Xóa nhà dột nát, hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hộ nghèo nơi đất Tổ

Có “an cư” mới “lạc nghiệp”, các hộ nghèo mới có điều kiện vươn lên làm ăn, ổn định cuộc sống. Xuất phát từ ý nghĩa đó, những năm qua, việc xóa nhà tạm, dột nát là mục tiêu hàng đầu xuyên suốt trong chiến lược an sinh xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của người dân, doanh nghiệp, hàng nghìn căn nhà khang trang đã được dựng lên, mang theo bao niềm hy vọng và đổi thay cho người nghèo.

Tính đến 22/7/2025, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng và sửa chữa đủ 10.760 căn nhà (đạt 100% kế hoạch đề ra năm 2025) cho các đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đó có 7.475 căn được xây mới, 3.285 căn được sửa chữa. Đáng chú ý, 9.825 căn đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng trong việc ổn định đời sống dân cư và phát triển kinh tế - xã hội.

Căn nhà mới của bà Đinh Thị Liễu (ở xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ) thay cho căn nhà dột nát nhiều năm qua, đã sắp hoàn thiện. Trước đây, gia đình bà sống trong căn nhà lụp xụp, mỗi khi trời mưa là nước tràn vào, gió lùa tứ phía. Mùa đông lạnh buốt, mùa hè thì nóng bức, cuộc sống khó khăn, chỉ xoay quanh nỗi lo “trú nắng, tránh mưa”.

Bà Đinh Thị Liễu (ở xã Văn Miếu) chia sẻ niềm vui khi được hỗ trợ xây nhà mới, yên tâm an cư lạc nghiệp. Ảnh: Nguyễn Hoan.

Nay, với khoản hỗ trợ 60 triệu đồng từ Nhà nước cùng sự giúp đỡ từ các tổ chức, căn nhà mới của bà đã sắp hoàn thành. “Giờ có chỗ ở đàng hoàng, yên tâm làm ăn, không còn lo cảnh gió mưa nữa. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã không quên những người nghèo như tôi”, bà Liễu xúc động chia sẻ.

Ở vùng núi xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ (trước là xã Kim Thượng), 64 hộ dân thuộc khu Nhàng từng sống trong vùng sạt lở nguy hiểm, mỗi mùa mưa đến là một mùa bất an. Nhờ chính sách hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, từ tháng 6 năm nay các hộ dân đã chuyển đến khu tái định cư mới với đầy đủ hạ tầng đường điện, nước sạch, nhà cửa kiên cố.

Chị Đinh Thị Tâm (người dân tộc Mường, xã Xuân Đài) chia sẻ: “Chỉ hơn 1 tháng trước, cả nhà tôi còn chen chúc trong căn nhà tạm, mỗi đêm mưa là lo nhà đổ, đất trượt. Ước mơ có căn nhà kiên cố đã trở thành hiện thực, yên tâm làm ăn, chăn nuôi, trồng rừng. Cuộc sống như bước sang trang mới”.

Chị Đinh Thị Tâm (ở xóm Nhàng, xã Xuân Đài) không giấu sự hạnh phúc khi chuyển về ở căn nhà mới; không còn lo sợ sạt lở mỗi mùa mưa bão. Ảnh: Nguyễn Hoan

Ông Hà Văn Thân, Trưởng khu Nhàng, xã Xuân Đài nhấn mạnh, với sự huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, công tác xóa nhà tạm, dột nát được thực hiện tập trung ưu tiên cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng thiên tai để được đến ở khu tái định cư mới xóm Nhàng.

Những căn nhà mới ở xóm Nhàng không chỉ giúp hộ nghèo an cư. Đó là biểu tượng cho sự quan tâm, sẻ chia và là động lực để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tự tin hơn trong hành trình vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ấm no, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ cho biết, xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giúp người nghèo ổn định cuộc sống. Vì vậy, tiến độ xây dựng, sửa chữa được đẩy mạnh trên toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Hoan.

“Với tinh thần chỉ đạo, huy động tổng lực mọi nguồn lực, làm song song nhiều thủ tục, phối hợp linh hoạt trong xử lý từng trường hợp vướng mắc, các địa phương toàn tỉnh đã và đang nỗ lực phấn đấu mục tiêu đến hết ngày 31/8 sẽ hoàn thành toàn bộ các căn nhà thuộc diện được hỗ trợ”, ông Thắng nhấn mạnh.

