Chủ đề nóng

Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
World cup 2026
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Thể thao
Thứ sáu, ngày 12/06/2026 11:55 GMT+7

Xem trực tiếp trận play-off V.League giữa PVF-CAND vs Bắc Ninh FC trên kênh nào?

+ aA -
PV Thứ sáu, ngày 12/06/2026 11:55 GMT+7
Đó được xem là cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm và khát vọng, giữa một đội bóng đang tìm cách bảo vệ vị thế ở sân chơi cao nhất với một thế lực mới muốn viết nên trang sử đầu tiên của mình.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Không có gì bất ngờ khi PVF-CAND – trong vị thế một “tân binh” của LPBank V.League 1- 2025/26 (V.League 2025/2026) – chỉ có thể đứng thứ 13 tại LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) khi họ không có được sự chuẩn bị tốt nhất có thể.

Tuy nhiên, lịch sử của các trận play-off lại đang đứng về phía đại diện V.League. Kể từ khi bóng đá Việt Nam bước vào kỷ nguyên chuyên nghiệp, đã có 13 trận play-off tranh suất dự V.League. Trong số đó, các đội V.League giành chiến thắng tới 9 lần, trong khi các đội hạng Nhất chỉ thắng 4 trận. Đáng chú ý hơn, ở 5 trận play-off gần nhất, đại diện V.League đều bảo vệ thành công vị trí của mình!

PVF-CAHN vs Bắc Ninh FC.

Chính PVF-CAND cũng là một phần của lịch sử ấy. Dưới tên gọi Phố Hiến trước đây, họ từng thất bại trước Thanh Hóa ở trận play-off năm 2019. Tới năm 2023, PVF-CAND tiếp tục gục ngã trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận tranh vé lên hạng. Hai lần bước đến cánh cửa V.League 1 rồi lỡ hẹn khiến đội bóng này hiểu hơn ai hết sự khắc nghiệt của một trận đấu chỉ có thắng hoặc thua. Nhưng điều ấy cũng đồng nghĩa với việc đội bóng này đã rất “quen” và giàu kinh nghiệm với trận đấu mang tính chất “chung kết” đầy áp lực!

Nhưng nếu lịch sử đang ủng hộ PVF-CAND, thì phong độ và động lực lại giúp Bắc Ninh FC cũng có quyền hy vọng.

Sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ, Bắc Ninh FC cuối cùng cũng đứng trước cơ hội lớn nhất trong lịch sử CLB. Đội bóng xứ Kinh Bắc được xây dựng với tham vọng dài hạn, sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm cùng sự đồng hành của cố vấn Park Hang-seo.Chỉ trong vòng 2 năm từ hạng Nhì lên hạng Nhất, Bắc Ninh FC giờ chỉ còn cách V.League 1 đúng một trận đấu.

Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn đánh giá đây có thể là trận play-off cân bằng nhất nhiều năm qua nằm ở chất lượng nhân sự của hai đội.

PVF-CAND sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng được đào tạo bài bản từ học viện PVF. Nổi bật nhất là Nguyễn Thanh Nhàn, tiền đạo từng nhiều lần khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam và luôn là mũi nhọn nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái. Bên cạnh đó là Nguyễn Xuân Bắc, tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam, người được xem như “bộ não” nơi tuyến giữa nhờ khả năng điều tiết lối chơi và hỗ trợ tấn công hiệu quả. Hay trung vệ Phạm Lý Đức cũng là chốt chặn quan trọng với khả năng tranh chấp và tổ chức hàng phòng ngự.

Kinh nghiệm của PVF-CAND còn đến từ những cựu binh từng nhiều năm chinh chiến tại V.League 1 như thủ môn Phí Minh Long hay tiền đạo Samson. Trong một trận cầu sinh tử, những cầu thủ từng trải như vậy có thể tạo ra sự khác biệt về bản lĩnh và tâm lý.

Ở chiều ngược lại, Bắc Ninh FC không còn là một đội bóng hạng Nhất theo nghĩa thông thường, bởi nhiều cầu thủ của họ từng thi đấu tại V.League, giúp khoảng cách chuyên môn với PVF-CAND được thu hẹp đáng kể. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia nhận định tương quan lực lượng giữa hai đội gần như ngang bằng, thay vì chênh lệch như thường thấy ở các trận play-off trước đây.

