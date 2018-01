Cô bé người Mông hỏng một mắt có tài viết chữ đẹp như "sách in"

(Dân Việt) Một mắt của May bị hỏng từ khi mới chào đời, nhưng không vì thế mà cô bé người Mông chịu thua kém bạn bè trong học tập.

Không được may mắn như bao đứa trẻ khác, từ khi sinh ra em Mùa Thị May (Sn 2009) ở bản Lồng (xã Tỏa Tình, Tuần Giáo – Điện Biên), đã mang trên mình khiếm khuyết về thị giác, đôi mắt bên trái không nhìn được.

Mùa Thị May hiện đang là học sinh lớp 3A1, Trường Tiểu học Tỏa Tình. May hiện là một trong 7 học sinh của trường được hưởng chế độ khuyết tật.

Chia sẻ với Dân Việt, em Mùa Thị May cho hay: "Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành một bác sĩ, giúp đỡ các trẻ em nhỏ ở vùng cao có những mảnh đời bất hạnh, cơ cực"

Được biết, từ khi sinh ra, mắt bên trái của May đã không nhìn được gì. Gia đình em thuộc hộ nghèo nên bố phải lăn lộn đi làm thuê khắp nơi để trang trải cuộc sống. Năm May lên 6 tuổi, trong lúc bố vắng nhà đi làm thuê, mẹ May đã sang Trung Quốc, để lại May và anh trai sống nương tựa vào nhau.

Em Mùa Thị May có năng khiếu viết chữ rất đẹp

Có lúc chán nản, May đã từng bỏ học để ở nhà phụ việc giúp anh trai và bố. Nhưng sau khi được các thầy cô, bạn bè động viên em đã vượt qua những khó khăn trước mắt và tiếp tục theo học. 3 năm liền từ lớp 1 đến lớp 3 May luôn đạt học sinh xuất sắc và dẫn đầu khối, lớp về điểm số trong các cuộc thi.

Anh Mùa A Sơn (bố đẻ của May), chia sẻ: “Từ lúc chào đời, một bên mắt của cháu đã bị như vậy. Gia đình cũng đã đưa cháu lên Bệnh viện huyện, tỉnh để khám, chữa nhưng các bác sĩ nói cháu còn quá nhỏ, không phẫu thuật được. Đợi khi nào cháu 15, 16 tuổi rồi đưa cháu xuống Hà Nội phẫu thuật.

Cháu nó ngoan lắm. Ở nhà cũng như ở trường cháu rất chăm chỉ và nghe lời. Thỉnh thoảng trong giấc ngủ nó (cháu May - PV) mơ thấy mẹ, rồi nó khóc bảo con nhớ mẹ lắm. Tôi sợ nó buồn nên bảo mẹ sang ông bà ngoại mấy bữa mẹ về”.

Cô giáo chủ nhiệm cho biết năm nào May cũng đạt học sinh xuất sắc

Nói về cô học trò bé nhỏ, xuất sắc của mình, chị Trần Thị Liên – Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1, Trường Tiểu học Tỏa Tình tự hào: “Cháu May là một học sinh khuyết tật nhưng cháu rất chăm ngoan và học giỏi. Mặc dù, gia cảnh cháu rất vất vả nhưng từ lúc cháu học lớp 1 đến nay, cháu luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Đặc biệt, cháu viết chữ rất đẹp và luôn giúp đỡ các bạn trong lớp giải những bài tập khó nên May được mọi người quý lắm”.