Xu hướng tài chính thông minh 2024: Nhân ba lợi ích trên số tiền nhàn rỗi

Vừa tiết kiệm, vừa tận hưởng cuộc sống, tại sao không?

Người Việt đang ngày càng thận trọng hơn với tình hình tài chính cá nhân, theo Báo cáo Xu hướng Tài chính Financial Trends Report 2023 của Decision Lab. Cụ thể, 50% người ưu tiên hàng đầu cho tiết kiệm và 48% muốn đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình trước tình huống khẩn cấp - tăng lần lượt 10% và 15% so với năm trước. Vì những lý do này, số người mở tài khoản tiết kiệm đã tăng vọt gần gấp đôi, lên 62% vào năm 2023.

Năm 2024, người dùng vẫn sẽ duy trì thái độ tài chính thận trọng với 54% lựa chọn tiết kiệm nhiều hơn nữa. Tâm lý và hành vi này đã thúc đẩy các xu hướng tài chính thông minh mới bắt đầu nở rộ như: lối sống "tiết kiệm ồn ào" (loud-budgeting) ngược lại với lối tiêu dùng "xa xỉ thầm lặng" (quiet-luxury) hay thói quen quản lý chi tiêu và tiết kiệm trên cùng một ứng dụng di động…

Đối với một bộ phận lớn giới trẻ, tiết kiệm nhiều hơn không có nghĩa là phải tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống ít đi, đặc biệt là cho các nhu cầu cơ bản. Thay vào đó, họ có xu hướng cập nhật các hình thức mở thẻ tín dụng mới, tinh gọn nhưng nhiều ưu đãi trong chi tiêu và tiết kiệm hơn, để không đứng ngoài bất kỳ "cuộc vui" nào của đời sống.

Nhân ba lợi ích trên số tiền nhàn rỗi: hưởng lãi suất tiết kiệm, nhận hoàn tiền, miễn lãi chi tiêu

Điển hình như, nhiều người để khoản tiền nhàn rỗi "nằm không" mà chẳng dám gửi tiết kiệm, bởi sợ có việc cần phải dùng đến trong lúc lương tháng sau chưa kịp về. Tuy nhiên, bước sang năm 2024, họ đã nhanh chóng nắm bắt và tận dụng xu hướng mở thẻ tín dụng dựa trên sổ tiết kiệm. Chủ thẻ có thể "nhân ba" lợi ích trên số tiền nhàn rỗi của bản thân gồm nhận lãi suất hấp dẫn từ sổ tiết kiệm, chi tiêu được hoàn tiền và thanh toán đúng hạn còn được miễn lãi từ thẻ tín dụng.

Xu hướng này cũng bắt trúng tâm lý của những Gen Z đang nỗ lực đa dạng nguồn thu nhập để theo đuổi xu thế tự do tài chính. Số tiết kiệm sẽ được coi là tài sản đảm bảo, nhằm chứng minh thu nhập để mở thẻ tín dụng. Duy trì lịch sử thẻ tín dụng tốt sẽ giúp nâng cao vị thế tài chính của bản thân, tiến tới các mục tiêu vay mua nhà hoặc ôtô trong tương lai dễ dàng hơn – điều mà thẻ ghi nợ hay ví điện tử không thể làm được cho người dùng trẻ.

Tại VIB, khi mở sổ tiết kiệm trực tuyến, khách hàng được tặng thẻ tín dụng không điều kiện với hạn mức tương đương và liên kết với sổ tiết kiệm. Khi tất toán sổ, ngân hàng chỉ tạm khóa thẻ tín dụng. Đến khi mở sổ tiết kiệm mới, bạn sẽ được tiếp tục dùng thẻ tín dụng ngay mà không cần đăng ký phát hành lại.

Với phương thức truyền thống mở thẻ tín dụng thông qua cầm cố sổ tiết kiệm thông thường hoặc cầm cố sổ tiết kiệm để ứng tiền mặt, điểm hạn chế là khách hàng sẽ phải đóng thẻ khi tất toán sổ hoặc đồng thời chịu lãi ngay tại thời điểm đăng ký. Tuy nhiên, với giải pháp mới cho phép đăng ký sổ tiết kiệm trực tuyến và liên kết với thẻ tín dụng tại VIB, khách hàng có thể linh hoạt tất toán sổ bất cứ khi nào, không phải trả lãi ngay khi nhận hạn mức, thậm chí được miễn lãi nếu thanh toán dư nợ thẻ tín dụng trước ngày đến hạn.

Bên cạnh đó, với lịch sử chi tiêu và thanh toán nợ thẻ tín dụng tốt từ 6 tháng trở lên, khách hàng VIB có thể không cần liên kết thẻ với sổ tiết kiệm nữa và độc lập sở hữu một chiếc thẻ tín dụng, từ đó thuận tiện hơn cho việc chi tiêu không tiền mặt.

Sinh lời từ tiền nhãn rỗi

Để nhân lợi ích lên nhiều lần hơn nữa cho người dùng, từ nay đến 15/04, VIB tặng trọn bộ 03 sản phẩm ưu đãi cho khách hàng mở sổ tiết kiệm trực tuyến số tiền từ 5 triệu đồng và kỳ hạn từ 1 tháng.

Đầu tiên là, thẻ tín dụng VIB Super Card, VIB Online Plus 2in1 và VIB Financial Free được miễn phí hoặc hoàn phí thường niên năm đầu, hoàn tiền thêm 10% tổng giá trị chi tiêu hợp lệ hàng tháng (tối đa 1.500.000 VNĐ) trong vòng 90 ngày đầu tiên sau khi phát hành thẻ. Sau thời gian này, chủ thẻ tiếp tục được hưởng ưu đãi theo tính năng của mỗi dòng thẻ: hoàn linh hoạt đến 15% cho chi tiêu mua sắm, du lịch, ăn uống đối với thẻ Super Card; hoàn đến 6% cho chi tiêu trực tuyến đối với thẻ Online Plus 2in1; rút tiền không giới hạn đến 100% hạn mức đối với thẻ Financial Free.

Thứ hai là, sổ tiết kiệm hưởng lãi suất tiết kiệm theo kỳ hạn, cộng thêm lãi suất thưởng hấp dẫn 0,2%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng.

Thứ ba là, tài khoản thanh toán được miễn số dư tối thiểu, miễn các phí quản lý tài khoản, giao dịch và thanh toán trực tuyến.

Chương trình ưu đãi "mở 1, nhận 3" này đang thu hút sự quan tâm của đông đảo những người trẻ nhanh nhạy nắm bắt các xu hướng tài chính thông minh mới, tạo tập thói quen "tiết kiệm trước, chi tiêu sau" để phát triển cuộc sống tài chính cá nhân lành mạnh hơn. Cùng một số tiền nhàn rỗi, Gen Z vừa có sổ tiết kiệm trong tay, mà vẫn có thể tận hưởng cuộc sống với chiếc thẻ tín dụng nhiều ưu đãi.

Bên cạnh việc tối đa hóa lợi ích từ nguồn tiền nhàn rỗi, thẻ tín dụng mở qua sổ tiết kiệm cũng là lựa chọn hàng đầu của những "tín đồ" của xu hướng chi tiêu không tiền mặt và lối sống tối giản. Thay vì phải tách biệt 2 thẻ ngân hàng - một thẻ ghi nợ để giữ tiền lương và gửi tiết kiệm, một thẻ tín dụng dùng cho chi phí sinh hoạt và cá nhân - thì nay, bạn chỉ cần một chiếc thẻ duy nhất để quản lý tiền mà vẫn đạt hiệu quả như mong đợi.