Trên một chừng mực nào đó, yếu tố tâm lý có thể trở thành chìa khóa quyết định. PVF-CAND mang theo áp lực của đội bóng V.League 1. Một thất bại đồng nghĩa với việc phải trở lại hạng Nhất chỉ sau một mùa giải góp mặt ở sân chơi cao nhất. Ngược lại, Bắc Ninh bước vào trận đấu với tâm thế của kẻ thách thức (chưa lên hạng thì cũng… không sao), kèm theo cơ hội tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá địa phương.

Về chiến thuật, nhiều khả năng PVF-CAND sẽ cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm khai thác kinh nghiệm thi đấu ở V.League 1. Trong khi đó, Bắc Ninh có thể lựa chọn cách tiếp cận chặt chẽ, chờ đợi cơ hội từ phản công hoặc những tình huống cố định. Nếu trận đấu kéo dài càng lâu, đặc biệt là tới hiệp phụ hoặc loạt luân lưu, áp lực tâm lý dành cho PVF-CAND sẽ ngày càng lớn.

Lịch sử đang nghiêng về phía PVF-CAND. Thống kê cũng đang nghiêng về phía đại diện V.League 1. Nhưng điều khiến trận play-off năm nay trở nên hấp dẫn chính là việc Bắc Ninh FC dường như sở hữu đủ tiềm lực để thách thức quy luật ấy.

Một bên muốn ở lại với V.League 1. Một bên muốn lần đầu tiên đặt chân tới đó. Và sau 90 phút, chúng ta sẽ biết liệu có hay không một gương mắ “mới toanh” (BNFC) hay PVF-CAND cuối cùng sẽ tiếp tục tranh tài ở V.League 2026/2027.

Xem trực tiếp trận play-off V.League giữa PVF-CAND vs Bắc Ninh FC trên kênh nào?

Trận play-off V.League giữa PVF-CAND vs Bắc Ninh FC diễn ra 18h chiều nay sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play.

Tham khảo thêm

Tin tối 7/6: “Vua phá lưới' V.League 2025/2026 muốn khoác áo ĐT Việt Nam

Tin tối 7/6: “Vua phá lưới" V.League 2025/2026 muốn khoác áo ĐT Việt Nam

Kết quả vòng 26 V.League 2025/2026: Thể Công Viettel giành vị trí á quân, Becamex TP.HCM rớt hạng

Kết quả vòng 26 V.League 2025/2026: Thể Công Viettel giành vị trí á quân, Becamex TP.HCM rớt hạng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Brazil vs Morocco (5h00 ngày 14/6): Đại diện Nam Mỹ vượt trội về phạt góc?

Brazil vs Morocco là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng C World Cup 2026 và Selecao có thể áp đảo đại diện châu Phi về chỉ số đá phạt góc.

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): Nhiều thẻ vàng “nghiêng" về một bên?

Thể thao
Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): Nhiều thẻ vàng “nghiêng' về một bên?

Qatar vs Thụy Sĩ (2h00 ngày 14/6, bảng B World Cup 2026): Đại diện châu Âu áp đảo hiệp 1

Thể thao
Qatar vs Thụy Sĩ (2h00 ngày 14/6, bảng B World Cup 2026): Đại diện châu Âu áp đảo hiệp 1

Qatar vs Thụy Sĩ (2h00 ngày 14/6, bảng B World Cup 2026): Chỉ số phạt góc sẽ rất chênh lệch?

Thể thao
Qatar vs Thụy Sĩ (2h00 ngày 14/6, bảng B World Cup 2026): Chỉ số phạt góc sẽ rất chênh lệch?

Trung vệ U23 Việt Nam cao 1m83 trở lại CLB CAHN

Thể thao
Trung vệ U23 Việt Nam cao 1m83 trở lại CLB CAHN

Đọc thêm

Cảnh sát cắt phá cabin xe tải giải cứu tài xế mắc kẹt sau vụ tai nạn trên cao tốc
Thời sự

Cảnh sát cắt phá cabin xe tải giải cứu tài xế mắc kẹt sau vụ tai nạn trên cao tốc

Thời sự

Sau vụ tai nạn trên cao tốc qua địa bàn TP.Huế, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời giải cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe tải.

