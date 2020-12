Yamaha MT-03 2021 chính thức trình làng: Giá từ 121 triệu đồng

Mới đây trong sự kiện Motor EXPO 2020 đang diễn ra tại Thái Lan, Yamaha đã giới thiệu tới thị trường phiên bản 2021 của MT-03. Mặc dù vẫn giữ phong cách thiết kế The Dark Side Of Japan, chiếc Yamaha MT-03 2021 có khá nhiều những thay đổi so với phiên bản hiện được bán ra tren thị trường.

Theo đó, cụm đèn pha đơn trên MT-03 2021 được thay thế bằng "cặp mắt" LED mới thay vì dạng đèn pha đơn như thế hệ cũ. Thiết kế này được kế thừa từ đàn anh MT-09 lẫn mẫu MT-125 mới. Ngoài ra, bình xăng cũng được làm lại để giúp đầu gối ôm bình xăng gọn hơn, tạo tư thế lái thoải mái cho người sử dụng.

Bên cạnh sự thay đổi về thiết kế thì MT-03 2021 cũng là thế hệ đầu tiên của dòng xe này được trang bị phuộc lộn ngược, các thế hệ trước đó vẫn sử dụng phuộc nhún dầu. Động cơ trên Yamaha MT-03 2021 vẫn là khối 2 xy lanh dung tích 321cc, sản sinh công suất cực đại 42 mã lực tại 10750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 29.6 Nm tại 9000 vòng/phút. Xe được truyền động bởi hộp số 6 cấp, bộ ly hợp ướt...

Đảm bảo sự an toàn vẫn là hệ thống phanh đĩa cùng ABS kênh đôi cho cả bánh trước và sau. Giá bán của Yamaha MT-03 2021 từ 121 triệu đồng tại thị trường Thái Lan.