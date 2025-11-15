Xót xa lời nhắn “về cho con bú” của thân nhân người nghi bị sạt lở vùi lấp ở Đà Nẵng

Ngày 15/11, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng chia sẻ nỗi đau của một người thân liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng. Trong bài viết, người đăng bày tỏ sự bàng hoàng khi người thân đột ngột mất liên lạc sau vụ sạt lở sáng 14/11.

Theo nội dung bài viết, người này gửi lời nhắn đầy xúc động: “Đột ngột quá… làm sao ba mẹ sống nổi đây, về nhà đi để về cho con bú, bé khát sữa đòi mẹ...”. Những chia sẻ cho thấy gia đình nạn nhân đang chịu tổn thất lớn khi hai người mất tích đều có con nhỏ còn tuổi bú mẹ.

Đi kèm bài đăng là hình ảnh khu vực sạt lở với đất đá đổ ập xuống từ trên cao và hình ảnh căn nhà, đồ đạc sinh hoạt của gia đình nạn nhân trước khi sự cố xảy ra.

Bài viết của gia đình người nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng. Ảnh: MXH

Ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, cho biết đến sáng 15/11, khu vực núi bị sạt lở tiếp tục xảy ra hiện tượng dịch chuyển đất đá. Một ngọn núi kế bên cũng xuất hiện vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở rất cao. Do mất an toàn, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận vị trí nghi có người bị vùi lấp.

Theo ông Zơrâm Buôn, ba người mất liên lạc đều có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng anh Zơ Râm Nhô ( SN 1997) và chị Bríu Thị Tép (SN 1998) có hai con nhỏ. Nạn nhân còn lại là ông Hốih Zi Nút (SN 1980), gia đình nghèo, có ba người con.

Hình ảnh nạn nhân đang mất tích cùng con được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Để phục vụ công tác tìm kiếm, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã lập sở chỉ huy tại hiện trường. Tuy nhiên, do đất đá tiếp tục dịch chuyển và phát tiếng nổ trong đêm, lực lượng chức năng vẫn phải túc trực bên ngoài, chờ thời điểm an toàn mới có thể đưa lực lượng vào tìm kiếm.

Sạt lở kinh hoàng tại xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng sáng 14/11. Ảnh: A.C

Hiện các lực lượng quân đội, công an, biên phòng và dân quân địa phương đang theo dõi sát diễn biến địa chất, sẵn sàng triển khai ngay khi điều kiện cho phép.

Lực lượng chức năng lập sở chỉ huy tại hiện trường. Ảnh: A.C

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14/11, tại thôn Pứt xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm ngàn mét khối đất đá tràn xuống, vùi lấp nhiều khu vực sản xuất. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng và xác định ba người mất liên lạc, nghi bị vùi lấp.