Kỷ nguyên AI đã sang trang mới, doanh nghiệp chậm chân sẽ bị xóa sổ
Khoa học Công nghệ

Kỷ nguyên AI đã sang trang mới, doanh nghiệp chậm chân sẽ bị xóa sổ

Khoa học Công nghệ

Khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) chính thức công bố danh sách 100 "Pioneers" của năm 2026, giới quan sát toàn cầu lập tức nhận ra một chương mới đầy gai góc của lịch sử nhân loại. Trí tuệ nhân tạo AI giờ đây không còn dừng lại ở những chatbot trò chuyện vô hại, mà đã trở thành hạt nhân kích nổ cho toàn bộ làn sóng Deep Tech (công nghệ chuyên sâu).

Phường Đông A, tỉnh Ninh Bình mới (địa phận thành phố Nam Định cũ) có tuyến đường nông thôn mới quan trọng này
Nhà nông

Phường Đông A, tỉnh Ninh Bình mới (địa phận thành phố Nam Định cũ) có tuyến đường nông thôn mới quan trọng này

Nhà nông

Sáng ngày 13/6/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phường Đông A, tỉnh Ninh Bình mới (địa phận thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cũ) tổ chức Chương trình ra quân hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, đồng thời ra mắt mô hình “Tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường”.

Thái Nguyên sắp có 1.700 căn nhà ở xã hội, giá hơn 20 triệu đồng/m2
Nhà đất

Thái Nguyên sắp có 1.700 căn nhà ở xã hội, giá hơn 20 triệu đồng/m2

Nhà đất

Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị số 1, phường Sông Công có quy mô 1.712 căn hộ. Dự án có giá khoảng 20,1 triệu đồng/m2, dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ tháng 9/2026.

Nữ du học sinh Mỹ quê gốc Đà Nẵng tỏa sáng tại Miss Grand Vietnam 2026
Văn hóa - Giải trí

Nữ du học sinh Mỹ quê gốc Đà Nẵng tỏa sáng tại Miss Grand Vietnam 2026

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Ngọc Phương Thảo, du học sinh Đại học San Jose State (Mỹ) - đang gây sốt tại Miss Grand Vietnam 2026. Với nhiều thành tích ấn tượng trong lĩnh vực công nghệ, cô đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam đầy khát vọng.

Sau thịt heo, TP.HCM tính đưa thịt gà, trứng lên sàn giao dịch hàng hóa
Chuyển động Sài Gòn

Sau thịt heo, TP.HCM tính đưa thịt gà, trứng lên sàn giao dịch hàng hóa

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Công Thương hoàn thiện việc triển khai thí điểm sàn giao dịch thịt heo, đồng thời nghiên cứu bổ sung các sản phẩm thịt gia cầm, trứng gia cầm giao dịch qua sàn.

Hà Nội: Một xã xin ý kiến sở, ngành mãi chưa xong việc đối với khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 5 năm
Thời sự

Hà Nội: Một xã xin ý kiến sở, ngành mãi chưa xong việc đối với khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 5 năm

Thời sự

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn xã có một khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 5 năm nhưng hồ sơ xin chủ trương đấu giá được gửi từ tháng 8 năm ngoái đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Một quốc gia thuộc EU bất ngờ đòi bồi thường cho số vũ khí đã tặng cho Ukraine
Thế giới

Một quốc gia thuộc EU bất ngờ đòi bồi thường cho số vũ khí đã tặng cho Ukraine

Thế giới

Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố sẽ yêu cầu EU bồi thường cho số vũ khí mà nước này đã tặng cho Ukraine. Ông cho rằng chính phủ tiền nhiệm đã "nói dối" về thỏa thuận viện trợ này, trong một video được đăng tải trên Facebook hôm Chủ nhật.

Xã Bình Lư (Lai Châu): Bàn giao đất, người dân vẫn bị giữ tiền đền bù tại dự án Hầm đường bộ qua Đèo Hoàng Liên
Bạn đọc

Xã Bình Lư (Lai Châu): Bàn giao đất, người dân vẫn bị giữ tiền đền bù tại dự án Hầm đường bộ qua Đèo Hoàng Liên

Bạn đọc

Hơn 6 tháng sau khi bàn giao đất phục vụ dự án Hầm đường bộ qua Đèo Hoàng Liên, một số hộ dân tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu vẫn chưa nhận được tiền bồi thường vì Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lai Châu tạm dừng chi trả bởi lý do "tranh chấp". Tuy nhiên, theo luật sư, việc tạm giữ tiền bồi thường của người dân là chưa có cơ sở pháp lý.

