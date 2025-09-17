Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua nền tảng Mặt trận số

Ngày 16/9, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố về chuyển đổi số, Mặt trận số.

Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động chuyển đổi số và Mặt trận số nêu rõ, về thể chế, ở cấp Trung ương đã xây dựng Đề án chuyển đổi số MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Cấp Trung ương cũng đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-MTTQ-BTT ngày 24/7/2025 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổng thể triển khai thực hiện chuyển đổi số Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025-2027; Kế hoạch số 12/KH-MTTQ-BTT ngày 25/7/2025 của Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam về việc triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương; Kế hoạch số 21/KH-MTTW-BTT ngày 08/8/2025 của Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thí điểm nền tảng “Mặt trận số” và tập huấn “Ứng dụng AI trong công tác MTTQ các cấp”

Về hạ tầng, ở cấp trung ương đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội cấp Trung ương và MTTQ các tỉnh, thành phố. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng mạng trong Đề án Chuyển đổi số MTTQ Việt Nam.

Về ứng dụng phần mềm, đã rà soát, triển khai một số phần mềm phục vụ hoạt động của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; rà soát triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Eoffice): đảm bảo liên thông, thống suốt sau sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Về nền tảng “Mặt trận số”, ngày 15/8/2025, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thí điểm nền tảng Mặt trận số với 2 phần mềm cốt lõi được triển khai: Phần mềm cơ sở dữ liệu online: https://csdl.mattranso.vn/ được xây dựng cho phép các Tổ chức nhập quản lý dữ liệu 4 cấp (Cấp TW quản lý tổng thể; MTTQ các tỉnh, thành phố; MTTQ các xã, phường, đặc khu; Ban công tác Mặt trận thôn, bản, tổ dân phố). Tổ chức cấp dưới nhập liệu để báo cáo kết quả hàng tuần lên tổ chức cấp trên. Phần mềm tự động tổng hợp, trích xuất thông tin báo cáo kết quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phần mềm tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân https://pakn.mattranso.vn/: Xây dựng phần mềm cho phép người dân nhập liệu, các tổ chức quản lý dữ liệu 3 cấp (Cấp Trung ương quản lý tổng thể; MTTQ các tỉnh, thành phố; MTTQ các xã, phường, đặc khu). Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi và trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân trên hệ thống theo thẩm quyền được phân công.

Qua 1 tháng triển khai, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tích cực, chủ động triển khai. Việc cập nhật danh sách thôn, bản, tổ dân phố: 34/34 tỉnh, thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện; 2.280/3.321 (68,65%) xã, phường, đặc khu đã tạo danh sách các thôn, bản, tổ dân phố trực thuộc; tổng số thôn, bản, tổ dân phố được tạo 61.223 đơn vị (67,64%).

Một số đơn vị tiêu biểu 100% cấp xã đã tạo cấp thôn: Bắc Ninh, Hưng Yên, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Cà Mau.

Việc cập danh danh sách cán bộ MTTQ cấp tỉnh, cấp xã: 34/34 tỉnh, thành phố đã cập nhật; 2.237/3.321 (67,36%) đơn vị cấp xã đã cập nhật. Tổng số cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh là 7.108; tổng số cán bộ cấp xã là 270.176.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã nêu lên những kết quả đạt được trong chuyển đổi số cũng như những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai. Các ý kiến cũng nêu lên các giải pháp để đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua nền tảng Mặt trận số; số hóa các nghiệp vụ lõi liên thông hệ thống điều hành tác nghiệp, rà soát nâng cấp hạ tầng công nghệ…

Tiếp thu ý kiến đại biểu tham dự Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý các tổ chức chính trị xã hội cần đẩy nhanh việc tích hợp các hệ thống thông tin, dữ liệu vào các hệ thống, dữ liệu quốc gia; đẩy mạnh công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua nền tảng Mặt trận số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết và phản ánh, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp; kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị nhanh chóng, chính xác, đảm bảo sự hài lòng của mỗi người dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề nghị các ban, đơn vị trong Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phải coi chuyển đổi số là nhiệm vụ chuyên môn, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là khâu đột phá trong công tác Mặt trận thời gian tới; tập trung triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo vận hành xuyên suốt từ cấp Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó cần thống nhất khung dỡ liệu, đánh giá việc thực hiện số hóa trong hệ thống, trong khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác chuyển đổi số; có báo cáo định kì, thường xuyên về tình hình triển khai công tác chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, từ nay đến tháng 12/2025, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung tích hợp các hệ thống thông tin, dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia; xây dựng hệ thống quản lý đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh công tác giám sát và tổng hợp ý kiến nhân dân trên môi trường số; đồng thời số hóa các nghiệp vụ lõi, liên thông trong điều hành tác nghiệp và rà soát nâng cấp hạ tầng công nghệ.