Đào rừng tràn ra quốc lộ tìm “chủ nhân” ngày giáp Tết Mậu Tuất

(Dân Việt) Gần đến Tết Mậu Tuất, người dân ở Sơn La đã bày bán những cành đào rừng dọc QL 6.

Những cành đào rừng, được mang về bày bán hai ven đường Quốc lộ 6, đoạn đường thuộc bản Hôm, xã Chiềng Cọ, TP.Sơn La, có nguồn gốc từ các xã vùng cao, không khí lạnh gần biên giới Nước bạn Lào như xã Mường Lạn, Mường Lèo, huyện Sốp Cộp và xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

Nhiều cành đào rừng mốc thếch, có dáng tự nhiên, sai ríu rít nụ, lộc, quả… được người dân vận chuyển bằng xe máy, đổ về hai ven đường tìm “chủ nhân” trong những ngày giáp Tết.

Đào rừng được người dân địa phương trở bằng xe máy mang ra bày bán ở ven đường Quốc Lộ 6

Chia sẻ với Dân Việt, anh Nguyễn Văn Giang, khách hàng đến từ Thái Bình cho hay: "Tôi lên thăm em gái lập gia đình ở trên TP.Sơn La, thấy bà con trên này có rất nhiều cành đào rừng đẹp bằng xe máy bày bán hai bên đường.

Tôi thấy không khí rất vui tươi và nhộn nhịp, bà con dân tộc trên này rất thật thà, không ép giá hay nói thách giá lên để bán cho khách hàng, điều đó làm tôi rất ấn tượng. Nên hôm nay, tôi ra chọn một số cành đào đẹp để về quê làm quà biếu cho người thân và trang trí trong nhà đón Tết".

Trong thời tiết buốt giá như hiện nay, nhiều người dân TP. Sơn La vẫn ra đường chọn những cành đào rừng đẹp nhất để đón giao thừa

Dọc theo đường Quốc Lộ 6 từ huyện Vân Hồ đến TP. Sơn La, chắc hẳn du khách nhìn thấy những cành đào chúm chím nụ hoa khoe sắc giữa hai bên đường, cùng với đó là những âm thanh nhộn nhịp giao hàng bằng các thứ tiếng dân tộc của đồng bào Thái, đồng bào Mông với các khách hàng đi trên chuyến xe khách về quê ăn Tết.

Nhiều du khách đi theo các chuyến xe khách về quê ăn Tết, đã dừng lại để chọn những cành đào rừng đẹp bắt mắt, làm quà biếu người thân và trang trí nhà cửa đón Tết Mậu tuất 2018

Trả lời phỏng vấn Dân Việt, chị Quàng Thị Hoa, Xã Chiềng Cọ, TP.Sơn La là một trong những hộ gia đình bán đào rừng cho biết: "Tôi bày bán đào rừng ở gần đường Quốc lộ 6 này được gần tuần rồi. Hầu như Tết năm nào tôi cũng lên rừng tìm đào hoặc đi mua đào ở các bản người Mông về để bán. Thông thường thì có rất nhiều khách hàng đi theo các chuyến xe khách về quê ăn Tết, họ dừng xe đến chọn đào.

Mỗi một cành đào tôi bán từ 200.000 – 500.000 đồng tùy theo từng loại cành đào to hay nhỏ, còn những cây và cành đào rừng đẹp nhiều nụ hoa thì tôi bán từ 2 triệu đến 4 triệu đồng. Từ sáng tới giờ tôi bán được gần chục cành rồi, gần đến Tết nên nhiều khách hàng đến mua lắm".

Đồng bào dân tộc Thái thuộc bản Hôm, xã Chiềng Cọ, TP. Sơn La đáng gỡ đào rừng từ xe máy xuống bày bán cho khách hàng

Ngoài địa điểm gần Quốc lộ 6, còn có rất nhiều điểm bán đào rừng khác như ở các khu chợ trung tâm TP. Sơn La, Công viên 26.10, chợ Chiềng An và khu vực cầu Nậm La là những nơi người dân địa phương bán đào rừng nhiều nhất.

So với mọi năm những cành đào rừng đón Tết nguyên đán được bầy bán nhiều và phong phú hơn. Giá cả cũng phải chăng so với giá của những cây đào thế chuyển từ dưới xuôi lên. Trung bình những cành đào bán trên các chợ ở tỉnh Sơn La, bình thường có giá từ hai 200.000 đồng – 500.000 đồng/cành. Nhưng những cành to, đẹp có giá từ 2 triệu đến 4 triệu đồng một cành, cá biệt có cành đào lên đến hàng chục triệu đồng.