World Cup 2026 tại TP.HCM sôi động với ngày hội áo đấu
Chuyển động Sài Gòn

World Cup 2026 tại TP.HCM sôi động với ngày hội áo đấu

Chuyển động Sài Gòn

Giữa sức nóng của World Cup 2026, ngày hội áo bóng đá chính hãng quy mô bậc nhất Việt Nam đã biến TP.HCM thành tâm điểm thu hút hàng ngàn tín đồ túc cầu giáo.

Trước đề xuất di dời, tuyến đường sắt Ga Hà Nội - Ngọc Hồi đang hoạt động thế nào?
Media

Trước đề xuất di dời, tuyến đường sắt Ga Hà Nội - Ngọc Hồi đang hoạt động thế nào?

Media

Tuyến đường sắt từ Ga Hà Nội đến Ngọc Hồi đi qua nhiều khu dân cư đông đúc, nhiều tuyến giao thông huyết mạch...

Ông lão bán vé số ngủ vỉa hè ở Tây Ninh bị đánh bất tỉnh cướp tài sản
Pháp luật

Ông lão bán vé số ngủ vỉa hè ở Tây Ninh bị đánh bất tỉnh cướp tài sản

Pháp luật

Camera ghi lại cảnh một thanh niên cầm cục đá to đập vào đầu ông lão bán vé số dạo ngủ vỉa hè cạnh quốc lộ 1 xã Thủ Thừa (Tây Ninh). Dù nạn nhân không khả năng chống trả nhưng đối tượng tiếp tục đá, đạp vào người này để lấy tài sản.

Sốt cao, toàn thân mọc mụn, đau rát suốt nhiều năm vì bệnh viêm da hiếm gặp, nguy hiểm
Xã hội

Sốt cao, toàn thân mọc mụn, đau rát suốt nhiều năm vì bệnh viêm da hiếm gặp, nguy hiểm

Xã hội

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, đau rát nhiều, xuất hiện dày đặc mụn mủ, hồ mủ trên nền dát đỏ lan tỏa toàn thân.

Link xem trực tiếp Thụy Điển vs Tunisia trên VTV3 (bảng F World Cup 2026)
Thể thao

Link xem trực tiếp Thụy Điển vs Tunisia trên VTV3 (bảng F World Cup 2026)

Thể thao

Dân Việt gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Thụy Điển vs Tunisia trên VTV3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 9h00 ngày 15/7 (theo giờ Việt Nam).

Bài dự thi 'Kể câu chuyện Việt Nam': Người gieo mùa Xuân giữa núi rừng Tây Bắc
Thời sự

Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam": Người gieo mùa Xuân giữa núi rừng Tây Bắc

Thời sự

Hơn 20 năm qua, trên mảnh đất miền núi Tân Lĩnh. huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (nay là xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai), cô giáo Đỗ Thị Nhàn - giáo viên Trường TH &THCS Tân Lĩnh vẫn luôn miệt mài gieo trồng con chữ và giúp đỡ hàng nghìn mảnh đời em thơ khó nhọc. Đó là một hành trình với nhiều mồ hôi, nước mắt và cả những lời dị nghị. Nhưng vượt lên tất cả là một tấm lòng cho đi không mệt mỏi, để gieo mùa Xuân giữa núi rừng Tây Bắc.

Thấy gì khi một ngân hàng tham gia Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam?
Kinh tế

Thấy gì khi một ngân hàng tham gia Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam?

Kinh tế

Việc ACB trở thành ngân hàng đầu tiên tham gia Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam không chỉ là dấu mốc của riêng ngân hàng, mà còn gợi mở cách nhìn mới về vai trò của các định chế tài chính trong hành trình phát triển bền vững.

