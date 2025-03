Lập đoàn kiểm tra liên ngành xử lý "chặt chém" du khách

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo Công an TP, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức và lực lượng thanh niên xung phong về việc tăng cường xử lý tình trạng người lang thang, ăn xin, bán hàng rong không đúng quy định, chèo kéo, "chặt chém" du khách trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện và TP.Thủ Đức rà soát, đánh giá toàn diện tình hình tại các khu vực công cộng, điểm du lịch, lập danh sách các đối tượng chăn dắt ăn xin, bán vé số hoặc có hành vi chèo kéo, gây mất trật tự. Trên cơ sở đó, địa phương cần huy động lực lượng chức năng triển khai biện pháp xử lý dứt điểm.

Tình hình người bán hàng rong chèo kéo, "chặt chém" du khách vẫn diễn ra hằng ngày tại các điểm du lịch ở TP.HCM. Ảnh: X.H

Sở Y tế và các địa phương sẽ phối hợp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm. Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân phản ánh qua ứng dụng VNeID hoặc báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp vi phạm.

Các đơn vị chức năng cũng cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm du lịch; tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh qua đường dây nóng và các kênh thông tin đại chúng.

Ngoài ra, UBND thành phố yêu cầu nghiên cứu các giải pháp sắp xếp, quản lý hoạt động buôn bán hàng rong tại các khu du lịch, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, vừa tạo điều kiện cho người dân kinh doanh theo quy định. Đồng thời, cần quan tâm đến chính sách hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ, đảm bảo chế độ phù hợp.

Công an TP.HCM sẽ chủ trì, phối hợp với lực lượng thanh niên xung phong, trật tự đô thị để tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị. Đồng thời, lực lượng công an cũng sẽ đẩy mạnh điều tra, truy quét các nhóm đối tượng lợi dụng việc buôn bán để thực hiện hành vi phạm tội, chăn dắt người lang thang, chèo kéo hoặc xâm phạm tài sản của du khách tại các điểm công cộng và khu vực du lịch trọng điểm.