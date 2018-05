Cần Thơ: Vào cuộc giải quyết vụ “loạn” biển tên cơ quan cấp phường

(Dân Việt) Lãnh đạo Sở Nội vụ đã đăng ký làm việc với lãnh đạo UBND, HĐND TP.Cần Thơ để giải quyết vụ “loạn” biển tên cơ quan cấp phường.

Liên quan đến bài: “Loạn biển tên cơ quan cấp phường ở Cần Thơ” đăng trên Dân Việt ngày 12.5, Sở Nội vụ TP.Cần Thơ cho biết, lãnh đạo sở này sẽ có cuộc họp với UBND, HĐND thành phố để có hướng giải quyết, khắc phục.

Biển tên nhiều cơ quan cấp phường ở TP.Cần Thơ không thống nhất

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Hùng Yên – Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ cho hay, có Thông tư số 05/2018/TT - BNV của Bộ Nội vụ quy định về việc đặt tên biển cơ quan cấp phường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các địa phương không bám sát theo thông tư trên.

“Thực tế ở TP.Cần Thơ, các phường đã đặt tên biển không thống nhất, chỗ viết này, chỗ viết khác. Lãnh đạo Sở đã phát hiện và đã báo cáo vụ việc về HĐND thành phố” – ông Yên cho biết.

Ông Yên cho biết thêm: “Giám đốc Sở đã đăng ký làm việc với lãnh đạo UBND, HĐND để thống nhất tên gọi, cách đặt biển tên để có hướng giải quyết chung, đồng bộ cho toàn thành phố”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, liên quan đến vụ việc trên, đầu tháng 5.2018 vừa qua, Ban Pháp chế (HĐND TP.Cần Thơ) cũng đã có văn bản gửi Sở Nội vụ TP.Cần Thơ đề nghị hướng dẫn các địa phương cách thể hiện biển tên cơ quan nhà nước theo hướng dẫn của Thông tư số 05 Bộ Nội vụ và Thông tư số 03/2009/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn dịch quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại.

Tuy nhiên, hiện nay, hàng loạt biển tên cơ quan cấp phường ở TP.Cần Thơ, nhất là ở quận Ninh Kiều, quận Bình Thuỷ đang được đặt không thống nhất, thậm chí còn đặt một cách tuỳ tiện, cảm tính.

Cụ thể, hiện biển tên cơ quan phường An Bình (quận Ninh Kiều) được đặt trước cổng là “Uỷ ban nhân dân phường An Bình - Peoples committee of An Bình ward”, còn phía trong cổng có thêm biển “Hội đồng nhân dân phường An Bình – Uỷ ban nhân dân”, không dịch sang tiếng Anh.

Phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) chỉ có biển trước cổng ghi “Uỷ ban nhân dân phường Hưng Lợi – Peoples committee of Hung Loi ward”. Theo ghi nhận của phóng viên, cách đây 1 tháng, biển này được ghi là “Trụ sở phường Hưng Lợi - Hưng Lợi ward office”.

Còn còn ở phường Xuân Khánh thì chỉ có biển trước cổng ghi “Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân phường Xuân Khánh”. Biển tên cơ quan hành chính nhà nước này không có dòng chữ dịch sang tiếng Anh.

Ở phường Bình Thuỷ (quận Bình Thuỷ) lại không có biển ngoài cổng nhưng phía trong lại có biển rất to ghi “Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân phường Bình Thuỷ”, không có dòng chữ dịch sang tiếng Anh.

Phường Trà An thuộc quận Bình Thuỷ ghi biển ngoài cổng “Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân phường Trà An” và cũng không có dòng chữ dịch sang tiếng Anh.

Giống như phường Trà An, phường Trà Nóc (quận Bình Thuỷ) và phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn) ghi biển tên cơ quan nhà nước ngoài cổng theo hướng để tên Hội đồng nhân dân phía trên và UBND phía dưới, không có dòng chữ dịch sang tiếng Anh.