'Đây là tình huống vô cùng nguy hiểm', cảnh báo nóng về tình hình của phương Tây với Nga
Thế giới

"Đây là tình huống vô cùng nguy hiểm", cảnh báo nóng về tình hình của phương Tây với Nga

Thế giới

Giáo sư John Mearsheimer của Đại học Chicago tuyên bố rằng ảo tưởng của các chính trị gia phương Tây, những người tin rằng họ có thể đe dọa sự tồn tại của Nga với tư cách là một quốc gia mà không bị trừng phạt, đã dẫn đến sự xuất hiện của một tình huống cực kỳ nguy hiểm trên thế giới.

Phụ nữ ở vùng trũng phèn Cà Mau (địa phận Bạc Liêu cũ) được hỗ trợ nghề nghiệp bền vững từ tài nguyên bản địa
Nhà nông

Phụ nữ ở vùng trũng phèn Cà Mau (địa phận Bạc Liêu cũ) được hỗ trợ nghề nghiệp bền vững từ tài nguyên bản địa

Nhà nông

Phụ nữ ở những vùng trũng phèn của xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau (gồm xã Ninh Quới và Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu trước đây) được hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp dựa trên nguồn tài nguyên bản địa phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Nhà báo Vương Tâm: 'Lương tâm là giải thưởng lớn nhất của người làm báo'
Dân Việt trò chuyện

Nhà báo Vương Tâm: "Lương tâm là giải thưởng lớn nhất của người làm báo"

Dân Việt trò chuyện

Nhà thơ, nhà báo Vương Tâm với “bóng hồng” bí ẩn chưa từng xuất hiện trên truyền thông, nay lần đầu tiên được bậc tiền bối mở lòng bộc bạch độc quyền với độc giả Báo Dân Việt. Đây cũng như nét cọ cuối cùng hoàn thiện chân dung về một đời cầm bút chở đầy duyên nợ của ông.

Tin showbiz 24h: Con gái Phương Oanh cử chỉ ngộ nghĩnh khiến dân mạng thích thú, Hiền Hồ khoe dáng 'mình hạc xương mai'
Văn hóa - Giải trí

Tin showbiz 24h: Con gái Phương Oanh cử chỉ ngộ nghĩnh khiến dân mạng thích thú, Hiền Hồ khoe dáng "mình hạc xương mai"

Văn hóa - Giải trí

Con gái Phương Oanh có cử chỉ ngộ nghĩnh khiến dân mạng thích thú, Hiền Hồ khoe dáng mình hạc xương mai... là những thông tin đáng chú ý của showbiz 24h.

3 cây cảnh trấn trạch giúp xua đuổi tà ma, xui xẻo, trồng trong nhà sự nghiệp bền gốc, tài lộc sinh sôi
Gia đình

3 cây cảnh trấn trạch giúp xua đuổi tà ma, xui xẻo, trồng trong nhà sự nghiệp bền gốc, tài lộc sinh sôi

Gia đình

Cây cảnh bonsai đặt đúng chỗ không chỉ là thú chơi tao nhã, mà còn là cách người xưa gửi gắm mong cầu về vận khí, sức khỏe và sự hưng thịnh cho gia tộc.

Giữ vững trận địa lòng dân ở nông thôn trong kỷ nguyên số (Bài cuối)
Thời sự

Giữ vững trận địa lòng dân ở nông thôn trong kỷ nguyên số (Bài cuối)

Thời sự

Cũng như một cơ thể không thể khỏe mạnh nếu chỉ trông vào thuốc, xã hội không thể ổn định nếu chỉ xử lý thông tin sai lệch. Để tạo sức đề kháng từ gốc, phải hình thành được “hệ miễn dịch xã hội” đủ mạnh nhằm nhận diện, sàng lọc và vô hiệu hóa các tác nhân gây nhiễu.

Phương Tây đưa ra yêu cầu khẩn cấp đối với ông Zelensky
Thế giới

Phương Tây đưa ra yêu cầu khẩn cấp đối với ông Zelensky

Thế giới

Chính trị gia Phần Lan Armando Mema, thành viên đảng Liên minh Tự do, đã kịch liệt lên án đề xuất của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc cử các chuyên gia phòng thủ máy bay không người lái đến các nước châu Âu trên mạng xã hội.

