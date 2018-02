Cận Tết, lợn bản, dê núi, gà đồi đổ xuống phố chờ khách mua

(Dân Việt) Ở các phiên chợ Tết vùng cao, từ thanh củi đến quả trứng gà trong vườn nhà cũng trở thành mặt hàng phục vụ Tết.

Bất chấp thời tiết giá lạnh, trên khắp các nẻo đường những ngày cận Tết, đâu đâu cũng thấy cảnh bà con nông dân vùng cao tất bật chở nông sản xuống phố bán, tranh thủ kiếm chút tiền cho Tết.

Từ con gà, con lợn, quả bưởi, quả trứng, lá dong, cái sọt, lạt giang buộc bánh chưng… đều trở thành hàng hóa. Trong khi ngày thường những sản phẩm này chẳng mấy ai mua, chỉ đem cho hoặc biếu tặng cho nhau mà thôi.

Bắt đầu từ Quốc Lộ 6 đoạn qua Hòa Bình, Sơn La, lên Điện Biên hay vào các khu chợ, nơi dân cư sống tập trung không khó để bắt gặp những bà con người dân tộc Thái, Mông, Mường… gánh trên vai hoặc chở xe đạp, xe máy những đồ dùng, vật dụng phục nhu cầu Tết.

Dịp Tết là thời gian nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân rất đa dạng. Bởi vậy, bất cứ sản phẩm nông nghiệp nào của bà con làm ra khi đem xuống phố đều có thể bán được, giá lại cao.

Trong ngày Tết, củi gỗ bán rất chạy vì rất nhiều gia đình mua về đốt thành than nướng thịt, luộc thịt, nấu bánh chưng, hun thịt.... Thức ăn được nấu nướng bằng bếp than củi thường ngon hơn so với bếp ga hoặc nấu bằng điện

Những ngày cận Tết, gà thả vườn cũng là mặt hàng tấp nập kẻ bán người mua, là thứ không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết

Trong mâm ngũ quả cúng tổ tiên ngày Tết không thể thiếu được nải chuối xanh. Năm nay, giá chuối tăng cao, trung bình mỗi quả chuối giá 7.000 - 8.000 đồng/quả, thậm chí nải chuối nào đẹp gíá cao đến vài trăm nghìn

Ngoài gà ra thì lợn còi cũng được nhiều bà con nông dân đem xuống chợ bán. Những con lợn bản, lợn mán nuôi cả năm trời cũng chỉ nặng chừng 30 - 40kg, thịt ngon hơn lợn nuôi công nghiệp, được rất nhiều người ưa thích, mua để mổ đụng với nhau đãi khách trong ngày Tết.

Lá dong là thứ không thể thiếu trong việc gói bánh chưng, giò nạc, giò mỡ... của ngày Tết

Nhiều người đã tranh thủ lên các bản, làng tìm mua gom dê đem bán cho các nhà hàng, gia đình ở thành thị để kiếm tiền Tết

Cây giang làm lạt buộc bánh trưng Tết cũng trở thành mặt hàng bán chạy không kém

Những mặt hàng bà con đem xuống phố bán có số lượng không nhiều, thường là những sản phẩm có sẵn trong vườn nhà





Hoa đào cùng các loại hoa trang trí cũng mặt hàng bán chạy dịp Tết