Xem trực tiếp trận play-off V.League giữa PVF-CAND vs Bắc Ninh FC trên kênh nào?

Không có gì bất ngờ khi PVF-CAND – trong vị thế một “tân binh” của LPBank V.League 1- 2025/26 (V.League 2025/2026) – chỉ có thể đứng thứ 13 tại LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) khi họ không có được sự chuẩn bị tốt nhất có thể.

Tuy nhiên, lịch sử của các trận play-off lại đang đứng về phía đại diện V.League. Kể từ khi bóng đá Việt Nam bước vào kỷ nguyên chuyên nghiệp, đã có 13 trận play-off tranh suất dự V.League. Trong số đó, các đội V.League giành chiến thắng tới 9 lần, trong khi các đội hạng Nhất chỉ thắng 4 trận. Đáng chú ý hơn, ở 5 trận play-off gần nhất, đại diện V.League đều bảo vệ thành công vị trí của mình!

PVF-CAHN vs Bắc Ninh FC.

Chính PVF-CAND cũng là một phần của lịch sử ấy. Dưới tên gọi Phố Hiến trước đây, họ từng thất bại trước Thanh Hóa ở trận play-off năm 2019. Tới năm 2023, PVF-CAND tiếp tục gục ngã trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận tranh vé lên hạng. Hai lần bước đến cánh cửa V.League 1 rồi lỡ hẹn khiến đội bóng này hiểu hơn ai hết sự khắc nghiệt của một trận đấu chỉ có thắng hoặc thua. Nhưng điều ấy cũng đồng nghĩa với việc đội bóng này đã rất “quen” và giàu kinh nghiệm với trận đấu mang tính chất “chung kết” đầy áp lực!

Nhưng nếu lịch sử đang ủng hộ PVF-CAND, thì phong độ và động lực lại giúp Bắc Ninh FC cũng có quyền hy vọng.

Sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ, Bắc Ninh FC cuối cùng cũng đứng trước cơ hội lớn nhất trong lịch sử CLB. Đội bóng xứ Kinh Bắc được xây dựng với tham vọng dài hạn, sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm cùng sự đồng hành của cố vấn Park Hang-seo.Chỉ trong vòng 2 năm từ hạng Nhì lên hạng Nhất, Bắc Ninh FC giờ chỉ còn cách V.League 1 đúng một trận đấu.

Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn đánh giá đây có thể là trận play-off cân bằng nhất nhiều năm qua nằm ở chất lượng nhân sự của hai đội.

PVF-CAND sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng được đào tạo bài bản từ học viện PVF. Nổi bật nhất là Nguyễn Thanh Nhàn, tiền đạo từng nhiều lần khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam và luôn là mũi nhọn nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái. Bên cạnh đó là Nguyễn Xuân Bắc, tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam, người được xem như “bộ não” nơi tuyến giữa nhờ khả năng điều tiết lối chơi và hỗ trợ tấn công hiệu quả. Hay trung vệ Phạm Lý Đức cũng là chốt chặn quan trọng với khả năng tranh chấp và tổ chức hàng phòng ngự.

Kinh nghiệm của PVF-CAND còn đến từ những cựu binh từng nhiều năm chinh chiến tại V.League 1 như thủ môn Phí Minh Long hay tiền đạo Samson. Trong một trận cầu sinh tử, những cầu thủ từng trải như vậy có thể tạo ra sự khác biệt về bản lĩnh và tâm lý.

Ở chiều ngược lại, Bắc Ninh FC không còn là một đội bóng hạng Nhất theo nghĩa thông thường, bởi nhiều cầu thủ của họ từng thi đấu tại V.League, giúp khoảng cách chuyên môn với PVF-CAND được thu hẹp đáng kể. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia nhận định tương quan lực lượng giữa hai đội gần như ngang bằng, thay vì chênh lệch như thường thấy ở các trận play-off trước đây.

Trên một chừng mực nào đó, yếu tố tâm lý có thể trở thành chìa khóa quyết định. PVF-CAND mang theo áp lực của đội bóng V.League 1. Một thất bại đồng nghĩa với việc phải trở lại hạng Nhất chỉ sau một mùa giải góp mặt ở sân chơi cao nhất. Ngược lại, Bắc Ninh bước vào trận đấu với tâm thế của kẻ thách thức (chưa lên hạng thì cũng… không sao), kèm theo cơ hội tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá địa phương.

Về chiến thuật, nhiều khả năng PVF-CAND sẽ cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm khai thác kinh nghiệm thi đấu ở V.League 1. Trong khi đó, Bắc Ninh có thể lựa chọn cách tiếp cận chặt chẽ, chờ đợi cơ hội từ phản công hoặc những tình huống cố định. Nếu trận đấu kéo dài càng lâu, đặc biệt là tới hiệp phụ hoặc loạt luân lưu, áp lực tâm lý dành cho PVF-CAND sẽ ngày càng lớn.

Lịch sử đang nghiêng về phía PVF-CAND. Thống kê cũng đang nghiêng về phía đại diện V.League 1. Nhưng điều khiến trận play-off năm nay trở nên hấp dẫn chính là việc Bắc Ninh FC dường như sở hữu đủ tiềm lực để thách thức quy luật ấy.

Một bên muốn ở lại với V.League 1. Một bên muốn lần đầu tiên đặt chân tới đó. Và sau 90 phút, chúng ta sẽ biết liệu có hay không một gương mắ “mới toanh” (BNFC) hay PVF-CAND cuối cùng sẽ tiếp tục tranh tài ở V.League 2026/2027.

Xem trực tiếp trận play-off V.League giữa PVF-CAND vs Bắc Ninh FC trên kênh nào?

Trận play-off V.League giữa PVF-CAND vs Bắc Ninh FC diễn ra 18h chiều nay sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play.