So sánh khấu hao xe 7 chỗ VinFast Limo Green và Mitsubishi Xpander sau 1 năm lăn bánh
Khoa học Công nghệ

So sánh khấu hao xe 7 chỗ VinFast Limo Green và Mitsubishi Xpander sau 1 năm lăn bánh

Khoa học Công nghệ

Sau cùng thời gian 1 năm lăn bánh, VinFast Limo Green và Mitsubishi Xpander sẽ có những mức khấu hao khác nhau sẽ khiến không ít người bất ngờ.

Giá vàng hôm nay (15/6): Tăng vọt ngay phiên đầu tuần
Kinh tế

Giá vàng hôm nay (15/6): Tăng vọt ngay phiên đầu tuần

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 15/6, vàng SJC và nhẫn đồng loạt bất động khi trải qua ngày cuối tuần. Trong khi, giá vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh ngay phiên đầu tuần áp sát mức 4.300 USD/ounce.

Nghề cổ xưa 300 năm tuổi, dân xúc con vật gì dưới sông La Hà Tĩnh mà nay khối nhà vẫn làm ra tiền?
Nhà nông

Nghề cổ xưa 300 năm tuổi, dân xúc con vật gì dưới sông La Hà Tĩnh mà nay khối nhà vẫn làm ra tiền?

Nhà nông

Hơn 300 năm qua, nghề xúc hến trên sông La ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh) vẫn được người dân gìn giữ và phát triển. Không chỉ tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, nghề truyền thống này còn giúp nhiều gia đình có thu nhập ổn định, từng bước vươn lên khấm khá.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), phường này lấy tên vùng biển đặt tên khu phố mới
Nhà nông

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), phường này lấy tên vùng biển đặt tên khu phố mới

Nhà nông

Về sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Lâm Đồng, trao đổi với Báo Dân Việt, ông Huỳnh Thanh Quốc Việt, Chủ tịch UBND phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (địa phận thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, phường giảm từ 24 khu phố xuống còn 12, lấy biển Cam Bình đặt tên cho khu phố mới...

Cô giáo bản làng trở thành nữ đại biểu trẻ nhất Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Xã hội

Cô giáo bản làng trở thành nữ đại biểu trẻ nhất Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Xã hội

Là nữ đại biểu trẻ nhất Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, trao đổi với PV Dân Việt, đại biểu Lo Thị Bảo Vy cho biết: "Đây là vinh dự, tự hào rất lớn đối với tôi".

Bài dự thi 'Ngày mai trong mắt em' ấn tượng: Từ 2,4kg đến chiếc áo blouse trắng
Xã hội

Bài dự thi "Ngày mai trong mắt em" ấn tượng: Từ 2,4kg đến chiếc áo blouse trắng

Xã hội

"Bài dự thi "Ngày mai trong mắt em": Từ 2,4kg đến chiếc áo blouse trắng" của bạn Chu Hà Phương (Thái Nguyên) là một trong những bài dự thi cầu kỳ, thiết kế đẹp được gửi về BTC Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”. Xin giới thiệu tới bạn đọc, phụ huynh và các em học sinh tác phẩm dự thi tiêu biểu này.

Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất có 6 phim doanh thu vượt trăm tỷ đồng trong nửa năm
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất có 6 phim doanh thu vượt trăm tỷ đồng trong nửa năm

Văn hóa - Giải trí

Điện ảnh Việt ghi nhận kỷ lục mới khi Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy trở thành diễn viên đầu tiên có 5 bộ phim vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (14/6): Bật tăng mạnh mẽ

Giá vàng hôm nay (14/6): Bật tăng mạnh mẽ

2

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền lần đầu công bố bức thư tay danh ca Hương Lan gửi Thanh Kim Huệ 47 năm về trước

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền lần đầu công bố bức thư tay danh ca Hương Lan gửi Thanh Kim Huệ 47 năm về trước

3

Brazil vs Morocco (5h00 ngày 14/6): Đại diện Nam Mỹ vượt trội về phạt góc?

Brazil vs Morocco (5h00 ngày 14/6): Đại diện Nam Mỹ vượt trội về phạt góc?

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (14/6) bất động: Người mua xếp hàng đông nghịt, cửa hàng bán "nhỏ giọt"

Giá vàng hôm nay mới nhất (14/6) bất động: Người mua xếp hàng đông nghịt, cửa hàng bán 'nhỏ giọt'

5

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): Nhiều thẻ vàng “nghiêng" về một bên?

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): Nhiều thẻ vàng “nghiêng' về một bên?