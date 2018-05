“Bốn mùa áo mới đến trường” về với vùng khó khăn Điện Biên

(Dân Việt) Tiếp tục chương trình từ thiện “Bốn mùa áo mới đến trường” tại tỉnh Điện Biên, đoàn từ thiện Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty Cổ phần KAROFI Việt Nam, Công ty TNHH Vận tải Thương mại và Du lịch Tuấn Minh đã vượt hơn 500km đường xá xa xôi để đem đến niềm vui cho thầy và trò trường PTDTBT Tiểu học Nậm He (Mường Tùng, Mường Chà).

Những phần quà mà Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt cùng các nhà hảo tâm đem đến cho gần 500 học sinh trường PTDTBT Tiểu học Nậm He là những chiếc áo sơ mi trắng tinh như nét hồn nhiên, ngây thơ của tuổi học trò.

Những chiếc áo này do các nhà hảo tâm đóng góp tiền mua vải và bà Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Công ty may Anh Vũ (Ninh Bình) đã tài trợ may. Bên cạnh đó, các học sinh còn được đoàn từ thiện tặng những quyển vở mới để cùng các em chung bước tới trường cho năm học tiếp theo. Đặc biệt, tất cả các em đều được các bác sỹ của Nha khoa Sài Gòn - Hà Nội khám răng miễn phí.

Sẻ chia không khí nóng bức của vùng "chảo lửa Điện Biên", Đoàn từ thiện đã tặng nhà trường những chiếc quạt điện, góp phần làm vơi đi cái nóng hè oi ả của học sinh ở nội trú; Công ty Cổ phần KAROFI Việt Nam ủng hộ máy lọc nước để các em có nước đảm bảo vệ sinh sử dụng...

Ông Trương Cao Luận, tặng vở viết, bàn chải, kem đánh răng, áo sơ mi cho học sinh trường PTDTBT Tiểu học Nậm He, huyện Mường Chà. Ảnh: Vinh Duy

Bà Tống Thị Hương - Chuyên viên phụ trách từ thiện Báo Nông thôn Ngày nay cùng đại diện Công ty Cổ phần KAROFI Việt Nam trao máy lọc nước cho trường PTDTBT Tiểu học Nậm He (Mường Tùng - Mường Chà). Ảnh: Bảo Yến

Hơn 1.300 học sinh của 3 trường được các bác sỹ Nha khoa Sài Gòn H.N khám các bệnh về răng, theo đánh giá của các bác sỹ hơn 80% số cháu bị mắc các bệnh về răng. Ảnh: Vinh Duy

Hơn 100 đôi giày được anh Trần Thế Kiên (Công ty cổ phần Tập đoàn Hasco) kêu gọi ủng hộ đã được đoàn từ thiện chuyển đến các cháu trường PTDTBT Tiểu học Nậm He (Mường Tùng - Mường Chà). Ảnh: Bảo Yến

Với các bạn nhỏ những chiếc bánh kẹo là một điều thích thú. Ảnh: B.Y

Các em học sinh Trường tiểu học Nậm He - Mường Chà vui mừng đón nhận và mặc luôn áo mới của đoàn từ thiện Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt cùng các nhà hảo tâm tài trợ.

Đoàn từ thiện trao tặng quạt điện cho trường Tiểu học Nậm He. Ảnh: Vinh Duy.

Bà Cao Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên và ông Trương Cao Luận - Giám đốc nha khoa Sài Gòn H.N tặng áo trắng cho học sinh trường Tiểu học Nậm He. Ảnh: B.Y