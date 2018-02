Cúng Rằm tháng Giêng, những lưu ý để được an lành quanh năm

Rằm tháng Giêng được người Việt coi là một trong những ngày rằm quan trọng nhất của năm. Vào ngày này, các gia đình chuẩn bị mâm cỗ cúng, cầu mong một năm an lành, may mắn và nhiều tài lộc.

Cúng Rằm tháng Giêng vào giờ nào?

Rằm tháng Giêng - ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới - còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thương Nguyên. Theo Phật giáo, sở dĩ Rằm tháng Giêng được gọi là Tết Nguyên Tiêu vì ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng là ngày của Phật. Vào các ngày này, Phật tử thường phải đi lễ chùa.

Đêm Rằm tháng Giêng là đêm (Tiêu) đầu tiên (Nguyên), nhiều người tin rằng đây là đêm Phật giáng lâm. Chính vì vậy, Rằm tháng Giêng thường là dịp người người đi lễ chùa cầu an, cầu may, cúng sao giải hạn… Do đó, ngày 15 tháng Giêng âm lịch trở thành một trong những ngày rằm quan trọng nhất của năm của người Việt.

Cũng chính vì điều này mà dân gian ta có câu: “Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng” hay “Lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng”.

Vào ngày Rằm tháng Giêng, các gia đình thường làm lễ cúng Phật và gia tiên để cầu mong những điều tốt lành cho bản thân và gia đình. Theo quan điểm của người xưa, trong ngày 15.1 âm lịch chỉ có một giờ chuẩn nhất, phù hợp nhất để làm lễ cúng Rằm tháng Giêng là giờ Ngọ - thời khắc này là đúng thời khắc thần Phật giáng thế. Làm lễ cúng Rằm tháng Giêng cũng là cách để chào đón thần Phật long trọng nhất.

Chuẩn bị đồ lễ cúng Rằm tháng Giêng

Rằm tháng Giêng là dịp lễ tết quan trọng đối với người dân Việt Nam.

Các gia đình thường sắm hai lễ cúng Rằm tháng Giêng, một là cúng Phật, hai là cúng gia tiên vào giờ Ngọ. Tùy vào điều kiện kinh tế hay phong tục tập quán mà mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng mỗi gia đình chuẩn bị đồ cúng khác nhau.

Có hai dạng lễ cúng là lễ cúng chay (cho ban thờ Phật) và lễ cúng mặn (cho ban thờ gia tiên).

Mâm cỗ cúng Phật gồm:

Hoa quả. Chè xôi.

- Các món đậu.

- Canh xào không thêm nhiều hương liệu.

- Bánh trôi nước.

Cỗ chay tùy loại có từ 10, 12 tới 25 món. Điểm đặc biệt trên mâm cỗ chay là sự hiện diện của những màu sắc tượng trưng cho ngũ hành. Màu đỏ tượng trưng cho hành hỏa, xanh của hành mộc, đen của hành thổ, màu trắng của hành thủy, màu vàng hành kim. Ăn cơm chay là một cách hướng tới sự cân bằng, thanh thản trong tâm hồn.

Mâm cỗ cúng gia tiên gồm:

Mâm cỗ mặn thông thường có 4 bát, 6 đĩa, tổng cộng thành tròn 10 món.

- 4 bát gồm bát ninh măng, bát bóng, bát miến, bát mọc.

- 6 đĩa gồm thịt gà (hoặc thịt lợn), giò (hoặc chả), nem thính (đĩa xào), dưa muối, xôi (hoặc bánh chưng) và nước chấm.

Đồ lễ khác gồm:

- Hương

- Hoa tươi

- Vàng mã

- Đèn nến

- Trầu cau

Văn khấn cúng Rằm tháng Giêng

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

- Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị tôn thần.

- Con kính lạy ngài bản cảnh Thành hoàng, ngài bản xứ Thổ địa, ngài bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

- Con kính lạy Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỉ, thúc bá đệ huynh, cô di, tỉ muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: ...............................................

Ngụ tại:........................................................................

Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm... gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ khảo, Tổ tỉ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ................... nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).