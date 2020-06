Xu hướng nghỉ dưỡng mới: Đưa thiên nhiên vào không gian sống

Không chỉ đẹp, mà còn phải gần thiên nhiên

Những năm gần đây, du lịch trải nghiệm đã trở thành một khái niệm quen thuộc với các du khách hiện đại, đặc biệt là những bạn trẻ mong muốn có một chuyến đi thư giãn nhưng vẫn có những hoạt động giải trí và khám phá nhiều hơn những văn hóa vùng miền khác nhau. Đây được đánh giá là sự khác biệt lớn trong phong cách du lịch, vì trước kia nhiều người vẫn quan niệm đi nghỉ dưỡng sẽ chỉ ở trong khu nghỉ dưỡng, thư giãn hoàn toàn.

Còn với xu hướng mới, bên cạnh những phút giây nghỉ ngơi thư giãn trong không gian sang trọng, du khách còn có thể cảm nhận hơi thở của thiên nhiên quanh mình nhờ không gian sát bờ biển, ở trên những ngọn núi hay gần những bìa rừng. Thậm chí, nhiều khu nghỉ dưỡng còn tạo cảm giác hài hòa với thiên nhiên khi xây dựng các hạng mục tiện ích như nhà hàng có tầm nhìn bao trọn cảnh trời biển hay công viên nước nằm giữa mảng xanh rộng lớn. Sự xen kẽ giữa tiện ích hiện đại, thiết kế sang trọng và không gian xanh của cây cỏ, độ mở của thiên nhiên khiến chuyến nghỉ dưỡng trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều.

Nhằm đáp ứng nhu cầu này của khách hàng hiện đại, nhiều khu nghỉ dưỡng đã bắt đầu áp dụng thiết kế mở, để đưa nhiên nhiên đến gần hơn với du khách. Cụ thể, không gian nghỉ dưỡng được sắp xếp hướng ra bên ngoài, đón nắng trời và hòa mình với thiên nhiên bên ngoài. Nói cách khác, cách thiết kế này cũng đưa thiên nhiên vào không gian sống bằng cách sử dụng các vật liệu như nhà kính hay cửa sổ, ban công rộng mở.

Rất nhiều khu nghỉ dưỡng nổi tiếng trên thế giới đã nắm bắt xu hướng này. Nổi bật là khu nghỉ dưỡng The Stay Nisantasi Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Các phòng của khu nghỉ dưỡng này đều có không gian rộng rãi, trong đó không có vách ngăn giữa phòng ngủ, phòng khách hay phòng tắm. Kết hợp với nhiều cửa và ban công rộng, ánh sáng và không khí tươi luôn tràn ngập căn phòng, tạo nên sự thoáng đãng dù ở bất cứ vị trí nào. Khách sạn Yu Hotel tại Thượng Hải, Trung Quốc cũng là một đại diện xuất sắc của phong cách thiết kế này. Khách sạn này theo đuổi sự đơn giản nhưng tinh tế, sang trọng. Sử dụng cửa kính bao quanh khách sạn, không gian như được mở rộng hơn. Đặc biệt, mái của khách sạn cũng có những ô cửa kính để đón ánh sáng. Nhờ vậy, hành lang, căn phòng và cầu thang luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra có rất nhiều khách sạn và resort nổi tiếng thành công trên thế giới cũng theo xu hướng thiết kế này như khách sạn 5 sao Conrad Hotels & Resorts của Hilton, Khách sạn 5 sao Bogota ….

Phòng khách sạn 5 sao Bogota theo phong cách thiết kế mở hiện đại

Skye By Travelodge - Đi đầu xu hướng thiết kế mở tại VN



Là dòng thương hiệu khách sạn tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế, Skye By Travelodge luôn hướng đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách, thông qua những khu đa tiện ích giải trí nghỉ dưỡng. Vì vậy, những khách sạn mang thương hiệu Skye By Travelodge đều sở hữu sự tiện nghi, năng động, phù hợp với sở thích khám phá của từng cá nhân.

