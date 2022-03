"Xoá sổ" lĩnh vực y tế, Tasco "thâu tóm" hệ thống bán ô tô và muốn là số 1 về giao thông

Tasco "xoá sổ" lĩnh vực y tế

Mới đây, HĐQT Công ty CP Tasco (mã: HUT) thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Tasco Land do Tasco này nắm 100% vốn điều lệ, để đẩy mạnh phát triển bất động sản cao cấp.

Trước khi thành lập Tasco Land để theo đuổi mảng bất động sản, phía Tasco đã công bố thoái vốn toàn bộ phần vốn góp (tỷ lệ sở hữu 100%) của Tasco tại Công ty TNHH T'Hospital với mục đích rút khỏi lĩnh vực y tế.

Đây là động thái gây ra nhiều chú ý, bởi trước đây khi lấn sân sang lĩnh vực y tế Tasco từng kỳ vọng lĩnh vực y tế sẽ đem lại lợi nhuận cao để Tasco phát triển trong bối cảnh mảng thu phí tại các dự án BOT thua lỗ.



Dự án thu phí không dừng của Tasco. Ảnh: HUT

Khi được thành lập T'Hospital là công ty mẹ của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tại 72 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. T'Hospital cũng là công ty sở hữu 100% dự án Tổ hợp bệnh viện T'Hospital có diện tích 2,8 ha tại Pháp Vân. Đây là một trong các dự án bệnh viện lớn của Hà Nội có vị trí thuận lợi, gần các bệnh viện lớn và trục giao thông trọng yếu của thủ đô, kết nối với nhiều tỉnh thành khu vực phía bắc.

Nhưng giờ đây dưới sự lèo lái của vị chủ tịch mới Hồ Việt Hà, Tasco đã khác!



Sau khi hoàn thành giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp, Tasco không còn sở hữu T'Hospital và sẽ thoái vốn khỏi ngành y tế, tiếp tục tái cấu trúc mạnh mẽ để tập trung vào ba ngành kinh doanh cốt lõi: Hạ tầng giao thông, thu phí không dừng và kinh doanh bất động sản.



Tasco rút khỏi lĩnh vực y tế và thành lập Tasco Land với mục tiêu sẽ đầu tư vào Công ty CP Du lịch Bất động sản Ninh Vân Bay (NVT), nhằm tạo nền tảng thương hiệu, vận hành và tạo triết lý phát triển bất động sản cao cấp của Tasco Land.

Công ty CP Du lịch Bất động sản Ninh Vân Bay thành lập từ năm 2006 là doanh nghiệp bất động sản du lịch chuyên về đầu tư, xây dựng, kinh doanh các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại Việt Nam.

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng với việc đưa vào khai thác, vận hành khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao như Six Senses Ninh Vân Bay, Emralda Ninh Bình, Lạc Việt New Tourist City, Six Senses Sai Gon River. Công ty sở hữu khu đất và bờ biển rộng 250 ha ở những thành phố du lịch lớn ở Việt Nam bao gồm Ninh Bình, Hội An, Nha Trang, Bình Thuận, Sài Gòn và Phú Quốc.

Trong 5 năm tới, sẽ tập trung mạnh mẽ vào mảng bất động sản nghỉ dưỡng 5 sao, bằng việc phát triển những dự án mới, mua lại các dự án đang triển khai hoặc đang vận hành qua các hình thức đầu tư phù hợp. Công ty này cũng đã công bố kế hoạch phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phần, thu về khoảng 500 tỷ đồng để bổ sung nguồn lực cho các mục tiêu trên.

Các dự án BOT tai tiếng của Tasco. Ảnh: T.A

Tasco muốn là đơn vị hạ tầng giao thông số 1

Bên cạnh đó, ngày 22/2 vừa qua, HĐQT Tasco cũng đã thông qua chủ trương tăng vốn sở hữu 100% để "thâu tóm" Công ty TNHH SVC Holdings, đây là hệ thống bán ra 1/10 lượng ô tô tại Việt Nam. Qua đó, Tasco hướng tới mục tiêu xây dựng Tập đoàn đầu tư phát triển du lịch và hạ tầng giao thông số 1 tại Việt Nam.

Được biết, SVC Holdings hiện đang sở hữu và tham gia đầu tư nhiều dự án bất động sản trung tâm thương mại, toà nhà văn phòng, dự án du lịch tại những thành phố lớn, vị trí đắc địa như Trung Tâm Savico Megamall tại Hà Nội - 4,6ha, Trung tâm thương mại Savico Đà Nẵng – 4.739m2, Trung Tâm Thương Mại Savico Cần Thơ - 2.849m2; Khu Dân Cư Long Hoà Cần Giờ - 29,8ha, Khu Phức Hợp Savico Nam Cẩm Lệ - 2,1ha, Savico Phổ Quang - 9.028m2, Dự án Mercure Sơn Trà - 5,76ha, Văn Phòng 91 Pasteur - 1.604m2, Một số toà nhà văn phòng khác tại Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Savico Tower Nam Kỳ- Khởi Nghĩa, ....

Sau khi thương vụ "thâu tóm" SVC Holdings thành công, Tasco sẽ là đơn vị quản lý tất cả các dự án bất động sản trên.

Đồng thời, thông qua đề án phát triển lĩnh vực bất động sản, giao Chủ tịch HĐT nghiên cứu phương án xây dựng Tasco Land và hợp tác Công ty CP dịch vụ tổng hợp Sai Gòn (Savico) để phát triển các dự án mới, khai thác tối ưu hoá các quỹ đất.



Về tình hình kinh doanh, năm 2021, doanh thu của Tasco đạt 870 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng. Mặc dù, lợi nhuận có cải thiện, nhưng vẫn chưa thế giúp Tasco bù đắp được các khoản lỗ khổng lồ 243 tỷ đồng trong năm 2020. Tại thời điểm 31/12/2021, Tasco cũng chính thức xoá lỗ luỹ kế thành công khi ghi nhận 139 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.