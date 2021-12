Xu hướng mua nhà “dự trữ” tại các đô thị lớn của Hà Nội

Theo batdongsan.com.vn, giai đoạn hiện tại, bất động sản ở các tỉnh, thành lớn đã hồi phục gần tương đương với thời điểm trước khi bùng phát dịch bệnh lần thứ 4.



Nếu trong tháng 8 và 9 thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản chỉ ở mức 640 tỷ đồng và 685 tỷ đồng thì sang tháng 10 con số đã tăng hơn gấp đôi, đạt khoảng 1.400 tỷ đồng. Sở dĩ nguồn thu thuế, phí từ đất tăng cao là do ngay sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, các doanh nghiệp và người dân được đi lại, giao dịch bất động sản (BĐS) tăng hơn trước.

Bất động sản Hà Nội đang là "miếng bánh ngon" của nhiều nhà đầu tư tại khu vực tỉnh

Trong đó, thị trường nhà ở Hà Nội vẫn khẳng định sức hút và tiềm năng hấp dẫn với các nhà đầu tư Thủ đô và các tỉnh lân cận, đặc biệt là những địa phương lân cận có thu nhập cao như Hải Phòng, Quảng Ninh. Mỗi năm, Hà Nội đón số lượng lớn sinh viên, học sinh và người lao động từ các địa phương này, kéo theo nhu cầu sở hữu nhà ở ngày càng cao.

Đặc biệt, trong giai đoạn này đã có nhiều chủ đầu tư tung chính sách hỗ trợ tài chính ưu việt mang tới giải pháp đầu tư an tâm cho khách hàng tại các tỉnh lân cận.

Chọn mặt gửi vàng

Trong giai đoạn dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhà đầu tư ngày càng có xu hướng cẩn trọng hơn trong việc "chọn mặt gửi vàng". Những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, vừa có thể khai thác kinh doanh, vừa là tài sản để dành lại càng "có giá" hơn trong thời điểm này. Trong số đó, Vinhomes vẫn luôn là lựa chọn sáng suốt để "xuống tiền".

Tọa lạc tại những tâm điểm phát triển mới tại Hà Nội cùng hệ tiện ích All in one – tất cả trong một đồng bộ hiếm có trên thị trường, hai dự án Vinhomes Smart City và Vinhomes Ocean Park trở thành những "mỏ vàng" cho nhà đầu tư khai thác. Đồng thời, nhiều nhà đầu tư cũng mua nhà tại dự án để dự trữ để tới đây cho con lên Hà Nội học đại học hoặc đi làm.

Với vị trí đắc địa cùng tiện ích "all-in-one" hoàn hảo, song phẩm đẳng cấp Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City đã tạo nên cơn sốt lớn chưa từng có trên thị trường từ ngày đầu ra mắt

Luôn tiên phong trên thị trường, Vinhomes còn tung ra ưu đãi dành riêng cho các khách hàng tại các tỉnh phía Bắc. Chủ đầu tư này đã kết hợp cùng với 5 ngân hàng hàng đầu là Vietcombank, VietinBank, Techcombank, MB, VPBank hỗ trợ khách hàng tỉnh mua nhà Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City theo chương trình "Chỉ từ 250 triệu, rinh nhà hiệu Vinhomes". Các chính sách đặc quyền như vay đến 80 - 85% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% tới 28 tháng, voucher mua xe ô tô VinFast trị giá lên tới 200 triệu đồng cũng được áp dụng.

Đồng thời, khách hàng đặt cọc và ký hợp đồng mua căn hộ tại Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 2 tỷ đồng. Các khách hàng may mắn sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân của chiếc xe VinFast Lux A2.0 bản cao cấp trị giá hơn 1 tỷ đồng, cùng hàng trăm giải thưởng hấp dẫn khác như: xe máy VinFast Klara S, voucher nghỉ dưỡng Vinpearl…

Anh Nguyễn Duy Nghiêm (Quận Ngô Quyền - Hải Phòng), một nhà đầu tư địa ốc lâu năm chia sẻ: "Một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn BĐS của những nhà đầu tư chuyên nghiệp là ưu tiên những dự án sống với quy hoạch đang được hoàn thiện, bởi những dự án này luôn đảm bảo giá trị bền vững. Các dự án của Vinhomes là một minh chứng điển hình. Điểm cộng lớn nhất của dự án, bên cạnh uy tín của chủ đầu tư, là giao thông đồng bộ và vị trí vô cùng thuận tiện".

Với uy tín của chủ đầu tư, chính sách tài chính linh hoạt và sản phẩm sở hữu tiềm năng sinh lời hiệu quả, cả khía cạnh để ở và đầu tư, Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart đang là lựa chọn tối ưu cho các khách hàng ở tỉnh.