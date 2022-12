Người phụ nữ lăng mạ cảnh sát giao thông

Tối 20/12, tổ công tác Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa), phát hiện ô tô Mercedes BKS 30E- 973.XX có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra.

Trong quá trình lực lượng làm nhiệm vụ, người phụ nữ (phải) liên tục có hành vi lăng mạ, chửi bới. Ảnh: ANTĐ

Kết quả cho thấy, lái xe ô tô N.V.D, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội có mức vi phạm nồng độ cồn là 0,093mg/lít khí thở.

Đáng chú ý, trong khi lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, người phụ nữ đi cùng xe với anh N.V.D. đã có hành vi chửi bới, lăng mạ cán bộ chiến sĩ, đồng thời liên tục gọi điện thoại cho người thân, yêu cầu chiến sĩ CSGT cho xem bảng tên, số hiệu.

Đối với trường hợp người phụ nữ có hành vi thiếu chuẩn mực trên, tổ công tác đã bàn giao cho Công an quận Đống Đa để làm rõ. Nhân thân của người này được xác định là Đ.T.H.N, sinh năm 1977, vợ của lái xe N.V.D.

Chỉ huy Phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra, làm rõ hành vi của Đ.T.H.N, nếu đủ căn cứ có thể xem xét xử lý hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ.

Xử lý hình sự hay hành chính?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của người phụ nữ thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường người thi hành công vụ, có những lời lẽ thiếu văn hóa, miệt thị và có tính chất xúc phạm người thi hành công vụ nên cơ quan điều tra có thể vào cuộc xác minh làm rõ để xem xét xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vị chuyên gia phân tích, theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị định 208/2013/NĐ-CP, hành vi chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc ép buộc người thi hành công vụ không thực hiện nhiệm vụ được giao.

Khoản 1, Điều 3 cũng quy định người thi hành công vụ là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội.

Người thi hành công vụ là những người thực hiện nhiệm vụ công, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng nên cần được mọi người tôn trọng để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của công dân được thực hiện tốt nhất.

Hành vi cản trở người thi hành công vụ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ, tấn công lại lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ... là những hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi này có thể ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của nhà nước, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của các tổ chức cá nhân nên người thực hiện hành vi này có thể sẽ bị xử lý hình sự.

Từ phân tích trên, ông Cường cho rằng, trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi chống người thi hành công vụ chỉ thể hiện ở lời nói và chưa khiến việc thi hành công vụ bị gián đoạn, chưa ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì mức độ xử lý là xử phạt hành chính với mức phạt tới 6 triệu đồng theo quy định tại Điều 21 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Còn trường hợp kết quả xác minh cho thấy ngoài lời nói, người phụ nữ còn có hành vi sử dụng vũ lực để tấn công lại lực lượng cảnh sát giao thông hoặc có những hành vi khác gây cản trở hoạt động hoặc hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội…cơ quan điều tra có thể khởi tố để xử lý người phụ nữ về tội Chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự.