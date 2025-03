Xóa sổ tụ điểm đá gà ăn tiền quy mô "khủng" ở Long An

Tối 18/3, thông tin từ Công an Long An cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã xóa tụ điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà thắng thua "ăn tiền" tại nhà của bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (62 tuổi), ngụ ấp Bình Đông, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ).

Chiều 17/3, trinh sát hình sự tỉnh xuất hiện con lộ đan chốt chặn toàn bộ khu vực cánh đồng dẫn vào trường gà tại nhà bà Xuân. Khi phát hiện có công an nhiều đối tượng ném tiền, điện thoại bỏ chạy nhưng đều bị khống chế bắt giữ, tuy nhiên một số trốn thoát.

Nhóm đối tượng bị bắt quả tang tại trường gà xã Tân Bình, huyện Tân Trụ cùng nhiều tang vật thu giữ. Ảnh: Thiên Long

Tại hiện trường có 31 đối tượng và tang vật gồm hơn 327,8 triệu đồng, 43 điện thoại di động các loại, 62 xe mô tô, 02 xe đạp điện, 01 xe ôtô và 13 con gà đá các loại.

Qua lời khai, công an tiếp tục yêu cầu 27 đối tượng có mặt tại địa điểm đá gà để xác minh làm rõ.

Kết quả điều tra, đối tượng Nguyễn Vũ Tuấn (Tuấn Mỗ) 40 tuổi, Nguyễn Hữu Nghĩa (Nghĩa đầu rơm) 44 tuổi, và Nguyễn Minh Trãi 36 tuổi cùng ngụ huyện Tân Trụ, thống nhất điểm tổ chức đá gà thắng thua "ăn tiền" tại nhiều địa điểm khác nhau để lấy tiền "xâu" chia nhau.

Đối tượng Nghĩa chuẩn bị địa điểm và các dụng cụ cho việc tổ chức đá gà; điện thoại rủ rê, lôi kéo các con bạc đến tham gia đá gà và quản lý tiền "xâu" thu được trong ngày.

Đối tượng Tuấn có nhiệm vụ rủ rê, lôi kéo các con bạc đến tham gia đá gà, cáp độ, cân gà và làm trọng tài các trận đá gà. Đối tượng Trãi có nhiệm vụ sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền thắng thua cho các con bạc khi không có tiền mặt.

Một số đối tượng được phân công nhiệm vụ phục vụ nước tắm gà, phát băng keo cho chủ gà dùng quấn cựa sắt vào chân gà; canh cửa ra vào, đưa rước các đối tượng đến tham gia đá gà.

Đầu tháng 3/2025, Trãi liên hệ thuê sân nhà bà Nguyễn Thị Thanh Xuân ấp Bình Đông, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ để tổ chức đá gà. Thời gian thực hiện từ khoảng 11 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần, tập trung chủ yếu vào thứ 7 và chủ nhật, mỗi lần tổ chức trung bình 8 trận gà. Số tiền cược mỗi trận gà từ 1 triệu đồng đến 70 triệu đồng và thu tiền "xâu" là 5% trên tổng số tiền cược bên thắng. Số lượng người tham gia cá cược mỗi trận gà khoảng 50 người.