi nhanh thế trận từ thủ sang công để chơi phản công trước các đối thủ mạnh hơn. Nhưng nói gì thì nói, chạm trán chủ nhà ở trận ra quân là thử thách rất khó khăn với thầy trò Hugo Broos.

Mexico vs Nam Phi.

Chưa bàn tới lối chơi của Mexico, khó khăn đầu tiên của Nam Phi là áp lực rất lớn tại SVĐ Azteca, 1 trong 2 sân đấu có sức chứa lớn nhất tại World Cup 2026 (93 nghìn chỗ ngồi). Trong quá khứ, Mexico đã từng thi đấu 7 trận World Cup tại sân Azteca. Kết quả, họ đều bất bại (thắng 5, hòa 2). Đây cũng là 2 kì World Cup mà El Tri đạt thành tích tốt nhất (vào tứ kết - năm 1970 và 1986).

Trong khi Nam Phi mới chỉ dự World Cup lần thứ 4 thì Nam Phi đã 18 lần góp mặt ở sân khấu lớn nhất thế giới, nhiều hơn bất cứ đội tuyển nào thuộc khu vực CONCACAF. Nhưng họ cũng là đội chơi nhiều trận nhất ở World Cup mà chưa từng giành chức vô địch (60 trận). Mục tiêu của El Tri ở giải đấu năm nay là vượt qua thành tích tốt nhất của họ (vào tứ kết) khi thi đấu tại sân nhà vào năm 1970 và 1986.

Không chỉ hơn về tương quan lực lượng và ưu thế sân nhà, Mexico còn được đánh giá cao hơn Nam Phi về kinh nghiệm tranh tài ở các giải đấu lớn. Điều đó thể hiện rõ ở danh sách triệu tập khi họ điền tên Ochoa, Gallardo, Montes, Pineda hay Raul Jimenez… Đặc biệt, đây là VCK World Cup thứ 3 HLV Javier Aguirre dẫn dắt Mexico, sau giải đấu năm 2002 và 2010.

Ngoài ra, cũng phải nhấn mạnh thêm rằng từ đầu năm 2026 tới nay, qua 8 trận giao hữu, Mexico đều bất bại (thắng 6, hòa 2). Hồi tháng 3, El Tri đã cầm hòa cả 2 ông lớn của bóng đá châu Âu là Bồ Đào Nha và Bỉ. Ở trận giao hữu gần nhất, họ đã đè bẹp Serbia với tỉ số 5-1.

Nhìn chung, Mexico đã sẵn sàng cho món khai vị của bữa tiệc World Cup năm nay. Ngược lại, Nam Phi đang chịu áp lực khá lớn khi phải chạm trán đội chủ nhà. Còn nhớ, ở World Cup 1998, họ cũng chạm trán đội chủ nhà (Pháp) ở trận mở màn và đã dễ dàng để thua với tỉ số 0-3.

Xem trực tiếp Mexico vs Nam Phi trên kênh nào?

Tại Việt Nam, người hâm mộ có thể theo dõi World Cup 2026 trên các nền tảng của VTV sau khi đài truyền hình quốc gia sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu. Theo thông báo, nhà đài nắm giữ hệ thống quyền truyền thông đầy đủ, gồm truyền hình, phát thanh, internet, thiết bị di động và quyền trình chiếu công cộng. Người hâm mộ trong nước có thể theo dõi World Cup 2026 qua nhiều hình thức khác nhau, từ xem trực tiếp trên tivi, nền tảng số đến các điểm xem tập trung được cấp phép.