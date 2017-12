5 vụ bạo hành trẻ em chấn động trong năm 2017

(Dân Việt) Mặc dù các đối tượng bạo hành trẻ đã bị xử lý nhưng khi nhắc lại sự việc, người trong cuộc cũng như ngoài cuộc vẫn cảm thấy choáng váng.

Bảo mẫu đánh đập bé trai 2 tuổi ở Đắk Nông

Vụ việc gần đây nhất được phát giác là vào ngày 25.12, anh Đỗ Đắc Dương (trú thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'Lấp) gửi con mình là cháu Đ cho bà Phạm Thị Vấn (SN 1954, trú tại tại thôn 7, xã Đắk Wer) trông coi. Đến khoảng 15h cùng ngày thì cháu Đ đi cầu nên bà Vấn đã đưa cháu Đ ra sau nhà để rửa.

Tại đây, bà Vấn để cháu đứng trong một thùng nhựa đựng nước rồi dùng gậy tre dài 53cm, đường kính 2cm, một đầu quấn vải, nhúng nước để chùi rửa từ vùng mông xuống chân cho cháu Đ.

Bà Phạm Thị Vấn thừa nhận đã có hành vi thô bạo và đánh cháu Đ.

Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc do một người dân quay lại phát tán trên Facebook, UBND huyện Đắk R’lấp đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Công an xã Kiến Thành khám nghiệm hiện trường và điều tra, xác minh.

Tại cơ quan điều tra, bà Vấn thừa nhận đã có những hành vi trên, đồng thời cho biết mình đã hành nghề trông giữ trẻ tự phát tại nhà được 12 năm. Cách đây khoảng một năm, bà Vấn đến thôn 6, xã Kiến Thành (huyện Đắk R'Lấp) thuê nhà và tiếp tục hành nghề trông trẻ.

Bố và mẹ kế hành hạ bé trai 10 tuổi ở Hà Nội

Đầu tháng 12, sau trình báo của bé K (10 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội). Cha mẹ ly hôn vào đầu năm 2014, K về ở với bố ruột và mẹ kế tại nhà ông bà nội. Hai năm sau, gia đình ba người chuyển đi thuê trọ tại phường Nghĩa Đô.

Ngày 5.12, sau trận đòn của mẹ kế do bị nghi "ăn vụng thịt bò hầm", K quyết tâm bỏ trốn. Gần 17h hôm đó, khi mẹ kế và bố ra ngoài, K cầm 5.000đ tiền tích cóp chạy ra gặp ông xe ôm ở đầu ngõ xin chở về nhà ông bà nội ở phố Hoàng Hoa Thám.

K trở về vòng tay của ông bà và mẹ ruột trong tình trạng gầy guộc, khắp người chi chít vết sẹo. Sau khi khám nghiệm, bác sĩ xác định, bé bị đánh rạn xương sườn, nứt sọ não.

Cháu K kể, trong suốt hai năm ở với bố và mẹ kế, cháu hầu như không được ra ngoài cũng như không được đến trường.

Một ngày sau đó, người cha bị bắt. Anh ta khai đã uốn chiếc móc nhôm thành roi, bắt con nằm úp mặt hoặc đứng sát vào tường để "dậy dỗ". Còn người mẹ kế cho rằng nếu không đánh K thì khi chồng biết chuyện sẽ "xử lý" cậu bé nặng tay hơn.

Cặp vợ chồng này sau đó bị Công an quận Cầu Giấy khởi tố về hành vi “Ngược đãi con, theo điều 151 Bộ Luật hình sự”.

Nữ giúp việc tung hứng, hành hạ bé gái hơn 1 tháng tuổi

Cuối tháng 11, mạng xã hội xôn xao khi đoạn clip quay cảnh bé gái hơn 1 tháng tuổi bị người giúp việc tung hứng, đánh đập xuất hiện trên mạng xã hội.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Sau đó, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nữ giúp việc Nguyễn Thị Hàn (còn gọi là Hoàn, 58 tuổi, HKTT tại Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định để điều tra làm rõ hành vi tung hứng, đánh đập dã man cháu bé hơn 1 tháng tuổi.

Bà Hàn hành hạ bé gái ở Hà Nam và bị camera ghi lại.

Người phát hiện ra sự việc là chị P (mẹ cháu bé). Theo thời gian hiển thị trên camera, cháu bé bị bạo hành trong hai ngày 20 - 21.11. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hàn khai nhận, hai lần đánh con chị P, một sáng 20.11 và một lần vào chiều cùng ngày, còn hành vi tung hứng cháu bé Hàn thực hiện vào ngày 22.11.

Hàn lý giải, khi cháu bé khóc, dỗ cháu bé nín để làm việc nhà nhưng không được. Vì không giữ được bình tĩnh nên Hàn đã đánh cháu bé. Cơ quan CSĐT công an TP Phủ Lý đã tiến hành khởi tố bà Hàn vì hành vi bạo lực với trẻ nhỏ.

Cô giáo cầm dao dọa trẻ ở trường mầm non tư thục Mầm Xanh

Một vụ việc khác bị phanh phui vào đầu tháng 11 khi Phạm Mỹ Linh (43 tuổi) chủ cơ sở Mầm Xanh ở TP HCM liên tiếp có hành vi đánh đập trẻ. Tại cơ sở này, Linh nhận trông khoảng 30 trẻ từ 2 đến 5 tuổi là con của các công nhân trong khu vực với chi phí 1,2 triệu đồng mỗi tháng/trẻ.

Mỗi sáng nhận các cháu, bà Linh và các bảo mẫu đều tươi cười niềm nở. Song ngay sau khi cha mẹ các bé đi khỏi thì họ đã đánh những đứa trẻ khi cho ăn hoặc lúc bắt đi ngủ...

Khi bị bắt và khởi tố, Linh thừa nhận nhiều lần đánh, tát, đạp... các bé 2 - 5 tuổi. Bà ta cho hay, các bé đông, hiếu động, không nghe lời nên đánh dọa để chúng sợ mà ngoan. Cơ sở trông trẻ của Linh bị buộc dừng hoạt động, hai bảo mẫu khác của cơ sở này cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Cô giáo đánh dép vào mặt trẻ

Vào đầu tháng 2.2017, dư luận cũng phẫn nộ với hành động đánh trẻ ở Trường Mầm non Sen Vàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trong clip đăng trên mạng xã hội ghi rõ cảnh cô giáo dùng dép đánh vào đầu học sinh khiến bé bật khóc. Giáo viên này còn dùng vòi nước xịt rửa cho các bé. Video cho thấy, trong quá trình chăm sóc trẻ nhỏ, các cô giáo ở trường thường xuyên có hành vi bạo lực và đe dọa trẻ nhỏ.

Hình ảnh hai giáo viên mầm non bạo hành trẻ.

Tại cơ quan công an, hai cô giáo khai cáu vì các bé khóc, đi ngoài ra quần nhiều lần nên dùng dép, vật cứng đập vào đầu, mặt và thúc đầu gối vào bụng.

Trường Sen Vàng đã bị tạm đình chỉ hoạt động. Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng ra Quyết định xử phạt hành chính với hai giáo viên về hành vi "Xâm hại đến sức khỏe của người khác" theo Nghị định 167/2013, mỗi người 2,5 triệu đồng.