Nhằm phát huy đặc trưng này, Skye By Travelodge đã phát triển phong cách thiết kế mở trong tất cả dịch vụ, tiện ích, khiến chúng trở nên hòa hợp với thiên nhiên, mang đến cho du khách cảm giác luôn được bao bọc bởi hơi thở thiên nhiên dù sử dụng bất kỳ tiện ích hay tham gia bất kỳ hoạt động nào trong khu nghỉ dưỡng. Nổi bật nhất của tiêu chí mở chính là thiết kế phòng hiện đại để tạo cảm giác không gian phòng trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn và kết nối với không gian tự nhiên bên ngoài. Cụ thể trong phòng hạn chế tối đa việc xây tường ngăn, giữa phòng tắm, phòng ngủ, ban công là vách kính và cửa kính, tạo cảm giá kết nối thông giữa phòng tắm, phòng ngủ ra đến ban công, và tận dụng được nguồn ánh sáng và không khí tự nhiên trong lành từ ban công rộng mở. Phòng tắm tiện nghi, thân thiện, khu vực vệ sinh cá nhân như bồn rửa mặt, phòng tắm, phòng vệ sinh được thiết kế riêng biệt, hướng ra bên ngoài, từ đây du khách có thể phóng tầm mắt thoải mái ngắm nhìn cảnh vật tuyệt đẹp bên ngoài tại khu nghĩ dưỡng, thiết kế này cũng mang lại sự linh động, nhanh chóng tiện lợi trong việc sử dụng và tiết giảm chi phí tối đa cho việc vận hành.

Hình ảnh phòng khách sạn theo thiết kế mở Skye by Travelodge

Ngoài thiết kế trong phòng, tất cả thiết kế các tiện ích của Skye By Travelodge cũng tuân thủ phong cách thiết kế mở này. Dù là phòng họp, phòng tiệc, hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em,...đều "sát" với thiên nhiên nhờ cửa kính rộng rãi, hướng thẳng ra không gian bên ngoài, có thể là bãi biển trong xanh hay một khu phố nhộn nhịp…

Phong cách này kết hợp với sự đa dạng không gian gặp gỡ, giao lưu và giải trí khiến Skye by Travelodge trở nên phù hợp với đa dạng nhóm khách hàng. Với nhóm khách gia đình, du khách có thể tận hưởng những giờ vui chơi tại hồ bơi, kid club trong sự an toàn tuyệt đối cũng như luôn sẵn có tiện ích dành riêng cho trẻ em. Nếu là các doanh nhân, Skye By Travelodge có thể kết hợp nghỉ dưỡng và công tác, đồng thời vẫn có thể làm việc nhờ các tiện ích phục vụ công việc và đường truyền Internet tốc độ cao. Ngoài ra, Skye By Travelodge luôn đề cao sự tinh tế và thanh lịch trong phong cách dịch vụ sẽ hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của nhóm khách hàng này. Với nhóm khách hàng trẻ, mong muốn có nhiều trải nghiệm trong một chuyến đi, Skye By Travelodge cũng có thể thỏa mãn mọi nhu cầu về thư giãn, giải trí, khám phá, mang đến những trải nghiệm mới mẻ với hệ thống đa tiện ích giải trí mang tính thân thiện và kết nối cộng đồng, cho họ được tự do trong việc lên lịch trình để khám phá văn hóa địa phương. Cuối cùng, phòng hội thảo rộng rãi, dịch vụ chất lượng, tiện ích phục vụ team building, quán bar, pub sẽ khiến chuyến du lịch kết hợp hội thảo, tập huấn thoải mái hơn rất nhiều.

Với những tiêu chí này, các khách sạn mang thương hiệu Skye By Travelodge được mong chờ sẽ trở thành điểm đến ưa thích cho mọi đối tượng khách hàng, để ai cũng tìm được sự thư giản, thoải mái theo đúng sở thích của riêng mình giữa không gian mang đầy hơi thở của tự nhiên.