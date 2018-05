Bắc Giang: Tranh cãi công an xã lập chốt xử lý vi phạm giao thông

(Dân Việt) Trên mạng xã hội clip một nhóm công an xã lập chốt xử lý vi phạm người tham gia giao thông. Clip được cho là quay tại xã Tam Dị, huyện Lục Nam, Bắc Giang.

Trong clip, một thanh niên tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm bị một công an xã dừng xe kiểm tra. Sau đó, giấy tờ của thanh niên này được chuyển cho một công an khác đang ngồi phía trong.

Sau ít phút kiểm tra, người thanh niên bị yêu cầu xử phạt hành chính vì không đội mũ bảo hiểm. Trong clip cũng thể hiện rõ, nhóm công xã còn dừng nhiều phương tiện khác để kiểm tra.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Sự việc đã tạo ra một cuộc tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.

Facebooker Nguyễn Nhất bình luận: “Xem clip không thấy xuất hiện lực lượng CSGT đi cùng, khi kiểm tra nhóm công an xã cũng không xuất trình được các văn bản, kế hoạch thực hiện cho người dân, như thế là sai”.

“Theo tìm hiểu, công an xã chỉ có chức năng phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết.

Trong trường hợp phát hiện sai phạm hoặc không phát hiện lỗi cụ thể nhưng công an xã vẫn thu tiền của người điều khiển phương tiện là vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính”, một Facebooker khác thông tin.

Trong khi đó, một người dùng mạng khác lại thông tin, theo Thông tư 47/2011/TT-BCA quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của công an phường, xã liên quan đến người tham gia giao thông thì công an phường, xã chỉ được tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên xã, liên thôn thuộc địa bàn quản lý và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông như:

Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chở hàng hóa cồng kềnh; Đỗ xe ở lòng đường trái quy định; Điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, tháo ống xả, không có gương chiếu hậu hoặc chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc thực hiện tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông phải theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đại diện công an xã Tam Dị xác nhận sự việc trên với PV Dân Việt. Người này cho biết, những người có mặt trong clip là người của của công an xã Tam Dị. Clip được quay ở thôn Trại Trọng. Đơn vị này thực hiện theo kế hoạch và quyết định của công an huyện Lục Nam.

“Chúng tôi tiến hành tuần tra ở tất cả các tuyến đường liên thôn, liên xã, khi thực hiện có công an huyện phụ trách địa bàn đi cùng. Hôm qua chúng tôi tiến hành xử lý một, hai trường hợp vi phạm để răn đe bà con chấp hành luật lệ an toàn giao thông”, vị đại diện này thông tin.